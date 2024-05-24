陳妹妹搬家在台中辦入厝趴，考慮兩家人要吃飯又有三隻毛孩

最後選定了有包廂且不失氣氛的紅花鐵板燒-台中公益店

今天分享的是紅花算是比較老牌的鐵板燒品牌

即使後浪推前浪開了好多新高級鐵板燒店，依然屹立不搖

且在北中南都開了好幾間分店

我們今天來到的是台中公益店

有別於其他分店都是為在百貨裡，公益旗艦店是獨立店面

外觀非常的大器時尚，旁邊也有附停車場，非常的方便

入口處是休息區跟餐後的甜點區

整間店給人的感覺有點像那種老式西餐店，貴氣但不鋪張

除了餐後的甜點區之外，整間店都以包廂為主，隱密性很高很適合聚會

進入用餐區都比較昏暗一點

有兩區半開放式的座位，剩下皆是中大型包廂

餐點的部分都是以套餐為主，尤其是午間套餐還蠻優惠的（不過中午來還是可以選其他高份量的套餐喔）

選擇也很多，像我吃不海鮮的話店家也有許多可以調整的部分

配醬的洋蔥很好吃，我跟陳先生在開飯前就吃了兩小盅

上圖是日本生食級干貝＋松葉蟹膏 還有黃金烏魚子

下方是紅花幫我調整做的非海鮮開胃菜

季節湯品(蘑菇濃湯)跟牛骨洋蔥湯

鐵板燒最重要的就是看著新鮮食材送來，然後透過師傅的巧手變成一道道美食

接下來這部分是套餐裡一定有的海鮮，選擇有五種

深海圓鱈

南非鮑魚

鳳尾明蝦

活龍蝦

因為我不吃海鮮，所以這裡師傅直接沒上，把我換掉的東西留到肉品才補給我

雖然可能是為了避開一直在煎海鮮的鐵板，但當下我“等待”的時間事實上蠻尷尬的...

（就桌子大概空了半小時）

海鮮之後清口腔的優格杯

個人覺得這個優格杯還蠻特別的，因為很多鐵板燒店都是附上酸口的冰沙

但這個回到我剛空半小時的狀況來講，就有種只喝完湯就吃甜品的感覺(苦笑)

終於來到我期待的肉品拉～～～

我的海鮮替換成雞排，調味比較重一點，是那種很下飯的口味

紐西蘭法式小羔羊

我點的是經典三重奏，裡面日本A5和牛沙朗卷果香野菜、美國老饕牛肉捲紫蘇鴨肝、美國無骨牛小排

肉品的部分是真的很好吃，然後我特別喜歡他們的紫蘇鹽 (但怎麼沒看到鴨肝？)

然後想講三個我覺得比較可惜的點

首先是A5和牛我真的覺得很驚艷，但搭配上彩椒口感就少了點高級感...

而且彩椒算是個比較危險的搭配吧？畢竟很多人都不敢吃彩椒

第二是，像我剛說因為前面的海鮮部分我不吃，所以店家貼心的幫我換成雞排

然而師傅規劃雞排跟著後面的肉品一起呈上，所以中間我就已經等了一小段

開始煎肉後也是先處理其他人的肉品，加上雞肉也是需要烹調比較久的食物

所以中間我是真的等了蠻久的(就桌上長達半小時沒有熱食)

結果等我雞排上桌後，沒隔一兩分鐘又遞上了主餐的牛肉...

有種全部都擠在一起的感覺，吃得很倉促，而且吃完雞肉時牛肉都冷了

（偏偏牛肉上完後師傅就鞠躬說下班了，真的有種後面都是趕時間上菜的感覺）

最後是雖然料理可口，但以這個等級的鐵板燒來講，他們的擺盤跟搭配上略失精緻度

事實上也不是第一次吃高級鐵板燒了，但真的很少看到把所有東西都塞在同一個盤子的擺盤(尤其是主餐)

而且像牛肉很多都是要起鍋馬上吃，結果因為師父要把所有肉品都放到一盤

所以等到吃到時，真的有些許是冷掉的

（所以加上我說這盤是師傅下班前的最後一道餐點，真的有種他在趕下班草草了事的感覺...）

最後是我覺得最大敗筆的甜點

許多高級鐵板燒都會用鐵板甜點座位ENDING

比方說台中大巨人/金磚的鐵板芋泥捲或台北潼的溶岩巧克力派

而紅花就不說他們的甜點跟鐵板完全無關好了，而且給我種強烈的廉價感

那種沒有在考慮口味搭配、擺盤，單純把所有配料食材灑上去的感覺

像我的馬卡龍上面來淋上奶油、巧克力醬跟堅果碎，吃起來真的是又複雜又過於甜膩

(而且如果我沒吃錯的話...我覺得他們的馬卡龍應該是直接使用COSTCO一大盒300多的那個...)

恩...

不能說他們不好吃，而且今天的用餐心情是開心的

但真的是給人種虎頭蛇尾的氛圍，以這個價位跟這個品牌來講真的讓人有點失望

最後說一下寵物友善

事實上蠻多高級鐵板燒店因為有包廂，所以都會接受毛孩推車入內

但紅花即使後來帶到大廳用飲品甜點店家也都蠻友善的

真的很謝謝店家讓我們在家庭裡的重要時刻，可以帶毛孩一起參與

(紅花公益店門口也有一區休息區，如果在外面享用甜點的話也可以直接牽繩落地喔～)

紅花鐵板燒 台中公益店

地址：408台中市南屯區公益路二段759號

營業時間：11:30–14:30、17:30–22:00

電話：0423866111