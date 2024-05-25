IG REELS
牛仔莊園
北海岸三芝淺水灣附近，我有收藏一家美式餐廳【牛仔莊園】，戶外景觀牧場，可以邊用餐邊看著馬兒在草地上吃草，還可以跟馬兒互動。
尤其是紅白相間大房子、白欄杆非常好拍。
有室內用餐區及戶外用餐區，戶外很舒服~
店員都穿著牛仔風，非常有氣氛~
室內座位很多，布置也很溫馨。
菜單
有義大利麵、燉飯、排餐等選擇，但價錢偏高。
飲料有漂亮茶飲或是咖啡、氣泡酒，也有點心、蛋糕。
可以點炸物大家一起合吃。
餐點
▷ 漢堡排茄汁斜管麵（紅醬）$380
起司在漢堡排上面很加分，有斜管麵我一定點～番茄很濃
▷ 酥炸魚柳青醬義大利麵$380
海鮮給很多，青醬味很濃郁！麵量超多，能夠吃很飽！
▷ 松露野菜市集清炒義大利麵$360
松露給很多，因為是清炒比較乾，蔬菜給很多，還有玉蜀黍，素食可以點。
📝感想～
餐點很普通，可以邊用餐邊看看小馬，很放鬆，接近傍晚還能去三芝海灣看看夕陽海景。
—————————
看更多分享🔍 #很慧吃新北
歡迎按贊追蹤@alice_hui0311
—————————
✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🐎 牛仔莊園
📌 252新北市三芝區古庄108之1號
☎️ 02-26365666
⏰ 10:00～21:00
#新北餐廳#新北三芝 #三芝景點 #三芝餐廳 #牛仔莊園#親子旅遊 #義大利麵 #美食推薦 #喂馬