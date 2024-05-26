桃園中壢美食「初芯豆花」，店家使用非基因改造的黃豆，手工製作豆花，絕不添加任何化學成分，連配料也是每日新鮮熬煮，無論是豆花或嫩仙草都好吃，配料的芋圓、湯圓、粉圓、花生、紅豆等也都是超百搭啦！5月13日-6月16日店家推出周年慶活動，超值好禮抽不完，機會難得可別錯過囉！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「初芯豆花」位於中壢的中山東路上，鄰近家樂福中壢店，這附近有超多美食小吃，光是在這條路上就可以一次買好正餐和點心．超方便的啊！

▲「初芯豆花」推出周年慶活動，5月13日-6月16日在店家的FB、IG粉絲團有活動可參加！現場也有來店每滿100元可參加的抽獎活動喔（每滿100元有一張抽獎券，200元即為兩張，以此類推）！

活動結束後於6月18日在店家粉絲團留言處及限時動態公布得獎名單！（PS：活動規則及抽獎詳情，以店家粉絲團公告為主。）

▲「初芯豆花」無設立內用區，餐點僅供外帶，如果要買的數量比較多，建議可以先打電話訂購，不然下午吃點心時間，附近很多公司行號會團購，遇到接大單的時候，就需要花些時間等候喔！

▲他們的芋圓和地瓜圓都是自己手工製作的，我們當天就很幸運地看到地瓜圓現場製作的過程，手工自製的食材，看起來就是讓人特別放心😋

▲店家的每一種配料都是老闆自己熬煮的，保證吃到的都是當天現做！喜歡什麼配料都能任你搭！而且加一個配料只要+5元，加好加滿也不傷荷包！

【初芯豆花｜完整菜單MENU】

▲這是「初芯豆花」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【初芯豆花｜用料實在的豆漿及豆花】

▲「初芯豆花」的豆花原料很單純，而且絕不使用任何人工添加劑，可以讓人吃得很放心！再加上店家每日現煮的配料，看起來就是很澎派！銅板價的點心也可以吃得很滿足🥰

▲「初芯豆花」放在我的口袋名單已久，身為一個豆花甜品控，當然要來報到打卡啊！

▲炎炎夏日肯定要搭配店家特製的糖水冰沙，這個冰沙融化了也不會改變湯頭的甜度，真的是消暑良伴啦🥰

【綜合豆花（任選三種料）】

▲豆花可以選擇綜合豆花（搭配糖水或糖水冰沙）、豆漿豆花或鮮奶豆花！我們這一款選的是搭配糖水的綜合豆花，任選三種料小碗50元、大碗55元，價格很親民耶！

▲三款配料我選了花生、大豆、珍珠，我自己很愛他們的花生，軟花生口感很綿密，香氣也很足！

【鮮奶豆花（任選三種料）】

▲鮮奶豆花額外+10元！個人最最最推薦他們的湯圓，他們用的不是迷你的小湯圓，而是比較大顆的紅白湯圓！老闆說他們特別嚴選傳承三代的湯圓老店，口感超讚，我肯定來一次就點一次啦！

▲另外還加了嫩仙草和綠豆，我個人很推薦點豆花再加嫩仙草，因為點仙草的話無法加點豆花！所以有選擇困難的朋友，這樣點就可以一次吃到豆花和嫩仙草，這組合最超值了啦✌️

▲豆花吃起來滑順嫩口，入口就充滿豆香味！因為他們家的豆花沒有額外添加物，所以外帶回家以後，我還跟家裡一歲的小朋友分享，他也很愛吃呢🥰

【關西仙草（任選三配料）】

▲雖然說店家招牌的是豆花，但他們的關西仙草也是很好吃，仙草控一定不能錯過啦！

▲配料的紅豆煮到軟綿，吃起來不會甜膩，而店家自製的芋圓和地瓜圓，口感特別Q彈😋

▲仙草凍的質地柔軟有彈性，還帶有些膠質感，仙草甜度低，吃起來也沒什麼負擔感，不愛吃甜的朋友們就可以優先選仙草系列的甜品唷！

【黑芝麻豆漿&豆漿加珍珠】

▲「初芯豆花」的豆漿也都是自己熬煮的，從泡磨煮，每個步驟都不能馬虎！喝起來就是特別的濃醇香啦！

『珍珠豆漿』推薦點微糖豆漿搭配珍珠，咀嚼控可以喝得很過癮，而且不像珍珠奶茶喝起來那麼有罪惡感😂

『黑芝麻豆漿』我很愛耶，芝麻的香氣很濃郁，搭配豆香味濃郁的豆漿，喝起來超讚der！

▲整體來說，這間「初芯豆花」肯定是甜品控的最愛，主體的豆花和仙草都不錯，重點是他們的配料很用心，是每日新鮮現煮的，而且芋圓和地瓜圓都是店家手工自製，但我私心更愛他們的湯圓，選用大顆Q彈的紅白湯圓，超超超好吃，一生推！就是一間好吃又不傷荷包，可以讓人吃得很安心的甜品專賣店，有路過就會想要買來解解饞🤗

***本文感謝”初芯豆花”邀約,內文為真實感受分享***

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