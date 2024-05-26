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菜麵神海鮮麵專賣

菜麵神的店內裝潢偏文青風座位很多，環境乾淨明亮，菜單最推薦海鮮麵，有三種湯底，昆布魚乾煮、麻辣和黑咖哩。

內用有飲料機、茶、水可以無限暢飲。

有提供用擠的霜淇淋甜筒可以吃，也有冰淇淋，自助吧區很多選擇，CP值很高。

⭐️ 自助吧

吃到飽的飲料和冰品選擇很多，還有咖啡機！

有六種口味~

醬料、餐具要自取。

菜單

菜單最推薦海鮮麵，有三種湯底，昆布魚乾煮、麻辣和黑咖哩。

有三種麵體可以挑選，中式拉麵、烏龍麵、鍋燒意麵

餐點

▷ 豬肉片$60

兩個人吃剛剛好，一大盤吃肉吃的很開心～

▷絲瓜蛤蜊烏龍麵$140

絲瓜蛤蜊很多，湯頭很濃郁鮮甜，烏龍麵Q彈好吃，還能免費加麵，我選擇加中式拉麵，兩種麵條都能吃到！

豬肉片有四～五片，不夠也能單點豬肉片。

📝感想

海鮮麵很好吃，下班想不到吃什麼的好選擇，還有飲料、冰品無限吃，非常划算！

🤫店外會有味道，店內卻沒有，來很乾淨。

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

🍫 菜麵神海鮮麵專賣

📌 桃園市中壢區中央西路一段72號

⏰ 11:00~23:00 （周一公休）

☎️ 03-4258868

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