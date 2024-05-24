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冬山景點推薦》「龍目井湧泉活水游泳池」是家位於冬山鄉的斜槓游泳池!門票價錢超漂亮最低20元起，就可以一票玩到底。享有天然湧泉戶外泳池、奈米氣泡熱水牛奶浴、健身房、SPA、烤箱+蒸汽室~~~很精采吧! 特別是奈米氣泡熱水牛奶浴!! 這種感覺妙不可言，自己來體驗看看囉!之後順便冬山鄉一日遊超好玩



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龍目井湧泉游泳池 交通停車

自行開車： Google導航輸入 龍目井湧泉活水游泳池」 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：有，也可路邊白線內停車

龍目井湧泉游泳池 環境設施

龍目井泳池歷史非常悠久，但老店新靈魂

新的團隊接手後注入了新生命，增加非常多的設施通通一票玩到底!!

天然活水泳池!!

全年恆溫22度C ! 夏天超清涼

因為是活水，所以溢流出來的水會自動排掉!! 也有兼具下水前洗腳池的功能

奈米氣泡熱水牛奶浴

這個牛奶浴的分子非常細小，真的有幾分潤滑的效果!! 重點是不用到高級飯店就可以享受這樣的設施了

SPA 水柱

強力水柱沖洗真的很舒服，彷彿把身上的鬱結通通一衝而空!!

水質也經過檢測過的哦，24小時自然溢流!

烤箱及蒸氣室



很棒吧。可惜因為疫情關係，無法開放啊

龍目井的由來!! 這裏有兩口古井!! 終年冒出活水!! 不用是抽水馬達哦，所以水質清澈見底!! 多餘的水也都會排掉!! 保持優良的水質

浴室乾淨清爽!!

如果要用熱水，只要10元就可以沖洗10分鐘。如果是冷水就是免費的哦

嶄新的置物櫃!!

如果是會員，也可以用這樣的方式來開關置物櫃，非常便宜

健身房

這裏是我認為另一項超值的地方!! 專業的健身器材通通有，可不是放幾台健身車就充數的

這些器材真不是蓋的

聽說是練翹臀的!! 廣大的女性朋友有福了

充滿設計感的logo 也是出自現今負責人之手哦!! 充滿諸多元素的設計很有意思吧

這裏竟然有自由潛水的訓練!! 好神奇

牆上的美人魚可不只是裝飾而已，如果要換裝美人魚裝來玩一下，這裏也有提供專業的單蹼服裝哦

再來提一下。便利的出入口設計。 這裏共有二道門。一道是平時進出的。一道是有團體或是帶了裝備的也可以拉開鐵門進出

投幣式的設計。 晨泳從0500-0800 只要20元!! 太划算了!

1000-2100 的一般時段只要80元

專業證照一清二楚

游累了，可以躺一下做個日光浴或是買買東西(疫情期間不開放)

視天候狀況而開放的兒童設施!!

「龍目井湧泉活水游泳池」真的CP值超高

如果晨泳時段，花個20元，就可以健身+游泳+ 奈米浴+烤箱~~~

就算一般時段，80元就可以玩一整天耶!! 這麼多設施，玩上二個小時很正常吧，那一小時只要40元，玩上三個小時，那平均更只要20幾元!! 絕對玩夠本!!

想要練健身，練完重力後再游泳一下雕塑身材!! 這樣的設施絕對大滿足!!

龍目井湧泉游泳池 附近景點美食

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