現在想吃泡麵不用那麼費勁兒啦！近期開始崛起的２４小時無人拉麵店，實在很造福不想洗菜切菜刷鍋洗碗的人群。

５０多種 各式各樣有看過的、沒看過的韓國拉麵，只要在機器上選擇好自己想吃的拉麵種類、飲料或店裡有提供的食品，結帳後就可以開始按照步驟烹煮，不用１０分鐘就可以吃到熱騰騰、蔬菜滿滿的拉麵了，超級方便又省時！









忠孝夜市也開了一家 韓熙恩２４小時無人拉麵 ，整條街也就這家韓式餐飲店了，雖然是泡麵啦，但總算多一味兒可以選擇了。 這裡提供各式各樣有看過的、沒看過的韓國拉麵，只要在機器上選擇好自己想吃的拉麵種類、飲料或店裡有提供的食品，結帳後就可以開始按照步驟烹煮，不用１０分鐘就可以吃到熱騰騰、蔬菜滿滿的拉麵了，超級方便又省時！也開了一家，整條街也就這家韓式餐飲店了，雖然是泡麵啦，但總算多一味兒可以選擇了。

▼步驟一







先在這台機器選購想吃的韓國拉麵種類、雞蛋、飲料、副食…等，結帳取單後就可以到後面壯觀拉麵牆拿拉麵啦！



▼步驟二







按照單子上的號碼拿取拉麵。

這拉麵牆超適合打卡的！！



▼步驟三



裝好食材後就是在這機器下烹煮。架子上有提供方形鋁箔盤，用來裝食材煮拉麵，然後有提供剪刀方便剪撕不開的調味包。



▼步驟四







這一櫃的食材可以自行取用，提供兩種季節青菜、韓國泡菜、釜山魚板、玉米、蔥花、香腸……等等。

食材有時候會更動，之前有一次有釜山魚板，但今天來就沒看到，所以不一定的。



▼步驟五







食材都放好，就可以回到機器前開始煮了。

湯麵按Ｍ１、乾麵按Ｍ２、想再多煮一會兒按Ｍ３，機器上都有說明和注意事項，很好操作的。



如果有買雞蛋，記得等水滾開再加進去。







時不時攪拌一下，讓食材受熱均勻，會比較快熟、也不會讓底部焦掉。



▼付費食材區



這一櫃有六種口味的舒肥雞、真空牛五花肉、豬五花、四種口味的披薩，一樣先在最前面的機器選好結帳後才能拿取。