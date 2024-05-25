為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【桃園美食】 百元平價創新義大利麵咖喱飯|桃園火車站平價美食|日式風味義大利麵與職人咖哩飯|最低只要90元起|小資族首選本物洋食

【桃園美食】 百元平價創新義大利麵咖喱飯|桃園火車站平價美食|日式風味義大利麵與職人咖哩飯|最低只要90元起|小資族首選本物洋食

2024-05-25 16:21:00 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：123
share
窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：111篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：本物洋食
phone03-3395968
place桃園市桃園區中華路110號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業
close

【桃園美食】 百元平價創新義大利麵咖喱飯|桃園火車站平價美食

 

 

本物洋食 Honmono Pasta & Curry

【桃園美食】 百元平價創新義大利麵咖喱飯|桃園火車站平價美食

來到桃園火車站附近的「本物洋食 Honmono Pasta & Curry」，是一間文青的日式洋食餐廳，將義大利麵結合日式風味，推出創新口味，還有咖喱飯及丼飯。

桌椅採用木頭色系，非常日系~

【桃園美食】 百元平價創新義大利麵咖喱飯|桃園火車站平價美食

有廁所及餐具回收櫃，吃完要放在櫃子裡。

【桃園美食】 百元平價創新義大利麵咖喱飯|桃園火車站平價美食

餐具跟水要自己拿~飲料要錢。

【桃園美食】 百元平價創新義大利麵咖喱飯|桃園火車站平價美食

採自助式方式，餐具自取、餐具自行回收處，紅茶暢飲每人需加收15元！

 

菜單

【桃園美食】 百元平價創新義大利麵咖喱飯|桃園火車站平價美食

有義大利麵、咖哩飯、丼飯、有許多特殊口味，非常特別!

【桃園美食】 百元平價創新義大利麵咖喱飯|桃園火車站平價美食

吃不夠也能加料。

餐點

 

 

▷紅茶$15
紅茶可以無限暢飲

【桃園美食】 百元平價創新義大利麵咖喱飯|桃園火車站平價美食

▷柑橘炸雞義大利麵$150
常見的奶油義大利麵吃久了容易膩口，加上酸甜的柑橘味，吃起來層次更豐富，再品嚐唐揚炸雞，酥脆的外皮和鮮嫩的肉質，四大塊唐揚雞，吃得很滿足！

【桃園美食】 百元平價創新義大利麵咖喱飯|桃園火車站平價美食

▷苦盡甘來的巧克力咖喱+豬肉$150
咖哩飯走客製化路線，餐點有大量時蔬，可自由加價選擇炸雞、豬肉、牛肉、溏心蛋等等。

朋友說巧克力咖喱微辣，特別加入苦甜巧克力，入口香氣多層次，有加點豬肉，吃起來美味又有飽足感。

 

📝感想～
百元的義大利麵、咖喱飯很適合學生、小資族，可以吃很飽，價錢經濟實惠，環境也溫馨文青，內用非常舒服，還會再來。
—————————
看更多分享🔍 #很慧吃桃園
歡迎按讚追蹤 @alice_hui0311
—————————

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 

🍝 本物洋食 Honmono Pasta & Curry 桃園中華店 

📌 桃園市桃園區中華路110號 

☎️ 03-339-5968
⏰ 11:30~14:30、16:30~20:30
 

#桃園美食#桃園餐廳#美食推薦#日式#義大利麵#咖喱飯推薦#巧克力咖喱飯#唐揚雞#柑橘義大利麵#紅茶無限暢飲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創作者介紹
創作者 愛麗絲的奇幻旅程 的頭像
愛麗絲的奇幻旅程

愛麗絲的奇幻旅程




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火

【南投美食】埔里好吃的桑心豆花|文青手工豆花

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up