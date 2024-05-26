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《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點現作精緻義式料理/小型史努比博物館 in『Mories茉莉絲義思廚房』 Ivenの窩食在分享

2024-05-26 01:51:00 Ivenの窩 人氣：172
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發表篇數：500篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：MORIES 莉絲義思廚房
phone03-532-5529
place新竹市東區300錦華街18巷12號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

▲忙碌的生活，也要有儀式感，一盆賞心悅目的「經典凱薩沙拉Caesar」，開啟美好的日子。

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

「經典凱薩沙拉Caesar」是一大盆香酥雞肉生菜沙拉，約2~3人份，份量十足。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的美食/​義式料理現點

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

▲淋上凱薩醬，柔滑生菜纖維，清脆帶滑柔，外酥內嫩的雞肉，點亮沙拉美味。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的美食/​義式料理現點

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

「經典凱薩沙拉Caesar」烤雞外酥內柔，凱撒醬微酸甜，整個清脆酥嫩層次口感，這份前菜，讓人胃口大開。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的美食/​義式料理現點

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

「煙燻鮭魚奶油白醬麵Smoked Salmon」

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

▲店家手作的奶油白醬，給Q彈有嚼勁的義大利麵，帶來絲滑的質感，和濃郁的香氣。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的美食/​現點現作精緻

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

▲最愛煙燻鮭魚，吃在嘴裡不油不膩，淡淡的煙燻香的口感，活絡了義大利麵的生命。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的美食/​現點現作精緻

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv
▲擺盤美麗的「義大利肉醬披薩Bolognaise Pizza」

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

還頭一次見到擺盤這麼美麗的披薩，中間還附上小碗沙拉橙汁油醋醬墊底，酸甜清爽美味，問了店家，是主廚用義大利橙汁醬改良手工製作，讓人恍然大悟，原來美味就在這魔鬼細節裡。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的美食/​現點現作精緻

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

▲一向喜歡厚片披薩，這披薩厚度，滿滿的食材，視覺上讓人滿足。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的美食/​現點現作精緻

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

「義大利肉醬披薩」焗烤披薩麵皮下，起司包覆滿滿的肉醬，以及小番茄、洋蔥、荷蘭豆等時蔬，口感偏中式，整個Q彈層次豐富，每一口都是濃濃熱騰騰，營養豐富又美味，讓人吃起來很有大大的滿足，棒。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

「布朗尼Browine」+「熱拿鐵咖啡-Latte」=最美的下午茶點。

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

「布朗尼Browine」盤中，巧克力醬繪出史努比陪伴，超有視覺之美。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

「布朗尼Browine」口感偏甜，綿密的布朗尼，入口即化，上面有核果，增添脆脆的層次口感，配上咖啡，簡直是絕配。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

▲這杯「拿鐵咖啡(熱)-Latte」拉花出優雅古典美女的拿鐵咖啡，就讓人捨不得喝，拍個不停，想留住那一刻美好下午茶時光。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的美食/​現點現作精緻

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

「冰-M0ries鮮奶茶-Milk Tea」

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

「冰-M0ries鮮奶茶-Milk Tea」濃濃的奶泡，竟然也可以讓史奴比浮上雪面，整杯茶香，被鮮奶溶出那份香甜，就是如此清爽好喝。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的美食/​現點現作精緻

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

主廚料理現點現作，擺盤賞心悅目️，食材原汁美味呈現，每道的精緻料理讓人很享受，在在顯示出主廚的好廚藝及用心。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

整株活生生的薄荷，在玻璃瓶中生養及迎賓，這裡不只有美食，也呈現出那份生活美學。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

「Menu」設計古典的菜單，每人低消就是菜單裡點一樣餐點或飲料。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

「Menu」店長告知，主廚料理是現點現作，要稍待，其實真正的美食，就是值得等。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

「Menu」開胃小菜、大盆沙拉、義大利麵/燉飯，料理品項豐富，讓人每樣都想點來品嚐。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

「Menu」私房菜、手工披薩、冰沙、甜點、酒類調酒等，應有盡有。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

「Menu」義式咖啡、風味拿鑼；"說了太多的保持聯絡，就在只能想念你之後，未讀的訊息，匿名的關心，看菜單就像在讀一本感性的書。"《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

「Menu」店長告知無酒精飲品的品項很多，讓人可以擇其所愛。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

▲吃貨也可能很環保，有心便不難，店家推行->源頭減量、採用在地食材、惜食點餐，真要給他們一個大大的讚。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

▲進入店家，猶如到了史努比博物館，各式各樣史奴比的玩偶杯飾收藏擺飾，讓人懷念史奴比陪我們長大，不知愁的年代️。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

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▲輕音樂中，小巧明亮的店面，清新寬敞舒適佈置，整個溫馨得讓人忘了時間。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

《新竹義式》隱藏在巨城巷弄的美食/​『茉莉絲義思廚房』 Iv

▲2樓復古裝潢，有不少用餐位置，也適合親朋好友們包場聚餐，情侶約會聚餐的好地方。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

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▲綠意盎然的櫃檯上，多彩多姿的擺飾，讓人視覺上的心情很解壓。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

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▲佈置雅致新穎，進入店家明亮的玄關，有整片的打卡牆。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

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▲特地在打卡牆邊留影，只為了新竹訪友，路過的這一刻美好時光。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

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▲大門前的庭院，水池中魚兒悠悠其中，不知人間歲月幾何。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

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▲茉莉絲義思廚房位於新竹火車站附近，隱藏在巨城百貨旁，鬧中取靜的巷弄裡，從新竹車站走來約莫10來分鐘，巨城百貨走過來5分鐘，交通上很方便；如果開車的朋友，附近街友停車場可以方便停車(錦華停車場、民權停車場)。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點

▲主廚好手藝，每道義大利料理都讓人讚賞，服務人員用心，場地美氣氛佳，加上美食以及好友同行更是美，在這麼美的餐廳，悠閒享受餐點、下午茶，是件賞心的事；聚會、包場皆宜，當然自己也可一個人來享受，就甭問誰會一起來晚餐了；主廚一手好廚藝，從現點現作的餐點、食材及料理的堅持、顯示著餐廳的生活美學觀、經過可不要錯過，推薦給注重生活品質的饕客們。《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點《新竹義式餐廳美食》隱藏在巨城百貨巷弄的生活美學餐廳/​現點



Mories茉莉絲義思廚房》
地       址：新竹市東區錦華街18巷12號
電       話：03 532 5529
營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00(周一公休)
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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

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