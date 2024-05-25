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【南投美食】埔里日式文青拉麵咖喱飯|炸蛋定食|大人味日式布丁必點|不靠海

2024-05-25 23:01:00 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：116
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：111篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：不靠海
place南投縣埔里鎮忠孝三路14號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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【南投美食】埔里日式文青拉麵咖喱飯|炸蛋定食|大人味日式布丁

 

不靠海

【南投美食】埔里日式文青拉麵咖喱飯|炸蛋定食|大人味日式布丁

埔里人氣排隊美食，一天只營業四小時，還沒11:00前面就有十幾個人在排隊，店內位置不多，還好提前來，開店就能入座享用。

【南投美食】埔里日式文青拉麵咖喱飯|炸蛋定食|大人味日式布丁

布置很溫馨，門口還有椅子能坐。

【南投美食】埔里日式文青拉麵咖喱飯|炸蛋定食|大人味日式布丁

室內座位不多，主要都是吧台區。

菜單

【南投美食】埔里日式文青拉麵咖喱飯|炸蛋定食|大人味日式布丁

主要有拉麵、咖哩飯，現在還有炸彈飯，菜單會一直更新。

 

 

 

餐點

【南投美食】埔里日式文青拉麵咖喱飯|炸蛋定食|大人味日式布丁

▷柚子醬油拉麵$200
湯頭喝起來有柚子味，非常濃郁甘甜，麵條Q彈好吃

 

【南投美食】埔里日式文青拉麵咖喱飯|炸蛋定食|大人味日式布丁

肉非常厚，炙烤後有特別的香味。

【南投美食】埔里日式文青拉麵咖喱飯|炸蛋定食|大人味日式布丁

▷炸蝦咖喱飯$280
有附贈水果沙拉和茶，炸蝦外皮酥脆好吃，咖喱飯使用洋蔥、紅蘿蔔、番茄，很鮮甜的咖喱飯。

【南投美食】埔里日式文青拉麵咖喱飯|炸蛋定食|大人味日式布丁

▷唐揚雞腿炸彈飯$280
半熟炸彈蛋加白飯，淋上特製醬汁，一口接一口，幸福感滿滿；唐揚雞很多塊，很酥脆，但沒有很多汁，定食有附兩樣小菜和茶，吃得很飽。

【南投美食】埔里日式文青拉麵咖喱飯|炸蛋定食|大人味日式布丁

▷手工布丁$90
布丁上方有泡芙，擺設拍照很美，一咬下去焦糖醬微苦，配上ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的布丁，必點！！！

📝感想
是一間充滿驚喜的日式餐廳，價格也合理，唯一缺點，人很多，需要排隊。

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🍜 不靠海
📌 南投縣埔里鎮忠孝三路14號
⏰ 11:00-15:30（週三、四公休）
 

 

#南投埔里#埔里美食#南投美食#美食推薦#埔里甜點#咖喱飯#柚香拉麵#大人味布丁#排隊美食#不靠海#炸蛋飯#唐揚雞咖哩飯

 

 

 

創作者介紹
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