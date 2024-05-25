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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄米奇諾異國餐廳推薦5到人氣大份量！等你來挑戰！

高雄米奇諾異國餐廳推薦5到人氣大份量！等你來挑戰！

2024-05-25 22:14:00 艾薇到處走 人氣：111
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窩客好文

艾薇到處走

發表篇數：190篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Michino Diner米奇諾美式早午餐
place高雄市新興區民族二路7號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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幾個好朋友相約！好久沒嘰嘰喳喳了😆，光是去哪聚聚就討論個半天，後來我提議去米奇諾美式餐廳，因為不管是甜點、漢堡、義大利麵、早午餐等...應有盡有，一定能找到大家都想要吃的。

高雄異國美食餐廳推薦！挑戰巨無霸牛肉大漢堡，香蕉巧克力煎餅絕

 

▼美式風格的環境，真的是聊天的好氛圍，一進門大夥又開始嘰嘰喳喳😆哈哈～

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▼巨無霸牛肉大漢堡！號稱巨無霸，果真巨無霸！三層手工牛肉排堆疊起來，要漢堡站直都有困難，每一層還統一配培根配起司，完全不偷料！光看就食慾大增。薯條是搭配波浪粗薯條，傳統又好吃！手工漢堡肉會噴點肉汁，請小心服用！😋

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▼嫩肩牛排！原本沒有期望太高，完全是朋友不吃澱粉，想吃蛋白質就好，牛排就是最好的選擇。結果口感出奇驚艷，口口鮮嫩，肉汁豐富！原以為嫩肩牛排筋會比較多，口感屬於嚼勁十足派，結果卻相反，有嚼勁，但容易入口，相當好吃不輸專門牛排店。

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▼水牛城辣雞翅！外皮酥脆，內裡多汁。雖是配角，但也足夠讓我們吮指回味！

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▼費城牛肉三明治！源自美國費城的知名美食，以薄切牛肉和熱融的起司作為主要材料，口感豐富多變。剛好有人在國外吃過，雖然作法不同但是很接近，也有自己的特色！像是搭配酸黃瓜頗有畫龍點睛的效果！份量也是重量級！

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▼香蕉巧克力煎餅！這個最佳下午茶代表！除了煎餅好吃香味濃郁，上面的香草冰淇淋加上巧克力醬！真是甜點中最耐吃的組合，本人的最愛！

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▼這次都搭配紅茶，店家也有提供水。

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▼提供米奇諾美式餐廳的菜單給大家參考！就知道種類有多齊全了！

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這間米奇諾美式餐聽真的適合幾個好友來這聊天！基本上愛吃什麼這裡都有，價位也不貴！東西又好吃，唯一就是停車要找一下，不過附近都有停車場，騎機車就沒這問題了！不錯的餐廳，推薦給大家！

Michino Diner米奇諾-穿越食空美式餐廳大同總店 

地址：高雄市新興區大同一路79號

電話：07 216 2290

營業時間：9:30-2:00

FB粉專：https://www.facebook.com/MichinoDiner2


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高雄異國美食 高雄異國料理推薦 高雄美式餐廳 高雄美式漢堡 高雄美式鬆餅 高雄美式牛排 高雄美式炸雞
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