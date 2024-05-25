好想念香港的港式美味，卻又不想再去被當地的服務態度氣得牙癢癢。



▼誰說道地的港式美食要出國才吃得到，在桃園內壢火車站附近，走個4分鐘就有家好吃的〝永芯茶檔〞。

永芯茶檔 內壢店

營業時間：平日11:30~15:00、17:00~20:30

週末11:00~15:00、17:00~20:30

電話：03-4331193

地址：桃園市中壢區成章四街61號

粉專：https://www.facebook.com/yongxin0112

這家店有多好吃，除了有上萬則google好評、生意更是好到平日中午還沒營業就開始在排隊。



▼店內裝潢復刻了霓虹燈、花磚和標語等，每一處細節都讓人有如置身香港的老字號茶餐廳，還能夠享受到親切的服務。

▼《永芯茶檔》入座採叫號制，先在門外選取人數以後抽號碼牌，等人員出來叫號帶位。



接著，掃描桌上的QR碼點餐，再到外面櫃檯結帳即可。除了送餐以外，無論是餐具、白開水的拿取，或是碗盤廚餘的回收都是採自助式。





這裡的服務雖然是以自助式為主，但是人員態度非常親切、送餐也不會給你用丟的，比香港真的是好上太多了。

▼每次去茶餐廳都喝凍檸茶和絲襪奶茶，今天來喝點不一樣的「鹹檸七」和「忌廉溝鮮奶」。

鹹檸七 109元 / 忌廉溝鮮奶 149元

▲▼每次去香港必喝的鹹檸七，在國內的港式茶餐廳並不常見，它是則是檸檬七喜的改良版，將新鮮檸檬改成醃檸檬放入七喜汽水當中，鹹鹹甜甜地好好喝喔。



我回家以後查才知道，忌廉溝鮮奶是將冰淇淋汽水和牛奶混合的經典飲品，還在想說這味道怎麼沒有我想像中的清爽，反而還蹦出冰淇淋味來？

不過，冰淇淋香和牛奶味在一起的口感，意外地還蠻好喝的耶！

▼餐點陸續上桌，我點的「香煎雞腿扒撈麵」其實是乾拌麵，只是它和國內常見的寬麵條不同，特別選用不加鹼的廣生麵。

香煎雞腿扒撈麵 217元

▲細麵條拌著醬汁的口感勁道又夠味，我還是第一次吃到撈麵耶！



搭配上切成三小塊的香煎雞腿排，又厚又嫩的帶骨腿排肉吃起來非常鮮美，裡面還有一顆蛋，可以選擇要半熟或全熟。







▼起碼也有七、八隻鮮蝦的「蝦仁滑蛋飯」，真材實料到讓人好驚訝，而且這每一隻蝦都已經去殼，肉質鮮美彈牙，真的好好吃~



忍不住偷夾幾隻蝦來吃，哪個女生能夠抵抗得了去殼鮮蝦的誘惑啊！

蝦仁滑蛋飯329元

再加上鮮嫩的滑蛋......好吃到激動大推啊啊啊！

▼《永芯茶檔》的「港式蘿蔔糕」用料非常實在，表面經過油煎料理過，吃起來的口感外酥內柔軟，臘腸香而不死鹹，就算不沾醬也很夠味。

港式蘿蔔糕102元

▼「豬扒包」也是經典的澳門美食，而且還非常道地的選用了豬仔包麵包，其口感外酥內軟，口感上還蠻紮實的。



中間夾上嫩煎豬排，貼心地對切切好......這道很適合野餐耶！

豬扒包142元

▼西多士其實就是法式吐司啦，永芯茶檔選用鮮奶吐司，表面裹上一層金黃蛋液以後下鍋油炸，不過我倒是吃不太出來油炸感，感覺口感還蠻柔軟的。



它不只外層淋上了帶殼裡的花生醬和楓糖，就連裡層也有焗烤過的花生和芝麻內餡......

法蘭西多士 (花生楓糖) 139元

老實說，這對我來說稍稍甜了些，比較適合螞蟻人，像我妹就很喜歡。



▼來到茶餐廳絕對不能錯過限時限量供應的「糖心蛋塔」，外酥內綿密的蛋香真的好好吃，要不是已經吃飽喝足，絕對會再點一份，超讚！





楓味糖心蛋塔49元

加入會員消費滿100元即可累積1點，滿額還可以兌換其他美味餐點耶！



好吃的《永芯茶檔》不只在內壢吃得到，現在還新開了家在桃園藝文特區的二店，一樣美味、一樣堅持好的用料。



誰說桃園是美食沙漠，那肯定是因為你還沒吃過《永芯茶檔》，這裡的港式美食絕對好吃到讓你大呼過癮。



6/1日起，還會增加15：00~17：00的下午茶時段，不過還是要先訂位才不用等太久喔！

永芯茶檔 南平店

電話：03-3150141

地址：南平路460號

線上訂餐網址：https://app.eats365pos.com/tw/tc/twtp000875

永芯茶檔 內壢店

電話：03-4331193

地址：中壢區成章四街61號

線上訂餐網址：https://shop.ichefpos.com/store/1vvKwHV7/ordering