初次看到神秘的鐵皮屋清境牛肉麵大排隊就記在南投清境必吃清單。

清境美食推薦 清境牛肉麵店家地址

清境旅遊選擇平日午後非用餐時段來訪清境牛肉麵，門口沒有停滿車、排隊盛況，平日旅人的悠閒時刻就該如此！

清境牛肉麵

地址：南投縣仁愛鄉仁和路224附2號

電話：0918 111 248

營業時間：10:00–22:00

粉絲團：清境牛肉麵

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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店前就有停車位，還蠻方便的

一下車就看到海拔2000公尺的扛棒，這裡也是南投清境地區最高7-11富嘉門市附近，清境最高處牛肉麵，搜尋清境美食就會看到好多推薦。

清境美食推薦 神秘鐵皮屋牛肉麵內用環境

帶著期待又怕受傷害的心情走進店內，還在料理區的嚴肅大叔老闆，沒有招呼，酷酷的，就像職人專注煮麵的畫面，反正已經先做了功課，就找位置坐下。

環境就像住家一般，沒有特別裝潢，若不是網路資訊，經過可能也會錯過！

清境美食推薦 清境牛肉麵菜單價格

牛肉麵一碗150元，在南投山區的價位不算貴，許多滷味小菜都是銅板價格。

清境美食推薦 清境牛肉麵餐點推薦

牛肉麵

清澈的紅燒湯頭，入口甘甜蔬果清香，豐厚濃郁的牛肉韻味停留舌尖，在海拔高處的冷冽空氣下，暖心暖胃的牛肉湯瞬間讓嘴角上揚：）

牛肋條切成塊狀，口感嫩，充盈著牛肉香氣，只有幾塊稍嫌不過癮。

麵條使用手工拉麵，咕嚕咕嚕感受Ｑ彈咬勁，滑口好吃呢！

隨意切了幾樣小菜，蘿蔔、豆皮和海帶

看到老闆從冰箱拿出小菜，心中五味雜陳，竟然不是常見的鍋中滷味！而是冰箱冷藏拿出來再加熱，但說實話，味道還真不錯，沾醬搭配的很夠味。

老闆可能已經習慣旅客拍照的模式，用餐過程依舊表情酷酷的，不過當我們用完餐，他遞來名片，禮貌寒暄幾句，詢問口味是否喜歡，也許網路評論總被寫著態度差、牛肉麵不怎樣，但親自走一回，發現味道不差，而每間店都有自己經營的模式，也許這就是清境牛肉麵的特色吧！

在海拔2000公尺最高處的清境牛肉麵就像獨佔市場一樣存在這裡。

清境牛肉麵

地址：南投縣仁愛鄉仁和路224附2號

電話：0918 111 248

營業時間：10:00–22:00

粉絲團：清境牛肉麵

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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來到南投旅遊兩天，搜尋南投清境美食找到【清境七彩屋雲南擺夷料理】，菜單提供多道雲南料理及合菜，餐廳地點擁有美麗山景，用餐提供停車場很方便。

清境七彩屋雲南擺夷料理

地址：南投縣仁愛鄉仁和路210-2號

電話：04 9280 3005

營業時間：11:00–20:00

官網：清境七彩屋雲南擺夷料理

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文章作者：陳小可

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