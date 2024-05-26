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﹝桃園市﹞阿時麵店　傳統老派、網路幾無介紹，卻擁有在地人氣，加滷肉臊的45年古早麵老店　／龍岡必吃餛飩麵／現包手工餛飩／忠貞市場美食／龍岡美食

2024-05-26 16:41:00 阿發的簡單幸福 人氣：118
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：945篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿時麵店
place桃園市平鎮區貿東路7號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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阿時麵店all.jpg
很喜歡造訪龍岡吃米干的老婆，最近我們又趁假日，在兒子練桌球的幾小時空檔，前往忠貞市場一趟。但這次去，老婆倒不是想吃米干，而是之前我們閒逛到走到貿東路時，看到一家感覺很神祕的麵店。在這幾無路人，且有如小巷般的路上，兩旁皆為低矮房老舊公寓中，有家沒店招牌，卻頗有人氣的小麵店。店家的用餐者，看得出都是在地人，其中還有不少長輩。我們就上網查了一下，卻幾無店家資料，只知有人稱它為「阿時麵店」，或是「貿東路老牌餛飩麵館」。這樣神秘的在地老店，當下我和老婆想說，之後要找機會一試，所以這次就來了～
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阿時麵店01-店外觀.jpg
▲店外觀
位在龍岡忠貞市場周邊，
這幾無路人，
有如小巷弄般的貿東路上，
兩旁皆為低矮房的老舊公寓。
看到它沒有店招牌，
充滿歲月感的簡陋小麵店，
窗口前，
卻有好幾位在地居民，
排隊買餐外帶，
加上門前的小立牌上
寫著45年老店，
更是引起了我和老婆的好奇。

阿時麵店03-用餐環境.jpg
▲用餐環境
老舊公寓且簡陋的小麵店環境，
加上有不少長輩在內用餐，
店內散發老派，
且充滿歲月與在地感的氣息。

阿時麵店04-現包餛飩.jpg
▲現包手工餛飩

阿時麵店05-點餐單.jpg
▲點餐單
餐點大分類為：麵類、小菜、湯類、飯類。
麵類選擇有：
-乾麵、湯麵、餛飩湯麵、餛飩乾麵。
-份量為：大、中、小。
-麵條選擇又有：粗麵、細麵、粄條、油麵、米粉
看到這，
喜歡吃麵食又有選擇障礙的老婆，
不知道要選啥是好...
另，
她又看到小菜類有豆腐()、豆腐()
也很吸引人。
於是她把菜單拿給我，
要我幫她點（決定）。

阿時麵店06-古早味上桌.jpg
▲在地古早味上桌
餛飩湯麵、滷肉飯、豆腐()、豆腐()、燙青菜

阿時麵店07-老豆腐嫩豆腐.jpg
▲豆腐()10元、豆腐()15
較少麵攤，
有同時賣這兩種豆腐，
還可以只點一塊，
而不是一份，
加上銅板價，
本來就喜歡吃這兩種豆腐的我們，
當然要各點一塊來嚐嚐～

 

阿時麵店08-老豆腐嫩豆腐剖面.jpg
▲豆腐()、豆腐()，剖面
豆腐表面皆為油炸過再滷，
主要差別在於，
油炸程度與豆腐的綿密度不同。
豆腐()較札實，
豆腐()較香軟，
兩者無油耗與豆腥味，
也不死鹹，
再加上，
淋了一匙古早味脂香十足的滷肉臊，
相當好吃～

阿時麵店09-滷肉飯.jpg
▲滷肉飯
滷肉臊、筍絲、酸菜、滷蛋，
外觀很簡單，
卻又迷人的古早味滷肉飯。

阿時麵店10-滷肉飯特寫.jpg
▲滷肉飯，特寫
脂醬香十足，
卻又不過於鹹膩，
有點像阿發小時候，
在鄉下飯桌回憶的美味滷肉臊，
搭配香Q的白飯，
有著讓一口接一口的懷念感。

阿時麵店11-燙青菜.jpg
▲燙青菜

阿時麵店12-餛飩麵.jpg
▲餛飩湯麵（細麵）
放了滷肉臊、油蔥、酸菜、青蔥，
以及數顆餛飩，
整碗看起來很豐富，
也溢出陣陣誘人，
讓人吞口水的古早味湯香。

阿時麵店13-餛飩麵-特寫.jpg
▲餛飩湯麵（細麵），特寫
看起來是不是很傳統古早味，
且讓人不停吞口的模樣。
細麵口感Q軟，
且吸附了，
湯頭豐富脂香的芳郁風味。

阿時麵店14-餛飩麵-湯頭.jpg
▲餛飩麵，湯頭
脂香十足，
且喝起來芳郁層次豐富～

阿時麵店15-餛飩麵-餛飩.jpg
▲餛飩麵，餛飩
現包手工餛飩，
皮薄肉鮮，
好吃。

阿時麵店16-留影.jpg
▲留影
對我來說，
傳統好吃的古早麵風味，
大概可分為兩大類，
一是加入豬油及油蔥，
二是淋上脂醬香十足的滷肉臊。
這是第二種，
且滷肉臊的古早味脂醬香十足。
餛飩湯麵也很好吃，
有些在地人還稱，
這是龍岡必吃的餛飩麵。
來到龍岡忠貞市場，
除了吃米干，
若想吃在地人吃的人氣古早麵老店，
可別錯過這家超過45年，
網路上幾查無資料，
很神祕、無店招牌、小小一間的「阿時麵店」~

【營業時間】08301330
【地　　址】桃園市平鎮區貿東路7

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文章標籤
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