本物洋食 Honmono Pasta & Curry

來到桃園火車站附近的「本物洋食 Honmono Pasta & Curry」，是一間文青的日式洋食餐廳，將義大利麵結合日式風味，推出創新口味，還有咖喱飯及丼飯。

桌椅採用木頭色系，非常日系~

有廁所及餐具回收櫃，吃完要放在櫃子裡。

餐具跟水要自己拿~飲料要錢。

採自助式方式，餐具自取、餐具自行回收處，紅茶暢飲每人需加收15元！

菜單

有義大利麵、咖哩飯、丼飯、有許多特殊口味，非常特別!

吃不夠也能加料。

餐點

▷紅茶$15

紅茶可以無限暢飲

▷柑橘炸雞義大利麵$150

常見的奶油義大利麵吃久了容易膩口，加上酸甜的柑橘味，吃起來層次更豐富，再品嚐唐揚炸雞，酥脆的外皮和鮮嫩的肉質，四大塊唐揚雞，吃得很滿足！

▷苦盡甘來的巧克力咖喱+豬肉$150

咖哩飯走客製化路線，餐點有大量時蔬，可自由加價選擇炸雞、豬肉、牛肉、溏心蛋等等。



朋友說巧克力咖喱微辣，特別加入苦甜巧克力，入口香氣多層次，有加點豬肉，吃起來美味又有飽足感。

📝感想～

百元的義大利麵、咖喱飯很適合學生、小資族，可以吃很飽，價錢經濟實惠，環境也溫馨文青，內用非常舒服，還會再來。

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✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 🍝 本物洋食 Honmono Pasta & Curry 桃園中華店 📌 桃園市桃園區中華路110號 ☎️ 03-339-5968

⏰ 11:30~14:30、16:30~20:30



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