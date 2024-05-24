為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣三星鄉蘭陽電廠福利社冰棒枝仔冰》可愛公仔台電冰棒，花生口味院長冰甜中帶鹹的好味道，口味季節限量版水果冰~金

宜蘭縣三星鄉蘭陽電廠福利社冰棒枝仔冰》可愛公仔台電冰棒，花生口味院長冰甜中帶鹹的好味道，口味季節限量版水果冰~金

2024-05-24 18:20:10 紫色微笑 人氣：121
share
星級窩客
窩客好文

紫色微笑

發表篇數：1437篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 三星鄉

造訪商家：蘭陽電廠 蘭陽福利社冰棒
place宜蘭縣三星鄉55巷7號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

給個讚

三星鄉美食三星景點蘭陽電廠-蘭陽福利社冰棒，也稱蘭陽電廠冰棒，位於三星天送埤。一支台電冰棒11元~30元，每年4月到 10月開賣，9種基本口味：紅豆、牛奶、花生、百香果、檸檬、米糕、巧克力、清冰等冰棒外，季節＂限量＂口味水果冰:金棗、芒果、火龍果、鳳梨熱賣中，其中「金棗冰棒」更是蘭陽冰棒才有的特色冰！冰棒種類繁多價位便宜，又有公仔可以拍照，小孩很喜歡景點之一。別忘了順游三星鄉景點長埤湖精靈村清水地熱公園，好吃好玩一整天

蘭陽電廠冰棒 店家資訊

  • 地址：266宜蘭縣三星鄉三星路八段55巷7號
  • 營業時間：09:00–17:30
  • 電話： 03 989 1523
  • 有廁所及洗手台
  • FB

蘭陽電廠冰棒 交通停車

蘭陽電廠冰棒的位置很好找，位於三星往長埤湖、清水地熱的路上 ，一定會經過此地，這附近也有許多在地名店，味珍香三星卜肉，蔥油餅~~

這裏之前是台電的員工宿舍，現在就是蘭陽冰棒的所在地，就在門口旁

蘭陽電廠冰棒 菜單價位

蘭陽電廠冰棒最新很可愛的menu !

冰棒現在一支都要11元了，物價飛漲啊~ 也有盒裝的

另外兜售保麗龍外盒，提供保冷用

點餐的時候，先到櫃台旁填單，再拿到櫃台付錢就可以了

我們買的蘭陽冰棒小盒，綜合口味，25支入。如果自己有帶盒子，也可以省掉盒子的錢

宅配運費

  1. 冰棒小盒1~2盒運費:225元
  2. 冰棒中盒1盒:225元
  3. 冰棒中盒兩盒:290元
  4. 冰棒大盒1~2盒:290元

蘭陽電廠冰棒 空間環境

蘭陽電廠冰棒這是天送埤蘭陽發電廠的員工宿舍裏所設立的。台電在很多電廠都有知名的枝仔冰店，利用自家的電力，生產便利又美味的枝仔冰。現在宜蘭三星蘭陽發電廠也有了，所以顧名思義稱為蘭陽冰棒。

簡潔的店面，在對外窗口購買冰幫即可

蘭陽冰棒牛公仔

一定要跟可愛的公仔合照一張，順便打卡啊

一旁也有廁所及洗手台哦，非常方便!! 也可以在一旁吃完再走

蘭陽電廠冰棒 心得評價

冰棒上直接秀出口味的圖案，滿可愛的，辨視度也滿高的

現場另外買的四支，先吃再說~

照片來自 蘭陽冰棒FB

蘭陽冰棒 院長冰

左邊巧克力，右邊花生~~~口味都滿實在的，冰涼可口不錯吃

花生口味的蘭陽冰棒，因為前院長孫運璿愛吃，所以也被稱作「院長冰」，甜中帶鹹的味道，非常推薦！

蘭陽冰棒 米糕口味

這是米糕口味的 裏面的餡料很多，口感非常不一樣，是這次我們最喜歡的口味

蘭陽冰棒 巧克力口味

這兩個傢伙吃的津津有味，但溶化的速度比吃的快，不久之後，就~~~~哈哈

宜蘭40家特色冰品》宜蘭冰必吃老店TOP10推薦

蘭陽電廠冰棒 附近景點美食

三星鄉必吃美食推薦

三星鄉景點一日遊

延伸閱讀

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

宜蘭縣冬山鄉冬山小風箏雪花冰》新式雙色雪花冰
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up