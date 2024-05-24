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三星鄉美食、三星景點》【蘭陽電廠-蘭陽福利社冰棒】，也稱【蘭陽電廠冰棒】，位於三星天送埤。一支台電冰棒11元~30元，每年4月到 10月開賣，9種基本口味：紅豆、牛奶、花生、百香果、檸檬、米糕、巧克力、清冰等冰棒外，季節＂限量＂口味水果冰:金棗、芒果、火龍果、鳳梨熱賣中，其中「金棗冰棒」更是蘭陽冰棒才有的特色冰！冰棒種類繁多價位便宜，又有公仔可以拍照，小孩很喜歡景點之一。別忘了順游三星鄉景點長埤湖精靈村、清水地熱公園，好吃好玩一整天
蘭陽電廠冰棒 店家資訊
- 地址：266宜蘭縣三星鄉三星路八段55巷7號
- 營業時間：09:00–17:30
- 電話： 03 989 1523
- 有廁所及洗手台
- FB
蘭陽電廠冰棒 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入蘭陽電廠-蘭陽福利社冰棒即可到達
- 停車場：有附設免費停車場，或路邊停車，開車來很方便
【蘭陽電廠冰棒】的位置很好找，位於三星往長埤湖、清水地熱的路上 ，一定會經過此地，這附近也有許多在地名店，味珍香三星卜肉，蔥油餅~~
這裏之前是台電的員工宿舍，現在就是蘭陽冰棒的所在地，就在門口旁
蘭陽電廠冰棒 菜單價位
蘭陽電廠冰棒最新很可愛的menu !
冰棒現在一支都要11元了，物價飛漲啊~ 也有盒裝的
另外兜售保麗龍外盒，提供保冷用
點餐的時候，先到櫃台旁填單，再拿到櫃台付錢就可以了
我們買的【蘭陽冰棒】小盒，綜合口味，25支入。如果自己有帶盒子，也可以省掉盒子的錢
宅配運費
- 冰棒小盒1~2盒運費:225元
- 冰棒中盒1盒:225元
- 冰棒中盒兩盒:290元
- 冰棒大盒1~2盒:290元
蘭陽電廠冰棒 空間環境
【蘭陽電廠冰棒】這是天送埤蘭陽發電廠的員工宿舍裏所設立的。台電在很多電廠都有知名的枝仔冰店，利用自家的電力，生產便利又美味的枝仔冰。現在宜蘭三星蘭陽發電廠也有了，所以顧名思義稱為蘭陽冰棒。
簡潔的店面，在對外窗口購買冰幫即可
蘭陽冰棒牛公仔
一定要跟可愛的公仔合照一張，順便打卡啊
一旁也有廁所及洗手台哦，非常方便!! 也可以在一旁吃完再走
蘭陽電廠冰棒 心得評價
冰棒上直接秀出口味的圖案，滿可愛的，辨視度也滿高的
現場另外買的四支，先吃再說~
照片來自 蘭陽冰棒FB
蘭陽冰棒 院長冰
左邊巧克力，右邊花生~~~口味都滿實在的，冰涼可口不錯吃
花生口味的蘭陽冰棒，因為前院長孫運璿愛吃，所以也被稱作「院長冰」，甜中帶鹹的味道，非常推薦！
蘭陽冰棒 米糕口味
這是米糕口味的 裏面的餡料很多，口感非常不一樣，是這次我們最喜歡的口味
蘭陽冰棒 巧克力口味
這兩個傢伙吃的津津有味，但溶化的速度比吃的快，不久之後，就~~~~哈哈
蘭陽電廠冰棒 附近景點美食
- 熱門景點：長埤湖精靈村、畑の菓、張美阿嬤農場、安農溪驛站、搖搖洛克馬公園、星寶鄉間小路、天送埤車站、三星安農溪落羽松
- 必吃美食：蘭陽電廠冰棒、味珍香卜肉店、阿婆蔥油餅、阿鳳牛肉麵、畑の菓、大洲肉羹、烏龜島咖啡館
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