大佳河濱公園坐落在中山區，位於中山橋和大直橋之間

這座公園是在基隆河截彎取直後，由市政府規劃建設而成的

一進入園區，映入眼簾的就是一片一望無際的草坪，還能遠眺到美麗華摩天輪的壯觀景色，非常迷人

大佳河濱公園除了擁有吸引人的遊樂設施外，還設有運動公園，提供籃球場、網球場、羽毛球場、槌球場等運動設施

以及環繞園區數公里長的自行車道（公園也提供自行車出租服務）

這裡場地寬闊，停車方便，環境優美，因此除了平日外，例假日也吸引了許多民眾前來此地嬉戲運動

此外公園還不定期舉辦各項大型活動，展現了臺北市都會活力朝氣的一面

大佳河濱公園

地址：台北市中山區濱江街5號

這是飲水台，不是洗手台喔

公廁有專人定期清掃，非常乾淨，沒有臭味，讓人感到十分舒適

一抬頭就可以看到圓山大飯店，景色相當迷人

雙道滑索區設有單點式和座椅式滑索，孩子們可以體驗不同的滑索樂趣

兒童戲水區每年6月至9月開放，設有大型圓圈、圓柱和巨型花朵等噴水設施，可愛又好玩

這裡還有一座大型噴水水景，中央水柱最高達75公尺，隨著水景的高低變化，呈現出獨特的律動美感

共融式沙坑區配有溜滑梯、攀爬設施和沙坑，還有遮陽區，方便家長休息

公園內設有洗腳台，讓小孩玩完沙子後，可以順便洗手洗腳，非常方便

沙坑裡還有挖沙機，讓小朋友們可以盡情玩耍

山丘溜滑梯遊戲區有8道磨石溜滑梯、攀爬網和拉繩，不用擔心溜滑梯不夠玩

鞦韆及章魚海豚地景區有5座特色鞦韆，還有大型章魚地景、平衡木和球狀躲藏區等多種遊樂設備

公園裡面最吸睛的就是這隻大章魚了 ，來這裡一定要跟它合照一張

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