現在想吃泡麵不用那麼費勁兒啦！近期開始崛起的２４小時無人拉麵店，實在很造福不想洗菜切菜刷鍋洗碗的人群。
裝好食材後就是在這機器下烹煮。架子上有提供方形鋁箔盤，用來裝食材煮拉麵，然後有提供剪刀方便剪撕不開的調味包。
▼步驟四
這一櫃的食材可以自行取用，提供兩種季節青菜、韓國泡菜、釜山魚板、玉米、蔥花、香腸……等等。
▼步驟五
食材都放好，就可以回到機器前開始煮了。
湯麵按Ｍ１、乾麵按Ｍ２、想再多煮一會兒按Ｍ３，機器上都有說明和注意事項，很好操作的。
時不時攪拌一下，讓食材受熱均勻，會比較快熟、也不會讓底部焦掉。
▼付費食材區
這一櫃有六種口味的舒肥雞、真空牛五花肉、豬五花、四種口味的披薩，一樣先在最前面的機器選好結帳後才能拿取。
這裡提供５０多種各式各樣有看過的、沒看過的韓國拉麵，只要在機器上選擇好自己想吃的拉麵種類、飲料或店裡有提供的食品，結帳後就可以開始按照步驟烹煮，不用１０分鐘就可以吃到熱騰騰、蔬菜滿滿的拉麵了，超級方便又省時！
忠孝夜市也開了一家韓熙恩２４小時無人拉麵，整條街也就這家韓式餐飲店了，雖然是泡麵啦，但總算多一味兒可以選擇了。
▼步驟一
先在這台機器選購想吃的韓國拉麵種類、雞蛋、飲料、副食…等，結帳取單後就可以到後面壯觀拉麵牆拿拉麵啦！
▼步驟二
按照單子上的號碼拿取拉麵。
這拉麵牆超適合打卡的！！
▼步驟三
忠孝夜市也開了一家韓熙恩２４小時無人拉麵，整條街也就這家韓式餐飲店了，雖然是泡麵啦，但總算多一味兒可以選擇了。
▼步驟一
先在這台機器選購想吃的韓國拉麵種類、雞蛋、飲料、副食…等，結帳取單後就可以到後面壯觀拉麵牆拿拉麵啦！
▼步驟二
按照單子上的號碼拿取拉麵。
這拉麵牆超適合打卡的！！
▼步驟三
裝好食材後就是在這機器下烹煮。架子上有提供方形鋁箔盤，用來裝食材煮拉麵，然後有提供剪刀方便剪撕不開的調味包。
▼步驟四
這一櫃的食材可以自行取用，提供兩種季節青菜、韓國泡菜、釜山魚板、玉米、蔥花、香腸……等等。
食材有時候會更動，之前有一次有釜山魚板，但今天來就沒看到，所以不一定的。
▼步驟五
食材都放好，就可以回到機器前開始煮了。
湯麵按Ｍ１、乾麵按Ｍ２、想再多煮一會兒按Ｍ３，機器上都有說明和注意事項，很好操作的。
如果有買雞蛋，記得等水滾開再加進去。
時不時攪拌一下，讓食材受熱均勻，會比較快熟、也不會讓底部焦掉。
▼付費食材區
這一櫃有六種口味的舒肥雞、真空牛五花肉、豬五花、四種口味的披薩，一樣先在最前面的機器選好結帳後才能拿取。
需要注意的是：舒肥雞和披薩要另外用紙碗裝，才可以送進微波爐加熱喔！
微波爐超美型！
▼付費飲料區
有買飲料的話就可以來這裡拿。
▼洗手台、垃圾分類區
吃完記得收拾善後，垃圾、廚餘要分類喔！
▼詳細使用步驟說明
▼用餐空間
還有便利貼可以留言貼牆上。
🔷🔹🔷🔹🔷
韓熙恩２４小時無人拉麵店（高雄忠孝店）
【FB粉絲團】【GOOGLE地圖】
地址：高雄市苓雅區忠孝二路122號。
營業時間：２４小時營業。
拍攝日期：2024.05.16
微波爐超美型！
▼付費飲料區
有買飲料的話就可以來這裡拿。
▼洗手台、垃圾分類區
吃完記得收拾善後，垃圾、廚餘要分類喔！
▼詳細使用步驟說明
▼用餐空間
還有便利貼可以留言貼牆上。
🔷🔹🔷🔹🔷
韓熙恩２４小時無人拉麵店（高雄忠孝店）
【FB粉絲團】【GOOGLE地圖】
地址：高雄市苓雅區忠孝二路122號。
營業時間：２４小時營業。
拍攝日期：2024.05.16
拍攝工具：Canon EOS700D
拍攝鏡頭：EF-S 24mm f/2.8 STM
§自費§
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