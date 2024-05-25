幾個好朋友相約！好久沒嘰嘰喳喳了😆，光是去哪聚聚就討論個半天，後來我提議去米奇諾美式餐廳，因為不管是甜點、漢堡、義大利麵、早午餐等...應有盡有，一定能找到大家都想要吃的。

▼美式風格的環境，真的是聊天的好氛圍，一進門大夥又開始嘰嘰喳喳😆哈哈～

▼巨無霸牛肉大漢堡！號稱巨無霸，果真巨無霸！三層手工牛肉排堆疊起來，要漢堡站直都有困難，每一層還統一配培根配起司，完全不偷料！光看就食慾大增。薯條是搭配波浪粗薯條，傳統又好吃！手工漢堡肉會噴點肉汁，請小心服用！😋

▼嫩肩牛排！原本沒有期望太高，完全是朋友不吃澱粉，想吃蛋白質就好，牛排就是最好的選擇。結果口感出奇驚艷，口口鮮嫩，肉汁豐富！原以為嫩肩牛排筋會比較多，口感屬於嚼勁十足派，結果卻相反，有嚼勁，但容易入口，相當好吃不輸專門牛排店。

▼水牛城辣雞翅！外皮酥脆，內裡多汁。雖是配角，但也足夠讓我們吮指回味！

▼費城牛肉三明治！源自美國費城的知名美食，以薄切牛肉和熱融的起司作為主要材料，口感豐富多變。剛好有人在國外吃過，雖然作法不同但是很接近，也有自己的特色！像是搭配酸黃瓜頗有畫龍點睛的效果！份量也是重量級！

▼香蕉巧克力煎餅！這個最佳下午茶代表！除了煎餅好吃香味濃郁，上面的香草冰淇淋加上巧克力醬！真是甜點中最耐吃的組合，本人的最愛！

▼這次都搭配紅茶，店家也有提供水。

▼提供米奇諾美式餐廳的菜單給大家參考！就知道種類有多齊全了！

這間米奇諾美式餐聽真的適合幾個好友來這聊天！基本上愛吃什麼這裡都有，價位也不貴！東西又好吃，唯一就是停車要找一下，不過附近都有停車場，騎機車就沒這問題了！不錯的餐廳，推薦給大家！

Michino Diner米奇諾-穿越食空美式餐廳大同總店

地址：高雄市新興區大同一路79號

電話：07 216 2290

營業時間：9:30-2:00

FB粉專：https://www.facebook.com/MichinoDiner2



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