某日 戶長說去金山走走 喝下午茶
IG上這個“跳石”公車亭非常有名
雖然天不夠藍
但這漸層的顏色也是夠令人駐足的了
在這裡還有警察巡邏
因為很多遊客在路中間拍照有些危險
或是將車就停放在公車亭前
阻礙公車進站
都會被警察驅離
又或者是有的遊客拍到停不了手不離開
我們也是等了很久
才終於能拍到照片
跳石公車亭對面的斜坡上就是沒有名字的咖啡館
路口處只弄個招牌寫「Cafe」
開車的朋友可以開上斜坡上碰碰運氣
我們剛巧有停車位可停
咖啡館的路口從這裡進去
如果有營業的話
黑板上會寫
且因座位有限所以有時間限制
因為天氣涼爽
所以大部分的來客都坐在室外
室內倒是挺溫馨的
如果嫌熱坐室內也很不錯
坐室外就可以直接賞海
所以我們也選了外面的位置
這裡還有貓咪可以玩
有的會不怕人的直直衝過來討摸
啊~抱歉
不小心太用力
這是個類包廂的位置
我們沒有選
翔哥的氣泡飲
拍照最好看
前方就是跳石公車亭了
巴斯克蛋糕好吃
非常療癒心靈
夕陽西下
天空這一層層的顏色
是我所繪不出來的
加映 金山王肉包
在金山老街用完午餐的時候
經過這裡發現排隊人龍
然後就跟著排隊了
這裡的包子饅頭都是銅板價
台北已經很難看到這樣的價格了
看到很多人都是一大袋一大袋的買走
我們只買了3、4個準備在回程的路上吃
金山王肉包的營業時間在這裡
有興趣的朋友就注意一下囉！
金山跳石沒有名字的咖啡店
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金山王肉包
地址：新北市金山區中山路237號
電話：(02)2498-5787
營業時間：平日 5:00~15:00 / 假日 5:00~16:00