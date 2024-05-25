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【新北美食】IG拍照打卡點|美國西部莊園看馬兒邊享用美食| 可愛小馬| 千坪牧場夢幻白圍籬紅房子|牛仔莊園

2024-05-25 18:12:00 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：110
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：113篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三芝區

造訪商家：

牛仔莊園
phone02-26365666
place新北市三芝區古庄108-1號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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【新北美食】IG拍照打卡點|美國西部莊園看馬兒邊享用美食|

IG REELS

 

 

牛仔莊園

【新北美食】IG拍照打卡點|美國西部莊園看馬兒邊享用美食|

北海岸三芝淺水灣附近，我有收藏一家美式餐廳【牛仔莊園】，戶外景觀牧場，可以邊用餐邊看著馬兒在草地上吃草，還可以跟馬兒互動。

【新北美食】IG拍照打卡點|美國西部莊園看馬兒邊享用美食|

尤其是紅白相間大房子、白欄杆非常好拍。

【新北美食】IG拍照打卡點|美國西部莊園看馬兒邊享用美食|

有室內用餐區及戶外用餐區，戶外很舒服~

【新北美食】IG拍照打卡點|美國西部莊園看馬兒邊享用美食|

店員都穿著牛仔風，非常有氣氛~

【新北美食】IG拍照打卡點|美國西部莊園看馬兒邊享用美食|

室內座位很多，布置也很溫馨。

菜單

【新北美食】IG拍照打卡點|美國西部莊園看馬兒邊享用美食|

有義大利麵、燉飯、排餐等選擇，但價錢偏高。

【新北美食】IG拍照打卡點|美國西部莊園看馬兒邊享用美食|

飲料有漂亮茶飲或是咖啡、氣泡酒，也有點心、蛋糕。

【新北美食】IG拍照打卡點|美國西部莊園看馬兒邊享用美食|

可以點炸物大家一起合吃。

 

餐點

【新北美食】IG拍照打卡點|美國西部莊園看馬兒邊享用美食|

▷ 漢堡排茄汁斜管麵（紅醬）$380
起司在漢堡排上面很加分，有斜管麵我一定點～番茄很濃

【新北美食】IG拍照打卡點|美國西部莊園看馬兒邊享用美食|

▷ 酥炸魚柳青醬義大利麵$380
海鮮給很多，青醬味很濃郁！麵量超多，能夠吃很飽！

【新北美食】IG拍照打卡點|美國西部莊園看馬兒邊享用美食|

▷ 松露野菜市集清炒義大利麵$360
松露給很多，因為是清炒比較乾，蔬菜給很多，還有玉蜀黍，素食可以點。

📝感想～
餐點很普通，可以邊用餐邊看看小馬，很放鬆，接近傍晚還能去三芝海灣看看夕陽海景。

 

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看更多分享🔍 #很慧吃新北

歡迎按贊追蹤@alice_hui0311

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✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 

🐎 牛仔莊園 

📌 252新北市三芝區古庄108之1號

 ☎️ 02-26365666

⏰ 10:00～21:00

 

#新北餐廳#新北三芝 #三芝景點 #三芝餐廳 #牛仔莊園#親子旅遊 #義大利麵 #美食推薦 #喂馬

 
創作者介紹
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愛麗絲的奇幻旅程

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