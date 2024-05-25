屏東牛排推薦【孫東寶台式牛排教父PLUS潮州延平店】PRO級嚴選原塊肉品！人氣商品-紐約教父牛排 連鐵板麵都驚艷！披薩｜沙拉｜炸物｜滷肉飯｜關東煮｜有感升級豪華自助吧讓你吃不停！

相信喜歡吃牛排的老饕們，絕對會知道知名度超高的「孫東寶牛排館」，而且孫東寶創立於1976年，已經有將近50年的歷史了呢！分店遍布基宜花、雙北、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、金門等全台各地！為什麼會來介紹呢？因為孫東寶牛排今年新增「孫東寶plus」新店型，除了裝潢升級，更重要的是餐點自助吧也升級成豪華版，提供更多選擇！

孫東寶目前共有4家店面升級為plus店型，凱南這次就來到位於屏東潮州延平路上這家「孫東寶台式牛排教父plus潮州延平店」，當然牛排本身有口皆碑，現在讓人耳目一新的部分想必就是提供超多樣的自助吧美食吃到飽！快來瞧瞧！

【孫東寶台式牛排教父plus潮州延平店】

地址：屏東縣潮州鎮延平路204號

電話：08-789-7383

營業時間：11：00-21：30

《孫東寶台式牛排教父-FB粉專》

《孫東寶台式牛排教父潮州延平店-FB粉專》

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▲「孫東寶台式牛排教父plus潮州延平店」外觀看起來簡單明亮，外頭附設座椅，讓等待的民眾可以歇歇腳。

從門口清楚的資訊能看到店內提供現烤披薩、滷肉飯、咖哩牛肉飯，以及多項冷熱飲無限量供應；超吸引人的吧！

另外，「孫東寶牛排」100%使用原塊肉品，不使用重組肉，對品質的追求特別放心。

▲重新裝潢過的plus店型，用餐空間質感更提升，以4人座為主，適合家庭、朋友聚餐。

看起來走道動線還算寬敞，兩個人擦身而過都不怕會碰撞到，和傳統牛排館的用餐環境有做出截然不同的層次。

▲有些座位間還有用隔板簡單分區耶！不怕聊天聲音過於吵雜或是和隔壁桌面面相覷，是非常貼心的設計。

▲有設置靠牆的沙發區，也有便利移動的椅子，可以依用餐人數作彈性調整。

店內整體有種美式快餐店的風格，牆上大大的照片、鮮艷的食物色澤讓人引起食慾。

▲既然來到孫東寶，那麼牛排當然不能少！凱南直接點了人氣王「紐約教父牛排」！

看著它在鐵板上吱吱作響，油亮的色澤和撲鼻的陣陣香氣，味道想必十分美味，而且牛排肉品大到都快要拿不起來了~份量誠意十足！好友則點了一客「松阪豬排」，不吃牛的朋友值得試試這一款！

▲孫東寶牛排使用的肉品都是經由國際食品安全雙認證工廠所製造，原塊肉品、不使用組合肉，光是「百分百原肉」的堅持就讓我圈粉了！

一客牛排加上鐵板麵和整顆蛋，再搭配滿滿的自助吧選擇，吃一餐就能飽到天靈蓋，而且論價位，以吃到飽的店型來說真是超級劃算！！

店內提供多樣的牛排選擇，像是紐約教父牛排、超大塊牛排、帶骨牛小排、菲力、丁骨、沙朗、板腱等等，若是不吃牛，也有雞、豬、魚排甚至海陸雙拼，每個人一定可以在這裡找到自己想要的口味。

▲從側面看看牛排的厚度~實在太誘人了！上頭淋上香濃夠味蘑菇醬，美味無敵啊！

就連看似配角的鐵板麵，店家也選用高品質麵粉、以日本職人工法製作，口感相當Q彈。

▲這次「紐約教父牛排」選擇5分熟/蘑菇醬，超大塊的肉品，簡直要佔據整個鐵板，視覺感有夠享受。

「孫東寶牛排」的蘑菇醬我個人很喜歡！加入絞肉、洋蔥、紅白蘿蔔、番茄等新鮮蔬果，慢火燉煮，有著自然的清甜滋味，不論是牛肉、麵條還是煎蛋裹上蘑菇醬，風味都好好。

▲選用優質麵粉，加上適當的含水量比例，以及精準掌控的煮麵時間，才能造就一盤令人回味無窮的鐵板麵，樸實中顯露真功夫；即使作為配角也要閃閃發光！

▲各式特色麵食一直是凱南的心頭好，而孫東寶牛排的鐵板麵，和市售冷凍包做出來的鐵板麵完全是不同等級。

對於嚴選好麵的「孫東寶牛排」，確實讓人吃得出口感細緻、偏有嚼勁又有點Q度的麵條，沾滿蘑菇醬後滋味豐富，光是單吃鐵板麵就很美味。

▲孫東寶牛排引以為傲的原塊牛排，切開來看看肉的厚度，8oz的份量不只是大！還很厚呢！厚實飽口，每咬下都能感到幸福爆棚！

堅持原塊牛排，不使用組合肉，真材實料，看得到肉質一絲一絲的纖維，用鐵板煎成外層焦香轉為褐色，5分熟的內裡保持粉嫩嫩的質地，入口非常柔軟好嚼，是各位肉食愛好者們不可錯過的牛排選項。

▲好友這次點了「松阪豬排」，其實也是我自己很愛的選擇，加上店家精心調製的雙醬口味，濃厚的黑胡椒醬調味，與蘑菇醬比例完美調和。

「孫東寶牛排館」的黑胡椒醬和蘑菇醬兩大醬，可說是牛排的左右護法。黑胡椒醬是用精選的黑胡椒粒做拌炒，長時間熬煮後香氣濃郁；蘑菇醬以絞肉、洋蔥、紅白蘿蔔、番茄等新鮮蔬果下去燉煮，滋味清甜自然，回味無窮，兩款醬料搭在一起絕配啊！

▲麵條吸滿濃厚的蘑菇醬與黑胡椒醬，凱南與好友都有加番茄醬的喜好，番茄醬給它加進去，好吃到還想要直接單點一盤鐵板麵~

▲自助區就位在整個餐廳的中島區域，讓各個角落座位的顧客都方便取用；不僅有加熱台讓披薩保持溫度，各項夾子、器皿也相當乾淨整潔，讓人使用安心。

對於吃到飽的店，最怕的就是自助區被弄的髒亂不堪…醬汁和菜渣散亂。但是孫東寶牛排的自助區完全看不到這樣的景象！反而是非常整齊乾淨，店員都有定時在維護；豪華升級版的自助吧吃到飽，提供現烤披薩、炸物、沙拉、烤法國麵包切片、關東煮、台式經典滷肉燥飯和咖哩牛肉飯，以及玉米濃湯、冷熱飲喝到飽，還有飯後必備的冰淇淋，無限量供應！！

▲吃牛排搭配玉米濃湯對我來說已經是必須的囉！

湯頭的濃郁程度，湯裡面的配料是否豐盛(有火腿、蔬菜等)、有無提供黑胡椒佐料，孫東寶牛排在這幾個項目都大獲全勝。

▲自助吧小菜提供柚香胡蘿蔔、韓式泡菜、黃金泡菜、黃金海帶絲，不定期替換品項；另外也提供番茄、苜蓿芽、生菜等大眾口味的沙拉，並有千島醬及和風醬加持，在肉食之外吃些青菜，較為營養均衡。

▲大人小孩都愛的炸物區~就算是邪惡美食還是忍不住讓我想大吃特吃。

炸餃子、薯球、薯條，無法克制的每種都想吃一點啊！貼心利用保溫燈裝置，吃起來不油膩、不軟塌，還保有酥脆微溫的口感。

▲披薩是做成比較薄皮的形式；雖然是吃到飽的披薩，可用料毫不馬虎！滿滿的牽絲起司，亦有大塊的蘑菇，連上頭的肉塊都相當有嚼勁，會有不同口味唷。

▲身為台式牛排教父，怎麼可以沒有正港的台味「滷肉飯」呢！台式經典滷肉燥必須吃看看啦~~

飽滿香Q的米飯，自己淋上一匙油香四溢的滷肉，針對食量大的男性或學生族，吃完牛排再來一碗肉燥飯超飽足！

▲除了玉米濃湯之外，也提供較中式口味的關東煮湯品，關東煮裡面有丸子、玉米、米血、紅蘿蔔、白蘿蔔等，往下一撈滿滿都是料，太驚人了~

▲吃牛排時少不了經典的餐前麵包，在這裡也是無限量自助取用。

想吃點鹹香鹹香的香蒜果醬，還是甜味滿滿的巧克力果醬、草莓果醬，應有盡有。法國麵包切片用一旁的小烤箱稍微烤過，溫熱酥脆超開胃。

▲凱南看著店內的顧客每個人都到自助區來來回回拿了好幾輪，實在是因為品項太多啦~而且非常超值！

從餐前麵包、沙拉、湯品、滷肉飯、咖哩飯、炸物點心、現烤披薩，菜色五花八門，完全不怕大家吃。

▲吃完主角牛排和plus自助吧，別忘了還有冰淇淋、香脆甜薯片和冷熱飲等著你呢！

光是飲料機就有五台：咖啡機、冰沙機、汽水機、果汁和茶飲，就連冰淇淋也有六種口味，走進「孫東寶台式牛排教父plus店」完全讓人開起無底洞模式，卯起來認真吃一波！

▲喜歡喝茶飲、果汁、汽水，還是熱飲的咖啡、奶茶，各種飲品任君挑選。

▲孫東寶牛排提供6種口味的冰淇淋，芋頭、巧克力、香草、情人果、草莓、炭燒咖啡都是滿大眾化的經典口味，肯定要挖個好幾球冰淇淋慢慢享用。

▲相信每位客人帶著滿腹美食、口齒留香的唇舌，非常滿意滿足的踏出孫東寶牛排館。

飄香近50年的經典滋味來自於對品質的用心堅持，PRO級的嚴選肉品、樸實中有滋味的鐵板麵，再到升級豪華版的自助吧，都讓凱南讚不絕口，更是吃到停不了口~~~

▲「孫東寶台式牛排教父」不愧是餐飲界的標竿，採用原塊肉品、大方供應的自助吧品質看得見。

現在升級的PLUS店型已經有「大溪康莊店」「竹南延平店」「潮州延平店」「小港崇文店」四間門市，家住桃園、苗栗、高屏的朋友就近有機會就來嘗鮮體驗。

這次凱南先到屏東潮州這家「孫東寶台式牛排教父plus潮州延平店」幫大家探plus店型，環境很適合家庭、朋友、公司同事聚餐，甚至慶生、紀念日，或是單純想要慶功吃到飽，其實真的可以來「孫東寶牛排」，這裡提供多樣美味的甜鹹餐點自助吧，加上引以為傲的優質原塊肉品，絕對能滿足您的需求！