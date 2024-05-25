屏東牛排推薦【孫東寶台式牛排教父PLUS潮州延平店】PRO級嚴選原塊肉品！人氣商品-紐約教父牛排 連鐵板麵都驚艷！披薩｜沙拉｜炸物｜滷肉飯｜關東煮｜有感升級豪華自助吧讓你吃不停！
相信喜歡吃牛排的老饕們，絕對會知道知名度超高的「孫東寶牛排館」，而且孫東寶創立於1976年，已經有將近50年的歷史了呢！分店遍布基宜花、雙北、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、金門等全台各地！為什麼會來介紹呢？因為孫東寶牛排今年新增「孫東寶plus」新店型，除了裝潢升級，更重要的是餐點自助吧也升級成豪華版，提供更多選擇！
孫東寶目前共有4家店面升級為plus店型，凱南這次就來到位於屏東潮州延平路上這家「孫東寶台式牛排教父plus潮州延平店」，當然牛排本身有口皆碑，現在讓人耳目一新的部分想必就是提供超多樣的自助吧美食吃到飽！快來瞧瞧！
【孫東寶台式牛排教父plus潮州延平店】
地址：屏東縣潮州鎮延平路204號
電話：08-789-7383
營業時間：11：00-21：30
《孫東寶台式牛排教父-FB粉專》
《孫東寶台式牛排教父潮州延平店-FB粉專》
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從門口清楚的資訊能看到店內提供現烤披薩、滷肉飯、咖哩牛肉飯，以及多項冷熱飲無限量供應；超吸引人的吧！
另外，「孫東寶牛排」100%使用原塊肉品，不使用重組肉，對品質的追求特別放心。
看起來走道動線還算寬敞，兩個人擦身而過都不怕會碰撞到，和傳統牛排館的用餐環境有做出截然不同的層次。
店內整體有種美式快餐店的風格，牆上大大的照片、鮮艷的食物色澤讓人引起食慾。
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看著它在鐵板上吱吱作響，油亮的色澤和撲鼻的陣陣香氣，味道想必十分美味，而且牛排肉品大到都快要拿不起來了~份量誠意十足！好友則點了一客「松阪豬排」，不吃牛的朋友值得試試這一款！
一客牛排加上鐵板麵和整顆蛋，再搭配滿滿的自助吧選擇，吃一餐就能飽到天靈蓋，而且論價位，以吃到飽的店型來說真是超級劃算！！
店內提供多樣的牛排選擇，像是紐約教父牛排、超大塊牛排、帶骨牛小排、菲力、丁骨、沙朗、板腱等等，若是不吃牛，也有雞、豬、魚排甚至海陸雙拼，每個人一定可以在這裡找到自己想要的口味。
就連看似配角的鐵板麵，店家也選用高品質麵粉、以日本職人工法製作，口感相當Q彈。
「孫東寶牛排」的蘑菇醬我個人很喜歡！加入絞肉、洋蔥、紅白蘿蔔、番茄等新鮮蔬果，慢火燉煮，有著自然的清甜滋味，不論是牛肉、麵條還是煎蛋裹上蘑菇醬，風味都好好。
對於嚴選好麵的「孫東寶牛排」，確實讓人吃得出口感細緻、偏有嚼勁又有點Q度的麵條，沾滿蘑菇醬後滋味豐富，光是單吃鐵板麵就很美味。
堅持原塊牛排，不使用組合肉，真材實料，看得到肉質一絲一絲的纖維，用鐵板煎成外層焦香轉為褐色，5分熟的內裡保持粉嫩嫩的質地，入口非常柔軟好嚼，是各位肉食愛好者們不可錯過的牛排選項。
「孫東寶牛排館」的黑胡椒醬和蘑菇醬兩大醬，可說是牛排的左右護法。黑胡椒醬是用精選的黑胡椒粒做拌炒，長時間熬煮後香氣濃郁；蘑菇醬以絞肉、洋蔥、紅白蘿蔔、番茄等新鮮蔬果下去燉煮，滋味清甜自然，回味無窮，兩款醬料搭在一起絕配啊！
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對於吃到飽的店，最怕的就是自助區被弄的髒亂不堪…醬汁和菜渣散亂。但是孫東寶牛排的自助區完全看不到這樣的景象！反而是非常整齊乾淨，店員都有定時在維護；豪華升級版的自助吧吃到飽，提供現烤披薩、炸物、沙拉、烤法國麵包切片、關東煮、台式經典滷肉燥飯和咖哩牛肉飯，以及玉米濃湯、冷熱飲喝到飽，還有飯後必備的冰淇淋，無限量供應！！
湯頭的濃郁程度，湯裡面的配料是否豐盛(有火腿、蔬菜等)、有無提供黑胡椒佐料，孫東寶牛排在這幾個項目都大獲全勝。
炸餃子、薯球、薯條，無法克制的每種都想吃一點啊！貼心利用保溫燈裝置，吃起來不油膩、不軟塌，還保有酥脆微溫的口感。
飽滿香Q的米飯，自己淋上一匙油香四溢的滷肉，針對食量大的男性或學生族，吃完牛排再來一碗肉燥飯超飽足！
想吃點鹹香鹹香的香蒜果醬，還是甜味滿滿的巧克力果醬、草莓果醬，應有盡有。法國麵包切片用一旁的小烤箱稍微烤過，溫熱酥脆超開胃。
從餐前麵包、沙拉、湯品、滷肉飯、咖哩飯、炸物點心、現烤披薩，菜色五花八門，完全不怕大家吃。
光是飲料機就有五台：咖啡機、冰沙機、汽水機、果汁和茶飲，就連冰淇淋也有六種口味，走進「孫東寶台式牛排教父plus店」完全讓人開起無底洞模式，卯起來認真吃一波！
飄香近50年的經典滋味來自於對品質的用心堅持，PRO級的嚴選肉品、樸實中有滋味的鐵板麵，再到升級豪華版的自助吧，都讓凱南讚不絕口，更是吃到停不了口~~~
現在升級的PLUS店型已經有「大溪康莊店」「竹南延平店」「潮州延平店」「小港崇文店」四間門市，家住桃園、苗栗、高屏的朋友就近有機會就來嘗鮮體驗。
這次凱南先到屏東潮州這家「孫東寶台式牛排教父plus潮州延平店」幫大家探plus店型，環境很適合家庭、朋友、公司同事聚餐，甚至慶生、紀念日，或是單純想要慶功吃到飽，其實真的可以來「孫東寶牛排」，這裡提供多樣美味的甜鹹餐點自助吧，加上引以為傲的優質原塊肉品，絕對能滿足您的需求！
【孫東寶台式牛排教父plus潮州延平店】
地址：屏東縣潮州鎮延平路204號
電話：08-789-7383
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