麥當勞推出期間限定辣味麥克雞塊，開賣時間為2024年5月8日~2024年6月4日或售完為止，單點售價與一般麥克雞塊相同，有6塊、10塊、20塊分享餐，與30塊分享餐組合，搭配「幻の醬」蒜香酸辣醬與「幻の麥當勞」期間限定包裝一起開賣，店員還提醒我辣味麥克雞塊也能搭配甜心卡一起使用，給大家一個參考。未若以往每個月在主餐上推出風格差異的特色期間限定新品，這次麥當勞的限定口味與調整幅度都小很多。
這次幻の麥當勞反向將日本動漫速食元素變成了包裝，在動漫中出現的速食店通常以「W」來致敬麥當勞，這次麥當勞竟然反向以此來做為包裝，也算是動漫元素的實體化，小小的趣味。不過只是單純調整包裝老實說話題性還是有限，搭配這次的辣味麥克雞塊與蒜香酸辣醬作為定期的期間限定新品，不過看起來反饋好像沒有說很熱烈。
辣味麥克雞塊．售價與優惠
辣味麥克雞塊售價與搭配與一般麥克雞塊相同，包括辣味麥克鷄塊 (6 pc)、辣味麥克鷄塊 (10 pc)、辣味麥克鷄塊 (20 pc)、辣味麥克鷄塊 (30 pc)。其中6塊與10塊可以搭配套餐，而20塊與30塊則是分享餐組合，平均起來一個雞塊大約是10~11元1。
|餐點
|單點
|[A]經典配餐
[B]清爽配餐
|[C]勁脆配餐
[F]地瓜配餐
|[D]炫冰配餐
[E]豪吃配餐
|辣味麥克鷄塊 (6 pc)
|66元
|+$65
|+$78
|+$95
|辣味麥克鷄塊 (10 pc)
|106元
|+$65
|+$78
|+$95
|辣味麥克鷄塊 (20 pc) 分享餐
|269元
|不適用
|不適用
|不適用
|辣味麥克鷄塊 (30 pc) 分享餐
|359元
|不適用
|不適用
|不適用
[B]清爽配餐：主餐+$38飲料+大沙拉
[C]勁脆配餐：主餐+$38飲料+麥脆雞腿
[D]炫冰配餐：主餐+$38飲料+小薯+冰炫風
[E]豪吃配餐：主餐+$38飲料+小薯+6塊麥克雞塊
[F]地瓜配餐：主餐+$38飲料+金黃地瓜條
麥當勞期限限定．辣味麥克雞塊
麥當勞推出的期間限定辣味麥克雞塊，我一開始是先買一般麥克雞塊搭配「幻の醬」蒜香酸辣醬，結果非常不搭，而且我非常不喜歡蒜香酸辣醬，我覺得聞起來有種臭臭的味道，個人不是很喜歡。
後來嘗試辣味麥克雞塊就不搭配沾醬了，畢竟我覺得麥當勞的雞塊單吃就很夠味，完全沒有沾醬的必要。這辣味麥克雞塊從外觀上就可以看出些許辣椒末的痕跡，聞起來也有別於一般雞塊的味道，我說不上來那個味道，但覺得怪怪的。
口感上的話和一般麥克雞塊沒有差別，味道上多了極微的辣味與麻味，但很不明顯，我覺得對我這種不擅吃辣的人來說還蠻剛好的，甚至有點上癮。整體來說，雖然覺得怪，卻覺得還蠻好吃的。
不過我每次吃麥當勞的辣味產品都會有副作用，就是止不住的肚子痛與拉肚子，以前吃過辣味雞翅、勁辣雞腿堡都是一樣的情況，嘴裡不辣但肚子很拉，對我來說簡直就是清腸胃的食品，我不知道有沒有網友也和我有一樣的情況？但總之這次的期間限定產品我蠻喜歡的，但真的不能多吃，不然只能蹲廁所了。
辣味麥克雞塊．營養成分2
麥當勞的標示算是速食與超商界中非常詳細的，不過這裡的標示沒有說明是否為每100克資訊還是一份餐點的資訊，希望未來麥當勞可以補齊單位。
|營養資訊
|辣味麥克鷄塊 (6 pc)
|辣味麥克鷄塊 (10 pc)
|辣味麥克鷄塊 (20 pc)
|辣味麥克鷄塊 (30 pc)
|辣味麥克鷄塊 (30 pc)
|熱量( kcal)
|256.6
|428.8
|856.3
|1285.1
|45.4
|蛋白質(g)
|17.6
|29.4
|58.8
|88.2
|0.4
|脂肪(g)
|15.8
|26.4
|52.7
|79.1
|0.2
|飽和脂肪(g)
|3.5
|5.9
|11.8
|17.7
|0.03
|反式脂肪(g)
|0
|0
|0
|0
|0
|碳水化合物(g)
|11
|18.4
|36.7
|55.1
|10.5
|糖(g)
|0
|0
|0
|0
|8.2
|鈉(mg)
|593.2
|988.7
|1977.4
|2966.2
|238.4
|過敏原標示
|麩質
|麩質
|麩質
|麩質
|芝麻、麩質、大豆
|肉品原產地
|–
|–
|–
|–
|–
|◎表示餐點中使用重組肉
|◎
|◎
|◎
|◎
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|現正銷售期間限定
|分類
|餐點
|現正銷售
|大麥克．雙層牛肉吉事堡．嫩煎雞腿堡．麥香雞．麥克鷄塊(6塊)．麥克鷄塊(10塊)．勁辣雞腿堡．二塊麥脆雞腿．二塊麥脆雞翅．麥香魚．蕈菇安格斯黑牛堡．BLT 安格斯黑牛堡．BLT 辣脆鷄腿堡．BLT 嫩煎鷄腿堡．凱撒辣脆鷄沙拉．義式烤鷄沙拉
|配餐選項
|[A]經典配餐：主餐+$38飲料+中薯
[B]清爽配餐：主餐+$38飲料+大沙拉
[C]勁脆配餐：主餐+$38飲料+麥脆雞腿
[D]炫冰配餐：主餐+$38飲料+小薯+冰炫風
[E]豪吃配餐：主餐+$38飲料+小薯+6塊麥克雞塊
|歷史餐點
|
|分類
|餐點
|現正銷售
|滿福堡．豬肉滿福堡．豬肉滿福堡加蛋．無敵豬肉滿福堡加蛋．香鷄滿福堡加蛋．香鷄滿福堡．青蔬滿福堡．香鷄蛋堡．吉事蛋堡．豬肉蛋堡．火腿蛋堡．豬肉鬆餅．鬆餅(3片)．經典大早餐．鷄塊鬆餅大早餐．培根番茄嫩蛋焙果堡．起司番茄嫩蛋焙果堡
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|餐點
|現正銷售
|漢堡．吉事漢堡．薯條(小/中/大)．薯餅．勁辣香鷄翅(2塊)．勁辣香鷄翅(6塊)．酥嫩鷄翅(2塊)．酥嫩鷄翅(6塊)．玉米杯．四季沙拉(小/大)．麥克鷄塊(4塊/6塊/10塊)．蛋捲冰淇淋．大蛋捲冰淇淋．冰心雪糕．OREO冰炫風．雙倍OREO冰炫風．蘋果派
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|餐點
|現正銷售
|麥克雞塊分享盒．勁辣香雞翅分享盒．酥嫩雞翅分享盒．麥脆雞腿分享盒 (6塊)．麥脆雞腿分享盒 (12塊)．黃金派對分享盒
|歷史餐點
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|分類
|餐點
|現正銷售
|
|分類
|餐點
|現正銷售
|
|分類
|餐點
|現正銷售
|
|分類
|餐點
|現正銷售
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|優惠
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|2024甜心卡．2023甜心卡．2022甜心卡
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- 【期間限定】幻の級美味來襲！鷄塊幻の醬、辣味麥克鷄塊，就在幻の麥當勞，麥當勞 McDonald’s ↩︎