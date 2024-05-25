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牛仔莊園

北海岸三芝淺水灣附近，我有收藏一家美式餐廳【牛仔莊園】，戶外景觀牧場，可以邊用餐邊看著馬兒在草地上吃草，還可以跟馬兒互動。

尤其是紅白相間大房子、白欄杆非常好拍。

有室內用餐區及戶外用餐區，戶外很舒服~

店員都穿著牛仔風，非常有氣氛~

室內座位很多，布置也很溫馨。

菜單

有義大利麵、燉飯、排餐等選擇，但價錢偏高。

飲料有漂亮茶飲或是咖啡、氣泡酒，也有點心、蛋糕。

可以點炸物大家一起合吃。

餐點

▷ 漢堡排茄汁斜管麵（紅醬）$380

起司在漢堡排上面很加分，有斜管麵我一定點～番茄很濃

▷ 酥炸魚柳青醬義大利麵$380

海鮮給很多，青醬味很濃郁！麵量超多，能夠吃很飽！

▷ 松露野菜市集清炒義大利麵$360

松露給很多，因為是清炒比較乾，蔬菜給很多，還有玉蜀黍，素食可以點。



📝感想～

餐點很普通，可以邊用餐邊看看小馬，很放鬆，接近傍晚還能去三芝海灣看看夕陽海景。

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✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 🐎 牛仔莊園 📌 252新北市三芝區古庄108之1號 ☎️ 02-26365666 ⏰ 10:00～21:00

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