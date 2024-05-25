一年四季都是吃鍋好日，將經典臺菜幻化成的台式火鍋更令人著迷！從網路票選十大必吃台式火鍋 狂一鍋，平日中午/宵夜，香到骨子裡的功夫排骨鍋，享299元吃到飽，還有經典爆炒石頭火鍋及冬瓜檸檬暢飲的石二鍋，及主推燒酒雞鍋及清爽絲瓜蛤蠣石頭鍋的萬客什鍋，三間超人氣台式火鍋店各有特色，喜愛吃鍋的朋友，快一起來看看吧

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狂一鍋

最潮台式鍋物「狂一鍋」是知名肉多多集團旗下台式火鍋品牌，台中店就位在漢口路上，周邊有停車場，離「文華高中站」也不遠！

主推桌邊現點現炒石頭火鍋，搭配多款獨門台味湯頭，像是當家招牌功夫排骨酥鍋，市場狂賣數量能疊200座101大樓那麼多，現在平日中午/宵夜場，『功夫排骨酥』、『藥膳大雞腿』與『爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋』只要299元起，就享蔬菜/飲品/霜淇淋，自助吧吃到飽，真的超佛心

狂一鍋－台中漢口店

地址：台中市西屯區漢口路二段221號1樓

營業時間：12:00–15:00, 17:30–01:00

電話：04 2315 7888

粉專：請點我

「狂一鍋」用餐空間，以鮮明配色搭配霓虹燈飾設計，還有令人莞爾一笑的超狂語錄，讓人印象深刻，多以四人桌位，還有懷舊感滿點的Ｕ型圓桌，連桌上加湯水瓶，都象徵使用啤酒玻璃罐，台味十足滿點

處處充滿巧思的狂一鍋，更設置一處如檳榔攤打卡造景，設計對白：給我來個各五十？水哥 抱歉這邊什麼都沒有，只有好吃的台味火鍋 哈哈，真的處處都深刻感受潮流台味展現

明亮的自助吧區，提供多款蔬菜、鍋料，通通都是無限供應，分門排列乾淨新鮮，現場補料速度也很快，最推是以冰淇淋湯勺挖取虱目魚丸，鮮甜好吃必拿

飲料也走台味路線，芭樂汁、冬瓜茶、搭配台味火鍋很對味

主食選項一樣是無限供應，從白飯、米粉、王子麵、冬粉、關廟意麵、刀削麵應有盡有

現場霜淇淋口味會定期更換，這次是芝麻口味，濃醇香甜度很輕盈

狂一鍋 菜單

全台唯一全不限時吃到飽的台式火鍋就在狂一鍋，午餐期間居然能爽吃三小時，對吃鍋很慢的我，真的大加分！店內人氣台味鍋物「功夫排骨酥」、「藥膳大雞腿」與「爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋，現在平日及宵夜時段，299元起，就能享受蔬菜、飲品、霜淇淋自助吧無限吃，還能搭配熱炒更涮嘴

狂一鍋 人氣鍋物

莎笠多次到訪都必點 生炒花枝鍋，這次換口味挑戰狂一鍋招牌『功夫排骨酥』及『藥膳大雞腿』，搭配自助吧

功夫排骨酥鍋

先醃後炸的排骨酥，滷透入味的白蘿蔔、香菜點綴交織，再加入柴魚高湯，小火煨煮十分鐘即可開吃，瞬間整鍋香氣爆棚，不愧是熱銷200座101的鎮店之寶，有夠誘人

排骨酥魯炸入味，入口輕輕咬下骨肉即刻分離，湯頭充滿馥郁蒜香與胡椒香氣，香醇濃郁超夠味，還有軟透的白蘿蔔也吸飽湯汁，鮮嫩迷人

藥膳大雞腿

視覺超衝擊的巨大雞腿，佔據整個鍋面，內有紅棗、菇類、枸杞及香菜，增添整鍋湯頭甘甜與清香，大雞腿已事先燉煮，僅需等湯頭沸騰更加入味，輕鬆用筷子將能將雞腿肉與骨頭分離，肉質軟嫩入味，嗑完整支飽足感十足

各式新鮮蔬菜、火鍋料任你夾，玉米鮮甜，虱目魚丸真的必夾

翼板霜降牛

富有口感厚度的翼板霜降牛，只需涮上幾秒變色即可開吃，兩鍋湯頭濃郁鮮香，吸飽湯汁的牛肉，不需額外沾醬就很好吃

板腱牛

板腱牛油脂較少，肉質彈牙富有口感，涮約五分熟，搭配兩種湯頭一樣柔軟入味好吃

肉多多入會禮：「樂多多會員限定」新加入會員，旗下品牌都有專屬見面禮，免費招待軟嫩雞腿或梅花豬一份，每次用餐100元可累積1點，5點可更換售價約100元商品，回饋有20％，比信用卡回饋更多

骰子遊戲：丟骰子和店員比大小，贏者即可獲得免費肉盤

石二鍋

王品旗下的平價火鍋品牌石二鍋，莎笠可是從學生時期吃到現在，現在每鍋238元起，有必吃經典爆炒石頭火鍋，還有清爽涮涮鍋，近期又復刻推出剝皮辣椒雞鍋，最重要就是有冬瓜檸檬冰沙暢飲

石二鍋 台中中華店

地址：台中市北區中華路二段199-6號

營業時間：11:00–22:00

電話：04 2206 5198

粉專：請點我

這次來到石二鍋中華店，下午時段不休息，選擇避開用餐時段，店內人潮依然絡繹不絕，現場座位以吧台區為主，可選擇單人火鍋或共鍋座位區，現場取號後位，也能用官方LINE訂位

石二鍋中華店 採半開放式廚房，能清楚看見店員在分切肉品

石二鍋除有平價個人鍋物，當然是不能錯過江湖盛傳的冬瓜檸檬暢飲，等候餐點時，可先來杯喚醒味蕾，一旁也供應無糖黑豆茶

石二鍋一般門市與旗艦店到菜單略有不同，旗艦店有多鮮乳坊鮮乳豬肉鍋選項，下午時段也持續營業，喜歡套餐上的設計巧思，針對不同客群推出 愛呷菜、愛呷肉兩款，愛呷菜 是大菜盤+140g肉品，愛呷肉 是小菜盤+180g肉品，可依當天心情再決定，要吃菜多還是肉多，有夠貼心

相揪大學好友三人來回味，所以三款湯頭石頭鍋、涮涮鍋、剝皮辣椒雞各點一種

鮮菇蔬食鍋

喜愛蔬食或茹素朋友，可點選鮮菇蔬食鍋，四款菇類、搭配大菜盤及石頭鍋，蔬菜與爆炒石頭鍋一起燉煮，有著蔬菜的爽口清甜，對身體也很輕盈

涮涮鍋-雪花牛

三款中最清爽的湯頭就是涮涮鍋，淡雅的昆布高湯，涮煮時最能品嘗到食材的原先風味，選擇愛呷肉 搭配小菜盤，看這盤肉量真的很有感，

雪花牛輕涮幾秒，肉質呈現粉色即可，柔軟帶著牛肉鮮味，滋味還不賴

剝皮辣椒鍋愛呷肉-牛豬雙拼

近期回歸的剝皮辣椒鍋說什麼都要支持一波，搭配愛呷菜，大菜盤配小肉盤，份量看起來依然有相當誠意，最讚是能享受牛豬兩款肉品，口腹之慾一次滿足

剝皮辣椒鍋的辣度很舒爽，宜人的辣度，讓人舒展味蕾，湯頭甘醇不厚重，涮肉涮菜也都不搶味，裡頭還有附贈雞肉，不嗜辣的朋友也能挑戰看看

萬客什鍋

在地經營超過30年的萬客什鍋，問起台中人一定是口袋名單之一，不僅有招牌燒酒雞鍋，榮登水水們的愛之絲瓜蛤蜊鍋也很推薦，更讓人印象深刻的還有當家招牌的麻油炸蛋，不管單吃、泡著湯煨煮再品嚐，風味都很迷人，下午時段不休息，一路營業至凌晨五點的優勢，真的是大家宵夜好朋友

萬客什鍋 崇德店

地址：台中市北區崇德路一段479號

營業時間：11:30–05:00

電話：04 2238 6622

粉專：請點我

萬客什鍋 崇德店用餐空間分成一二樓，一樓多以吧台區，搭配四人座位區，後方還有較為隱密的包廂，以圓桌的形式，整體採光相當明亮，店內裝潢走文青質感路線

後方為醬料飲品區，一進門是冰沙、霜淇淋自助吧，霜淇淋口味居然高達四種

當天口味有特濃牛乳、荔枝烏龍、泰奶、柴燒桂圓，喜愛霜淇淋的朋友可別錯過

今日座位被安排在二樓，中間用餐有個長桌似的座位，靠窗採四人座位區

二樓一樣備有飲品自助吧，有楊枝甘露、檸檬梅子冰沙、還有茶飲，但要取用霜淇淋就要下樓囉

提供萬客什鍋的菜單給大家參考，品項從石頭爆炒鍋、老饕精選鍋、剝皮辣椒鍋、燒酒麻香鍋等系列，別忘再來顆招牌麻油炸蛋，飯後再來份古早味甜食炸年糕，餐點選擇多元，份量也很有誠意，難怪是在台中火鍋界歷久彌堅的人氣王

石頭嚴選雪花牛鍋

來台中工作多年的好友，尚未品嚐過台中人氣宵夜鍋物 萬客什鍋，趁著空檔相揪好友來嚐鮮，點選經典的石頭爆炒鍋系列，特別是石頭鍋並非在桌邊服務，而是在內場爆炒後再上桌，芬芳的柴魚香氣，相當誘人

油花分明的雪花牛，入鍋涮個幾秒即可開吃，鮮甜軟嫩，不需沾醬也很夠味

萬客什鍋的菜盤品項繁多，顯少火鍋料多以新鮮蔬菜為主

絲瓜蛤蜊石頭爆炒雪紋梅花豬鍋

相較起來我更愛萬客什鍋的絲瓜蛤蜊石頭鍋，使用薑片、麻油與大量絲瓜爆炒，再加入高湯與蛤蜊帶出絲瓜清甜感，果真湯頭鮮甜到不行，暖心暖胃

雪紋梅花豬

雪紋梅花豬 肉質彈嫩，無豬腥味，涮熟後不沾醬也一樣好吃

麻油炸蛋

對萬客什鍋最心心念念的絕對是這顆麻油炸蛋，稍稍放進湯頭煨煮，再一口咬下吸滿湯汁的炸蛋，香酥濃郁交織著麻油香氣，不管沾胡椒鹽或直接吃都很美味

台中三間台式人氣鍋物，狂一鍋、石二鍋、萬客什鍋都各有特色，深受許多鄉親們愛戴，若宵夜場想來點蔬菜無限吃及享受宵夜優惠價格，推薦狂一鍋，最低299元起，就有蔬菜、飲品、主食、霜淇淋吃到飽，真的相當划算，以上文章分享給你們

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