2024樹林山佳荷花池是一處讓人彷彿置身於原始自然中的秘境，這裡結合了自然風貌｜人工設計的巧思，漫步在環池步道上，便可以近距離欣賞到荷花池的美景。

雖然說今天的天氣不優，不過水面上盛開的荷花，看了就讓人覺得舒爽，一起來逛逛吧。

📸地點：2024新北樹林｜山佳荷花池

📧地址：樹林環保河濱公園

⏰營業時間：

24 小時營業

☑停車可停柑園河濱公園停車場｜ 🚗 汽車有料｜ 🛵 機車無料｜有公廁 🚾 。

這裡不僅有環池步道可以慢步欣賞，還有沐心池｜山佳荷樂自然體驗區等特色景點。

賞荷小徑環繞著荷花池，可以讓來訪遊客欣賞到不同品種的荷花｜蓮花，每一朵都開的十分漂亮，各有千秋。

在荷花池中，不僅可以欣賞到各種色彩繽紛的荷花，還有睡蓮在水面上綻放。

這裡也是各種水鳥｜昆蟲的天堂世界，可以看見不同的鳥類來這邊覓食，或者蜻蜓三五成群在追逐嬉戲，讓人感受到大自然的美好。

就這樣子漫步繞池一圈，可以短暫的忘都市的喧囂｜壓力，這裡的空氣清新，再加上不錯的環境以及悠閒的氛圍，來此走走～都可以讓心情放鬆不少～

每次我來到這邊，眼前的景象就像是一幅美景，我拿起相機，開始捕捉這裡的每一朵花朵，將這美麗的一刻記錄下來。

而這裡也有不少的攝影大哥、大姐前來拍攝，大家提出不同的構圖模式，輕鬆自在的討論拍照，很是熱鬧。

透過鏡頭捕捉，我拍到了不少的照片。

週圍池畔樹木在微風中輕輕搖曳，一股悠然自得的氛圍產生，微風吹過荷葉，荷葉輕輕搖曳，顯得格外優雅；或是將鏡頭拍攝荷花和水面上的倒影，不同的角度構圖讓美景長存。

樹林山佳荷花池，個人覺得是一處不錯的好地方，雖然說這裡只是一個小點！

不過可以在夏天的季節，來這邊欣賞荷花，在假日的時刻，也算是一處悠哉的好趣處。

目前荷花的花期預估可以到6月底，（以上純屬個人不負責任之推估。）如果有興趣的朋友可以來此走走。