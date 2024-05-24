這一天還是來了!

有開始就有結束，這次日本金澤和倉之旅就在今天要畫下句點了

一樣到金澤西口站搭車

日本很體貼會按照機場航班搭配車次

所以找到你的航班就可以找到適合你的車次囉~

車程約1小時

從哪來~回哪去~

小松機場沒有貴賓室

辦理報到手續的地勤人員就給以一個人1100日圓的餐券

可以去合作的餐廳換取餐食，但是不可以找零、不足再自付

跟好友換了一些小點心

最開心是換了兩隻麝香萄葡霜淇淋

香濃好吃

出境的時候只開了一條通道，速度真的是超慢的…

免稅店只有小小2間但還是俱有一定的殺傷力，依舊好買!

今天搭乘的是BR157航班

本來跟出發時一樣的機型是A321

恰巧金澤這有學生要到台灣研習

機型在出發前1~2月通知更改

原先選好的位子也會有所變動

機型改成A330-300

從單走道變成雙走道的大型飛機，有賺到的感覺

今天商務艙是滿席

坐了準備要去台灣研習老師和學生

座椅上又發現了懶到不想動的蛋黃哥再跟我打招呼

一樣是商務艙

位子大小和舒適度就是比A321來的好太多

螢幕不但大、解析度高，觸碰式的敏銳度超好

我的手機來對比一下

就知道這個螢幕真的有夠大的

入座後

親切的空服員送上熱毛巾和迎賓飲料

好友點了一杯可爾必，我則點了一杯檸檬水

為此次旅程的順利乾上一杯，感謝好友的陪伴

空服員送上今日的飲料單和菜單

每次搭乘商務艙時光看這個飲料

我就覺得好滿足喔~

因為選項真的比餐廳還要多

點好我們要的飲料後

此時有空來探索一下

閱讀上放的是室內拖

手把處放的是超大帶有液晶螢幕的搖控器

此搖控器可以和大螢幕同步喔!

每個座位都會有一件長榮標誌的毯子

非常的親膚~蓋起來真的是好舒服

超大的抗噪耳機包覆式耳機

只要戴上了就把所有雜音隔在耳機之外

腳部空間就更不用說

腳想要碰到前方椅背，你的身高還要夠高才行!

平飛之後空服員送來餐點

餐桌寬敞

用餐前還要先舖上桌巾

就算是在飛機上~儀式感也是很重要的

麵包籃

空服員會親自送來座位旁

詢問你想吃什麼麵包？

好友吃了空服員推薦的伯爵紅茶麵包

鬆軟帶有茶香，沾上奶油

好友覺得很好吃

香蒜麵包

本人對於香蒜麵包的香氣始終是無法抵擋

上主餐前當然要先上前菜

是不是很有質感？!

生菜沙拉/蝦/蕃茄/藜麥飯/舒肥雞

憑良心說

這個開胃菜還挺好吃的，味道清爽不油不鹹

一杯長榮特調、一杯檸檬水

餐點則是在我們出發前就已經選餐完畢

炙烤菲力牛排佐蘑菇黑胡椒醬佐配彩蔬集錦及焗烤紅皮洋芋

牛排不會很硬，是帶有咬勁的牛排

好友在飛機上可以吃到這樣的牛排很可以了~

酒釀茄汁海鮮佐配鮮蔬集錦及雞蛋麵

麵條的部份有點爛...

海鮮的蝦、魚肉塊、干貝

都好好吃喔!

如果麵條可以改善的話就好了!

嗯...飯後我選了一杯金萱熱茶

至於飯後甜點的部份太乾了...

還好~我們自己有準備

八百屋

大顆草莓酸度高

小顆糖漬草莓比較甜

塔皮是酥脆香甜的沒有受潮的那種

吃飽喝足就一定要躺平，小睡一下

一定要發揮一下商務艙最大的價值才行

真的很愛這種高度的藍天白雲

因為這樣代表我正在翱翔

感謝好友這次的熱情相挺

本人只負責所有的住宿

其它的行程都是好友一手安排的，真的很謝謝她

更開心可以一起旅行

期待下次我們的日本行囉~

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