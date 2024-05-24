說起三時茶房，回想第一次來這邊已經是十幾年前，這間位於巷內的老派杏仁茶，是在地人的愛，如果你也喜歡杏仁茶，那我很推薦你可以來試試。

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三時茶坊 位置

位於三民路與太平路的路口附近，有條不太顯眼的巷子，如果找不到巷子，那可以認巷口有間阿六飯筒，走進去就會看到這綠色牆面的老宅。翻了翻我第一次來用餐的食記是2007年，也可以看看我當時的照片。

三時茶坊 室內環境

店面不大，小小蜿蜒的巷弄，藏著一間懷舊的小店，門口的攀藤植栽開了花，從外觀到室內都很好拍照。

室內有好復古的菜櫥，地板的磁磚也很復古。現在的座位區就是在一樓，圍著吧台區有一圈座位，另外一個角落也有一張小桌。

二樓的座位區，現在已經不提供讓人用餐，但可以踩著微微陡峭的樓梯上去拍照，踩在上面也要小心，基本上我現在不太敢踩上去哈哈，我只站在樓梯口拍了張照片。裡頭的擺設跟2007年一樣，沒有什麼變化，好令人懷念。

忘了拍菜單，所以拍了張跟朋友點的點餐單。我們點了燒餅油條、萬丹紅豆杏仁茶、豆干和威士忌焦糖豆腐。

燒餅+半套油條 50元

半套燒餅油條，配上杏仁茶超對味，就是個復古吃法。燒餅剛烤好蠻酥脆的，油條就比較潤一點XD

豆干 50元

現在的滷味已經剩下豆干了，以前還有米血、海帶、甜不辣那些，但沒關係，豆干也是很不錯，讓想吃鹹食的人有選擇。

豆干醬汁不鹹不膩，小塊的豆干很能吸湯汁，端上桌時有點燙口，請小口吃避免燙口唷。

萬丹紅豆杏仁茶 95元

我很喜歡喝他們的熱杏仁茶，但真的很燙口，配上這大顆又綿密的萬丹紅豆，真的很好吃。

威士忌焦糖豆腐 75元+冰淇淋 45元

這款冰品實在討喜，送上一小杯的威士忌，實在有夠香！非常建議一定要加上冰淇淋，冰淇淋配上威士忌，還有底下的杏仁豆腐，嫩口又冰涼，這夏天實在很適合點這款。

不得不說，威士忌流下來的瞬間真的很誘人，帶點酒香，帶點冰涼，又帶點軟嫩的口感，實在很棒啊！大推，但記得有含酒精的甜點，謹記喝酒不開車開車不喝酒唷。

店名：三時茶坊

地址：台中市北區太平路107巷11號

電話：04-22251930

營業時間：11:45-19:00

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