豺狼Youtube介紹 https://youtube.com/shorts/24sKvQ6mitI

集英會牛肉麵館簡介

老闆從小家裡就是牛肉麵館所以特別愛牛肉麵,長大離家.讀書工作很想念家裡的味道,除了工作還到日本及中國大陸學習取經,

後來從科技業離職返家創立集英會品牌,老闆對於品質及口味非常堅持,他們的牛肉麵都是中央廚房統一製作自己直接配送到所有分店喔！

目前有三家分店，第四家店也將於六月份開幕唷！很多人吃牛肉麵會加很多辣椒.酸菜但老闆說這樣會讓原本的牛肉麵湯頭走味喔!

這就是老闆對牛肉麵的喜愛與堅持唷!



用餐環境乾淨明亮，營業時間11:00~21:00

下午也沒有休息唷！

看看非用餐時間店內人潮也蠻多的，所以建議大家跟我們一樣不想排隊,開門就來或者非餐期時間唷！

集英會牛肉麵館菜單及點餐方式

集英會讓人有回家用餐的感覺,店面沒有過多的裝潢卻有熱情的服務人員,帶位後服務人員會先介紹他們餐點的特色.種類.麵體.口味.用餐環境...等等,然後引導我們使用掃碼點餐

他們還有一個很貼心的服務唷！如果口味比較清淡或者老人家及牙口不好的人還可以幫忙麵煮軟一點喔！是可以依照客人的需求客製化的唷～

我覺得很酷的是吃牛肉麵還有飲料冰淇淋自助吧!可以免費自行取食唷!

吃牛肉麵一定要配點小菜的啦！！點餐結帳後可以現場冰箱自取唷！

集英會牛肉麵館好吃冷凍外帶介紹

集英會牛肉麵寵粉啦!外帶冷凍包開賣囉!而且現在一次購買六包還送保冷袋唷！目前店內六種口味都有外帶包喔！而且每一包都還附有麵條～讓媽媽在家就可以輕鬆美味上桌喔！

更貼心的是沒辦法來現場買的朋友還可以加入ＬＩＮＥ好友下單全台７－１１門市輕鬆取貨喔！

(1) 賣場連結

https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2403263517056

(2) 冷凍包服務專線 (LINE好友)

https://line.me/ti/p/Z1d6pMQ-LF



豺狼介紹~~https://youtube.com/shorts/6FRTkZwFbHM

豺狼小幫手食記分享

集英會牛肉麵館超級貼心的啦！不但牛肉麵口味選擇多,連麵體都有寬麵及細麵可以選擇喔!真的太讚了!!小幫手愛吃刀削麵,而豺狼幾乎不吃刀削麵~~今天我們就點了兩款新上市的口味喔!

梅釀蕃茄牛肉麵(細麵)$200:濃郁的番茄湯頭帶著紫蘇梅的香氣，它的湯頭我超愛,牛肉也是帶有厚度的牛腱心滷的非常透,牛腱心有咬勁但不會很韌，很軟但又不會一咬就化掉，一頭牛只有2個牛腱心超級厲害

宮廷麻辣牛肉麵(刀削麵)$200: 是以辣椒為基底加上多種香料烹煮出濃郁的湯頭,口味是微辣的湯頭喝起來有很香的椒麻香氣卻不會越來越辣，湯頭更不會蓋過牛肉紅燒湯底的鮮美,搭配刀削麵很有咬勁但不會太硬，麵體可以Q彈且很好的沾附湯汁吃起來很清爽濃香,蠻推薦喜歡麻辣的朋友可以嚐鮮喔!

如果是跟豺狼一樣特別愛吃肉的朋友很建議大家可以加$100這樣牛肉可以從五片升級成十片喔!我很推薦很划算吃的超滿足的!

老滷辣乾拌麵$90:他是用滷完牛肉的滷汁加上店家的獨門技法做的，微微的辣味再加上牛肉的香氣簡單但卻非常好吃,而麵體很Q彈,食用前記得要先拌勻這樣才能完全吸附醬汁喔!

集英會的小菜也很讚喔!小幫手自己在家也會做黃金泡菜,但對他們的黃金泡菜是讚不絕口喔!其中我很喜歡他的滷豆干，一口咬下直接爆汁，大家來絕對不要錯過

今天整體用餐的感覺我們很喜歡集英會的湯頭及麵體,朋友介紹我們來吃之前我有看了一下網路評論,我個人覺得集英會的湯頭是算濃郁的口味所以吃清淡的朋友可能覺得稍鹹,但這絕對不是醬油味道喔!其實吃清淡的朋友還可以跟服務人員客製喔!

平常豺狼是不吃刀削麵的,今天他竟然讚不絕口說它們的刀削麵很Q,而且吸附滿滿的湯汁超好吃,另外讓我覺得很棒的是集英會不只是提供飲料自助吧!它們提供的冰淇淋還是北海道十勝乳源的耶!這冰淇淋品質非常好口味也很好吃~~看豺狼這一大碗冰淇淋就知道他超愛喔!

集英會牛肉麵館地址及相關資訊



集英會-國際店

電話: 0906-373-838

營業時間:11:00~21:00

地址：桃園市桃園區國際路一段1063號

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集英會-中央東店

電話: 0903-577-035

營業時間: 11:00~21:00

地址：桃園市中壢區中央東路63號

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集英會-中原店

電話:0900-347-347

營業時間:11:00~21:30

地址：桃園市中壢區三和一街27號

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集英會-文化店

位於桃園市平鎮區預計6月開幕~~敬請期待

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