不靠海

埔里人氣排隊美食，一天只營業四小時，還沒11:00前面就有十幾個人在排隊，店內位置不多，還好提前來，開店就能入座享用。

布置很溫馨，門口還有椅子能坐。

室內座位不多，主要都是吧台區。

菜單

主要有拉麵、咖哩飯，現在還有炸彈飯，菜單會一直更新。

餐點

▷柚子醬油拉麵$200

湯頭喝起來有柚子味，非常濃郁甘甜，麵條Q彈好吃

肉非常厚，炙烤後有特別的香味。

▷炸蝦咖喱飯$280

有附贈水果沙拉和茶，炸蝦外皮酥脆好吃，咖喱飯使用洋蔥、紅蘿蔔、番茄，很鮮甜的咖喱飯。

▷唐揚雞腿炸彈飯$280

半熟炸彈蛋加白飯，淋上特製醬汁，一口接一口，幸福感滿滿；唐揚雞很多塊，很酥脆，但沒有很多汁，定食有附兩樣小菜和茶，吃得很飽。

▷手工布丁$90

布丁上方有泡芙，擺設拍照很美，一咬下去焦糖醬微苦，配上ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的布丁，必點！！！

📝感想

是一間充滿驚喜的日式餐廳，價格也合理，唯一缺點，人很多，需要排隊。

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

🍜 不靠海

📌 南投縣埔里鎮忠孝三路14號

⏰ 11:00-15:30（週三、四公休）



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