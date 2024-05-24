全台各地都有文創園區，各地都有屬於自己的獨門特色~

而位於嘉義 檜意森活村

主打全台第一個森林文創園區，同時全台灣最大的日式建築群

園內集結各式各樣的商家，有吃喝、購物、園藝景觀等設施

知名美食福義軒、所長茶葉蛋，這裡都買的到~

日式氛圍相當濃厚，挺適合漫步走走 半日遊行程好去處~

擁有台灣小京都稱譽的檜意森活村

佔地約3.4公頃，以28棟日式檜木建築為現今全台保存最完整的日式宿舍群

歷經四年修復與規劃的，如今得以重現舊時日式宿舍的風貌

同時也是嘉義市熱門人氣景點，結合周邊嘉義舊監獄來場半日遊行程規劃可說最佳合適

文創園區更先進，多元支付超方便

支付不單單只有現金，檜意森活村支付相當多元

比較常見的悠遊卡、街口支付、Line Pay、全支付、台灣Pay等等…

這裡都可以使用，購物也更加容易~

(部分店家可能不支援，詳情請看店家告示)

開放時間:10:00至18:00

(全年無休、免門票)



來到文創園區你可以….

吃點小東西~!!!

走走逛逛總會口乾舌燥或是肚子餓起來~

不想吃太飽，那來點下午茶點~

一邊吃一邊欣賞戶外景色，最佳絕配!!!

既然來到了台灣小京都稱譽的檜意森活村

那當然要來點上一份代表日本京都的宇治金時刨冰!!!

使用屏東萬丹紅豆及Q彈可口的白玉

搭上濃郁茶香抹茶冰，吃在嘴裡 讓你甜在心裡~

或是來份可口鬆餅，冰涼香草冰淇淋搭上熱騰騰鬆餅

冷熱交替，口感極佳!!!

嘉義代表性蛋捲，知名排隊名店 福義軒

這裡也買的到，而且不用排隊阿!!!!

來有獨特的芋頭、藍莓涼蛋捲，讓你現場立即吃!!

其他像是冰淇淋、所長茶葉蛋、奮起米棒等等…

讓你現場吃或是買些伴手禮送給親朋好友，都相當方便~

當然~逛文創吃只是目的的其中之一

文創小物也是來此必逛的項目拉!!

獨特台灣造型的磁鐵、吸水極強的陶瓷杯墊等等…

既然都來了，不免俗給它逛一下

搞不好就會遇到自己喜歡的商品!!!

走走逛逛，也順便要來欣賞園區獨特的日式庭園及檜木建築造景

悠閒漫步在園區中，心情也格外清輕鬆不少

工作上的煩惱壓力，不知不覺也得到釋放呢~~

好景好拍更加值得分享跟朋友~

快拿起手機，紀錄美好的旅遊時光吧!!!

檜意森活村分為在地有禮、時光特區、生活創藝、好飲好食、藝文展覽、文創市集等主題分類

來此可以悠閒漫步園區步道中，拜訪各文創店家、品嘗好吃美食、購買名特產等等…

作為規劃半日遊行程來說，可說是再適合不過的了!!

檜意森活村

嘉義市東區共和路382號

開放時間:10:00至18:00

(全年無休、免門票)

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