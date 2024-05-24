某日 戶長說去金山走走 喝下午茶

IG上這個“跳石”公車亭非常有名

雖然天不夠藍

但這漸層的顏色也是夠令人駐足的了

在這裡還有警察巡邏

因為很多遊客在路中間拍照有些危險

或是將車就停放在公車亭前

阻礙公車進站

都會被警察驅離

又或者是有的遊客拍到停不了手不離開

我們也是等了很久

才終於能拍到照片

跳石公車亭對面的斜坡上就是沒有名字的咖啡館

路口處只弄個招牌寫「Cafe」

開車的朋友可以開上斜坡上碰碰運氣

我們剛巧有停車位可停

咖啡館的路口從這裡進去

如果有營業的話

黑板上會寫

且因座位有限所以有時間限制

因為天氣涼爽

所以大部分的來客都坐在室外

室內倒是挺溫馨的

如果嫌熱坐室內也很不錯

坐室外就可以直接賞海

所以我們也選了外面的位置

這裡還有貓咪可以玩

有的會不怕人的直直衝過來討摸

啊~抱歉

不小心太用力

這是個類包廂的位置

我們沒有選

翔哥的氣泡飲

拍照最好看

前方就是跳石公車亭了

巴斯克蛋糕好吃

非常療癒心靈

夕陽西下

天空這一層層的顏色

是我所繪不出來的

加映 金山王肉包

在金山老街用完午餐的時候

經過這裡發現排隊人龍

然後就跟著排隊了

這裡的包子饅頭都是銅板價

台北已經很難看到這樣的價格了

看到很多人都是一大袋一大袋的買走

我們只買了3、4個準備在回程的路上吃

金山王肉包的營業時間在這裡

有興趣的朋友就注意一下囉！



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金山跳石沒有名字的咖啡店

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金山王肉包

地址：新北市金山區中山路237號

電話：(02)2498-5787

營業時間：平日 5:00~15:00 / 假日 5:00~16:00