本物洋食 Honmono Pasta & Curry
來到桃園火車站附近的「本物洋食 Honmono Pasta & Curry」，是一間文青的日式洋食餐廳，將義大利麵結合日式風味，推出創新口味，還有咖喱飯及丼飯。
桌椅採用木頭色系，非常日系~
有廁所及餐具回收櫃，吃完要放在櫃子裡。
餐具跟水要自己拿~飲料要錢。
採自助式方式，餐具自取、餐具自行回收處，紅茶暢飲每人需加收15元！
菜單
有義大利麵、咖哩飯、丼飯、有許多特殊口味，非常特別!
吃不夠也能加料。
餐點
▷紅茶$15
紅茶可以無限暢飲
▷柑橘炸雞義大利麵$150
常見的奶油義大利麵吃久了容易膩口，加上酸甜的柑橘味，吃起來層次更豐富，再品嚐唐揚炸雞，酥脆的外皮和鮮嫩的肉質，四大塊唐揚雞，吃得很滿足！
▷苦盡甘來的巧克力咖喱+豬肉$150
咖哩飯走客製化路線，餐點有大量時蔬，可自由加價選擇炸雞、豬肉、牛肉、溏心蛋等等。
朋友說巧克力咖喱微辣，特別加入苦甜巧克力，入口香氣多層次，有加點豬肉，吃起來美味又有飽足感。
📝感想～
百元的義大利麵、咖喱飯很適合學生、小資族，可以吃很飽，價錢經濟實惠，環境也溫馨文青，內用非常舒服，還會再來。
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🍝 本物洋食 Honmono Pasta & Curry 桃園中華店
📌 桃園市桃園區中華路110號
☎️ 03-339-5968
⏰ 11:30~14:30、16:30~20:30
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