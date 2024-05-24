麥當勞推出期間限定 辣味麥克雞塊 ，開賣時間為2024年5月8日~2024年6月4日或售完為止，單點售價與一般麥克雞塊相同，有6塊、10塊、20塊分享餐，與30塊分享餐組合，搭配「幻の醬」蒜香酸辣醬與「幻の麥當勞」期間限定包裝一起開賣，店員還提醒我辣味麥克雞塊也能搭配甜心卡一起使用，給大家一個參考。未若以往每個月在主餐上推出風格差異的特色期間限定新品，這次麥當勞的限定口味與調整幅度都小很多。

這次幻の麥當勞反向將日本動漫速食元素變成了包裝，在動漫中出現的速食店通常以「W」來致敬麥當勞，這次麥當勞竟然反向以此來做為包裝，也算是動漫元素的實體化，小小的趣味。不過只是單純調整包裝老實說話題性還是有限，搭配這次的辣味麥克雞塊與蒜香酸辣醬作為定期的期間限定新品，不過看起來反饋好像沒有說很熱烈。

麥當勞「辣味麥克雞塊」好吃嗎？

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辣味麥克雞塊．售價與優惠

辣味麥克雞塊售價與搭配與一般麥克雞塊相同，包括辣味麥克鷄塊 (6 pc)、辣味麥克鷄塊 (10 pc)、辣味麥克鷄塊 (20 pc)、辣味麥克鷄塊 (30 pc)。其中6塊與10塊可以搭配套餐，而20塊與30塊則是分享餐組合，平均起來一個雞塊大約是10~11元1。

餐點 單點 [A]經典配餐

[B]清爽配餐 [C]勁脆配餐

[F]地瓜配餐 [D]炫冰配餐

[E]豪吃配餐 辣味麥克鷄塊 (6 pc) 66元 +$65 +$78 +$95 辣味麥克鷄塊 (10 pc) 106元 +$65 +$78 +$95 辣味麥克鷄塊 (20 pc) 分享餐 269元 不適用 不適用 不適用 辣味麥克鷄塊 (30 pc) 分享餐 359元 不適用 不適用 不適用 [A]經典配餐：主餐+$38飲料+中薯

[B]清爽配餐：主餐+$38飲料+大沙拉

[C]勁脆配餐：主餐+$38飲料+麥脆雞腿

[D]炫冰配餐：主餐+$38飲料+小薯+冰炫風

[E]豪吃配餐：主餐+$38飲料+小薯+6塊麥克雞塊

[F]地瓜配餐：主餐+$38飲料+金黃地瓜條

幻の麥當勞包裝

麥當勞期限限定．辣味麥克雞塊

麥當勞推出的期間限定辣味麥克雞塊，我一開始是先買一般麥克雞塊搭配「幻の醬」蒜香酸辣醬，結果非常不搭，而且 我非常不喜歡蒜香酸辣醬 ，我覺得聞起來有種臭臭的味道，個人不是很喜歡。

後來嘗試辣味麥克雞塊就不搭配沾醬了，畢竟我覺得麥當勞的雞塊單吃就很夠味，完全沒有沾醬的必要。這辣味麥克雞塊從外觀上就可以看出些許辣椒末的痕跡，聞起來也有別於一般雞塊的味道，我說不上來那個味道，但覺得怪怪的。

口感上的話和一般麥克雞塊沒有差別，味道上多了極微的辣味與麻味，但很不明顯，我覺得對我這種不擅吃辣的人來說還蠻剛好的，甚至有點上癮。 整體來說，雖然覺得怪，卻覺得還蠻好吃的。

不過我每次吃麥當勞的辣味產品都會有副作用，就是止不住的肚子痛與拉肚子，以前吃過辣味雞翅、勁辣雞腿堡都是一樣的情況， 嘴裡不辣但肚子很拉 ，對我來說簡直就是清腸胃的食品，我不知道有沒有網友也和我有一樣的情況？但總之這次的期間限定產品我蠻喜歡的，但真的不能多吃，不然只能蹲廁所了。

幻の麥當勞包裝

麥當勞期限限定辣味麥克雞塊

麥當勞期限限定辣味麥克雞塊

麥當勞的標示算是速食與超商界中非常詳細的，不過這裡的標示沒有說明是否為每100克資訊還是一份餐點的資訊，希望未來麥當勞可以補齊單位。

營養資訊 辣味麥克鷄塊 (6 pc) 辣味麥克鷄塊 (10 pc) 辣味麥克鷄塊 (20 pc) 辣味麥克鷄塊 (30 pc) 辣味麥克鷄塊 (30 pc) 熱量( kcal) 256.6 428.8 856.3 1285.1 45.4 蛋白質(g) 17.6 29.4 58.8 88.2 0.4 脂肪(g) 15.8 26.4 52.7 79.1 0.2 飽和脂肪(g) 3.5 5.9 11.8 17.7 0.03 反式脂肪(g) 0 0 0 0 0 碳水化合物(g) 11 18.4 36.7 55.1 10.5 糖(g) 0 0 0 0 8.2 鈉(mg) 593.2 988.7 1977.4 2966.2 238.4 過敏原標示 麩質 麩質 麩質 麩質 芝麻、麩質、大豆 肉品原產地 – – – – – ◎表示餐點中使用重組肉 ◎ ◎ ◎ ◎

麥當勞期限限定辣味麥克雞塊

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