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【桃園美食】平價豐富的海鮮麵免費加麵|最低只要140元還提供飲料、冰淇淋|小資首選推薦|菜麵神海鮮麵專賣

2024-05-26 10:48:00 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：106
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：113篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

菜麵神海鮮麵專賣
phone03-4258868
place桃園市中壢區中央西路一段72號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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【桃園美食】平價豐富的海鮮麵免費加麵|最低只要140元還提供

 

IG REELS

 

菜麵神海鮮麵專賣

【桃園美食】平價豐富的海鮮麵免費加麵|最低只要140元還提供

菜麵神的店內裝潢偏文青風座位很多，環境乾淨明亮，菜單最推薦海鮮麵，有三種湯底，昆布魚乾煮、麻辣和黑咖哩。

【桃園美食】平價豐富的海鮮麵免費加麵|最低只要140元還提供

內用有飲料機、茶、水可以無限暢飲。

【桃園美食】平價豐富的海鮮麵免費加麵|最低只要140元還提供

有提供用擠的霜淇淋甜筒可以吃，也有冰淇淋，自助吧區很多選擇，CP值很高。

⭐️ 自助吧
吃到飽的飲料和冰品選擇很多，還有咖啡機！

【桃園美食】平價豐富的海鮮麵免費加麵|最低只要140元還提供

有六種口味~

【桃園美食】平價豐富的海鮮麵免費加麵|最低只要140元還提供

醬料、餐具要自取。

 

菜單

【桃園美食】平價豐富的海鮮麵免費加麵|最低只要140元還提供

菜單最推薦海鮮麵，有三種湯底，昆布魚乾煮、麻辣和黑咖哩。
有三種麵體可以挑選，中式拉麵、烏龍麵、鍋燒意麵

 

餐點

【桃園美食】平價豐富的海鮮麵免費加麵|最低只要140元還提供

▷ 豬肉片$60
兩個人吃剛剛好，一大盤吃肉吃的很開心～

【桃園美食】平價豐富的海鮮麵免費加麵|最低只要140元還提供

▷絲瓜蛤蜊烏龍麵$140
絲瓜蛤蜊很多，湯頭很濃郁鮮甜，烏龍麵Q彈好吃，還能免費加麵，我選擇加中式拉麵，兩種麵條都能吃到！
豬肉片有四～五片，不夠也能單點豬肉片。

📝感想
海鮮麵很好吃，下班想不到吃什麼的好選擇，還有飲料、冰品無限吃，非常划算！
🤫店外會有味道，店內卻沒有，來很乾淨。

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🍫 菜麵神海鮮麵專賣
📌 桃園市中壢區中央西路一段72號
⏰ 11:00~23:00 （周一公休）
☎️ 03-4258868
​​​​​​

#桃園美食#中壢美食#美食推薦#平價美食#菜麵神麵館#海鮮麵#絲瓜蛤蜊麵#自助吧吃到飽#霜淇淋

 

 

 

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