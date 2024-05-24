這間位在板橋府中站旁全新開幕的《小深紅活體海鮮鍋物專賣》是擁有五間分店的知名海鮮鍋物專賣店『深紅鍋物』旗下的個人火鍋品牌，想要吃精緻海鮮火鍋又不想傷荷包選這裡準沒錯，不只海鮮夠水準肉品也是品質高份量又大，湯頭也很講究，重點最低只要300多元就可開鍋，還能讓你蔬菜吧、飲料吧無限享用，老闆實在是很佛心，在這吃鍋真的太幸福了。

《小深紅》餐廳位置交通方式

▲《小深紅》的位置在板橋館前西路上，從府中捷運站2號出口步行5分鐘就可以抵達，小深紅正對面就是板橋錢櫃KTV周圍相當熱鬧。

《小深紅》Google評論

▲《小深紅》是全新的個人鍋物品牌，目前還在試營運階段但在Google已經累積了一些不錯的評價。

▲門口有打卡牆可以來拍照，可以看到透明水族箱，活跳跳的海鮮就在裡面。

▲這標語很可愛，來小深紅絕對要品嚐的就是他們家的活體龍蝦，有波士頓跟水姑娘兩種選項。

▲一進門就可以看到活體海鮮的水族箱，店長說試營運階段裡面的海鮮還不是很齊全，裡面有我喜歡的龍蝦每隻都活力十足。

《小深紅》餐廳環境

▲我們這天安排在小包廂的空間，中間有布簾可以隔開，隱密度提升不少。

▲《小深紅》的用餐空間一共有兩層，座位人數有52席，不論是人多還是人少這裡都有合適的座位。

《小深紅》菜單

▲來小深紅用餐方式很簡單，第一步是先選想要吃的主餐，第二步是挑選湯頭，最後第三步是選副食，相當簡單。

▲另外也有加點的選項，吃多吃少通通自己決定，這天我們就加點了活體波士頓龍蝦跟牛奶貝。

▲無限量供應的自助吧，點好餐後就可以來拿自己想要吃的青菜還有火鍋料。

▲隨便夾就是滿滿一大盤，這自助吧基本該有的品項通通有，而且吃不夠還可以再夾這樣CP值真的很高啊。

▲醬料區也是自助，旁邊還有鍋燒麵跟王子麵同樣是想吃自己拿。

▲飲料吧的品項很豐富，竟然可以喝到大苑子的芒果冰沙跟知名巧克力品牌HERSHEYS的冰沙，這在外面可能699以上的吃到飽餐廳才有可能有這品項，現在只要花300多元就可以喝到真的是佛心店家。

▲飲品都是很接地氣的品項，像是烏梅汁、冬瓜茶、楊桃汁，還有去油解膩的紅蘋果醋。

《小深紅》菜色推薦

▲這天我們是五人用餐，點了一個五個套餐然後再加點爆炸系列的爆炸麻油蛤蜊、爆炸干貝、還有清蒸活體海鮮波士頓龍蝦、牛奶貝，整個超澎湃不管你是喜歡吃肉還是吃海鮮，這樣點真的超爽的。

活體波士頓龍蝦加價890元

▲服務人員先把我們點的波士頓龍蝦端上桌供大家拍照，然後再拿下去處理。

牛奶貝NT$499/斤

▲活體海鮮最棒的吃法就是『清蒸』，上面第一層是牛奶貝。

▲下面一層是前面送去處理的波士頓龍蝦。

▲看看這飽滿的龍蝦肉好想直接拿來當龍蝦刺身。

▲同行友人問這龍蝦頭的蝦膏怎麼那麼少？其實是別有用處，先賣個關子後面再來揭曉。

小深紅的火鍋湯頭共有6種，這天我們點了北海道昆布、南海金湯、日本柑橘、深紅白湯、川蜀麻辣。除了昆布湯不需加價外，其餘的都需要加價10-49元不等。我自己超愛他們家的川蜀麻辣跟深紅白湯，鹹香帶勁相當好吃。

海南金湯 +NT$20

▲這款海南金湯裡面很有層次，帶著淡淡的胡椒香，搭配海鮮或是肉品都很合適。

川蜀麻辣 +NT$49

這個是我點的湯頭，看起來就很過癮，滿滿的辛香料味道相當夠味，就算要加價我也覺得很超值。整體辣度跟麻度我覺得很剛好，涮肉海鮮都很讚。

日本柑橘+NT$10

▲這款湯頭相當的清爽，帶著淡淡的柑橘香非常解膩。

雙人紅條海陸 套餐NT$1290

▲我覺得《小深紅》這款雙人海陸套餐CP值超高，除了有超澎湃的綜合海鮮盤外還可以另外選兩款肉品（各5盎司）。這個海陸套餐主角是紅條，這個魚肉很獲大家好評。

這紅條海陸套餐裡面除了整尾的紅條外，還有生食及干貝、白蝦、大蛤蠣、大牡蠣、金目鱸魚、透抽，整個超級澎湃。

▲紅條的肉質沒話說，口感相當好。

紅條的肉質細緻又緊實，相當好吃。

金目鱸魚也是我很愛的魚款，這天的表現也頗有亮點。

能吃到這盆就算痛風也甘願，白蝦相當新鮮殼一剝就分離。

這大蛤蠣不只個頭大，裡面的蛤蠣肉也很飽滿，這真的是嚴選過的。

美國雪花牛

海陸套餐我們選的是雪花牛的油脂分布又更多一些，同樣表現很不錯。

台灣培根雪花豬

這天同行的友人有位不吃牛，這培根雪花豬讓她讚不絕口，食慾大增。

說真的他們家的豬肉品質都很高，口感軟嫩又沒有腥味，越咬越香搭配不同湯頭又可以營造出不同風味。

我就特愛他們家的麻辣湯來煮豬肉，超好吃。

手切松阪豬信功+伊比利豬NT$649

分享完海鮮接下來分享他們的肉品，這個以松阪豬和伊比利豬組合的肉肉拼盤，份量不小。

中間這朵玫瑰花是台灣信功松阪豬，這擺盤也太美了。

伊比利豬的肉質真的是很強，口感軟嫩又沒有惱人的豬腥味，在嘴裡化開的滋味真是太迷人了。

龍蝦殼已經處理的很好，只需要稍微剝一下就可以吃到裡面的龍蝦肉，看看這龍蝦螯肉質實在很誘人。

飽滿又扎實的龍蝦身，輕輕一拉整塊龍蝦肉就直接分離，果然活體海鮮就是不同凡響。

牛奶貝用清蒸的也是很棒的選擇，本身鮮甜度就很高的牛奶貝，不只個頭大裡面的肉也是沒在客氣，大塊又飽滿。

美國CH無骨牛小排

牛肉裡面我最愛無骨牛小排，漂亮的油花軟嫩的肉質就是有種讓人無法抗拒的魅力。

這油花跟擺盤真是太美了。

只要在鍋裡涮個幾秒鐘就可以起鍋，這樣的粉紅色是最好吃的熟度。

爆炸麻油蛤 蜊NT$399

身為蛤蠣控，這個麻油蛤蠣一定必點，他們家的爆炸系列都很有威力，不只畫面有張力這滋味也是無懈可擊。

這蛤蠣鍋中保守估計就有50顆以上的大蛤蠣。

上面放上大量的蒜泥蔥花跟辣椒，再淋上麻油提香，這實在是很難抗拒。

送上桌時裡面的蛤蠣還都是活跳跳的。

他們家的鍋子導熱非常好，沒多久時間就煮開了。

看看這飽滿的肉質還有乳白色的蜆精，這一鍋真的太補了，大推大推。

爆炸干貝

爆炸系列必點的還有這款，全部都是滿滿得干貝，除了生食級得干貝外，還有這個頭小一點的朱貝。

一煮滾那麻油香氣跟干貝的鮮香滋味直接竄出，非常邪惡。

這鍋真的太補了，干貝甜度很高底下的湯汁可想而知一定很厲害。所以這煮干貝的精華我們留到最後，

滷肉飯NT$+20

套餐裡會附上一份的副食，除了白飯免費外其餘的選項需要加價，強烈建議這碗滷肉飯必點。

直接打趴外面很多的滷肉飯專賣店，這油亮黑金的滷肉，滷汁鹹香回甘滿滿膠質黏嘴的口感配上彈牙的米飯，一碗真的不夠。

就當我們幾乎要飽到頭頂的時候，服務人員又端了一盤上來，這就是我們這天壓倒我們最後一根稻草的『蝦膏雜炊』，強烈建議就算再飽也要吃一碗。

這墨綠色的就是前面賣關子的龍蝦膏，直接挖好拿來備用。

這蝦膏雜炊服務人員直接拿前面爆炸干貝的蜆精湯底來煮。

加入米飯跟蝦膏後需要耐心等待慢慢熬煮。裡面這是牛奶貝的肉，直接丟進去一起煮這鍋真的太奢華了。

打上個雞蛋再輕輕攪拌。

撒上蔥花海苔再淋上麻油就大功告成了。

這一碗真的不需要多作說明，光是用想的都惹人食慾，鮮度很高的龍蝦高配上干貝的鮮甜，那魅力無法擋能吃到這一碗真的是太難忘了。

這次在試營運就來小深紅品嚐真的讓人印象深刻，不虧是知名活體海鮮專賣店『深紅鍋物』旗下的個人鍋品牌，不論海鮮或肉品品質都很高，平移近人的價位可以享受到高規格的食材跟湯頭，自助吧誠意滿滿真的非常難得，個人鍋一人一鍋即使一人前往也沒有問題，這間小深紅推薦給喜愛鍋物的大家囉。

《小深紅》店家資訊

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