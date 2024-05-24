這一天還是來了!
有開始就有結束，這次日本金澤和倉之旅就在今天要畫下句點了
一樣到金澤西口站搭車
日本很體貼會按照機場航班搭配車次
所以找到你的航班就可以找到適合你的車次囉~
車程約1小時
從哪來~回哪去~
小松機場沒有貴賓室
辦理報到手續的地勤人員就給以一個人1100日圓的餐券
可以去合作的餐廳換取餐食，但是不可以找零、不足再自付
跟好友換了一些小點心
最開心是換了兩隻麝香萄葡霜淇淋
香濃好吃
出境的時候只開了一條通道，速度真的是超慢的…
免稅店只有小小2間但還是俱有一定的殺傷力，依舊好買!
今天搭乘的是BR157航班
本來跟出發時一樣的機型是A321
恰巧金澤這有學生要到台灣研習
機型在出發前1~2月通知更改
原先選好的位子也會有所變動
機型改成A330-300
從單走道變成雙走道的大型飛機，有賺到的感覺
今天商務艙是滿席
坐了準備要去台灣研習老師和學生
座椅上又發現了懶到不想動的蛋黃哥再跟我打招呼
一樣是商務艙
位子大小和舒適度就是比A321來的好太多
螢幕不但大、解析度高，觸碰式的敏銳度超好
我的手機來對比一下
就知道這個螢幕真的有夠大的
入座後
親切的空服員送上熱毛巾和迎賓飲料
好友點了一杯可爾必，我則點了一杯檸檬水
為此次旅程的順利乾上一杯，感謝好友的陪伴
空服員送上今日的飲料單和菜單
每次搭乘商務艙時光看這個飲料
我就覺得好滿足喔~
因為選項真的比餐廳還要多
點好我們要的飲料後
此時有空來探索一下
閱讀上放的是室內拖
手把處放的是超大帶有液晶螢幕的搖控器
此搖控器可以和大螢幕同步喔!
每個座位都會有一件長榮標誌的毯子
非常的親膚~蓋起來真的是好舒服
超大的抗噪耳機包覆式耳機
只要戴上了就把所有雜音隔在耳機之外
腳部空間就更不用說
腳想要碰到前方椅背，你的身高還要夠高才行!
平飛之後空服員送來餐點
餐桌寬敞
用餐前還要先舖上桌巾
就算是在飛機上~儀式感也是很重要的
麵包籃
空服員會親自送來座位旁
詢問你想吃什麼麵包？
好友吃了空服員推薦的伯爵紅茶麵包
鬆軟帶有茶香，沾上奶油
好友覺得很好吃
香蒜麵包
本人對於香蒜麵包的香氣始終是無法抵擋
上主餐前當然要先上前菜
是不是很有質感？!
生菜沙拉/蝦/蕃茄/藜麥飯/舒肥雞
憑良心說
這個開胃菜還挺好吃的，味道清爽不油不鹹
一杯長榮特調、一杯檸檬水
餐點則是在我們出發前就已經選餐完畢
炙烤菲力牛排佐蘑菇黑胡椒醬佐配彩蔬集錦及焗烤紅皮洋芋
牛排不會很硬，是帶有咬勁的牛排
好友在飛機上可以吃到這樣的牛排很可以了~
酒釀茄汁海鮮佐配鮮蔬集錦及雞蛋麵
麵條的部份有點爛...
海鮮的蝦、魚肉塊、干貝
都好好吃喔!
如果麵條可以改善的話就好了!
嗯...飯後我選了一杯金萱熱茶
至於飯後甜點的部份太乾了...
還好~我們自己有準備
八百屋
大顆草莓酸度高
小顆糖漬草莓比較甜
塔皮是酥脆香甜的沒有受潮的那種
吃飽喝足就一定要躺平，小睡一下
一定要發揮一下商務艙最大的價值才行
真的很愛這種高度的藍天白雲
因為這樣代表我正在翱翔
感謝好友這次的熱情相挺
本人只負責所有的住宿
其它的行程都是好友一手安排的，真的很謝謝她
更開心可以一起旅行
期待下次我們的日本行囉~
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