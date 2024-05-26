

很喜歡造訪龍岡吃米干的老婆，最近我們又趁假日，在兒子練桌球的幾小時空檔，前往忠貞市場一趟。但這次去，老婆倒不是想吃米干，而是之前我們閒逛到走到貿東路時，看到一家感覺很神祕的麵店。在這幾無路人，且有如小巷般的路上，兩旁皆為低矮房老舊公寓中，有家沒店招牌，卻頗有人氣的小麵店。店家的用餐者，看得出都是在地人，其中還有不少長輩。我們就上網查了一下，卻幾無店家資料，只知有人稱它為「阿時麵店」，或是「貿東路老牌餛飩麵館」。這樣神秘的在地老店，當下我和老婆想說，之後要找機會一試，所以這次就來了～

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▲店外觀

位在龍岡忠貞市場周邊，

這幾無路人，

有如小巷弄般的貿東路上，

兩旁皆為低矮房的老舊公寓。

看到它沒有店招牌，

充滿歲月感的簡陋小麵店，

窗口前，

卻有好幾位在地居民，

排隊買餐外帶，

加上門前的小立牌上

寫著45年老店，

更是引起了我和老婆的好奇。







▲用餐環境

老舊公寓且簡陋的小麵店環境，

加上有不少長輩在內用餐，

店內散發老派，

且充滿歲月與在地感的氣息。







▲現包手工餛飩







▲點餐單

餐點大分類為：麵類、小菜、湯類、飯類。

麵類選擇有：

-乾麵、湯麵、餛飩湯麵、餛飩乾麵。

-份量為：大、中、小。

-麵條選擇又有：粗麵、細麵、粄條、油麵、米粉

看到這，

喜歡吃麵食又有選擇障礙的老婆，

不知道要選啥是好...

另，

她又看到小菜類有豆腐(老)、豆腐(嫩)，

也很吸引人。

於是她把菜單拿給我，

要我幫她點（決定）。







▲在地古早味上桌

餛飩湯麵、滷肉飯、豆腐(老)、豆腐(嫩)、燙青菜







▲豆腐(老)10元、豆腐(嫩)15元

較少麵攤，

有同時賣這兩種豆腐，

還可以只點一塊，

而不是一份，

加上銅板價，

本來就喜歡吃這兩種豆腐的我們，

當然要各點一塊來嚐嚐～



▲豆腐(老)、豆腐(嫩)，剖面

豆腐表面皆為油炸過再滷，

主要差別在於，

油炸程度與豆腐的綿密度不同。

豆腐(老)較札實，

豆腐(嫩)較香軟，

兩者無油耗與豆腥味，

也不死鹹，

再加上，

淋了一匙古早味脂香十足的滷肉臊，

相當好吃～







▲滷肉飯

滷肉臊、筍絲、酸菜、滷蛋，

外觀很簡單，

卻又迷人的古早味滷肉飯。







▲滷肉飯，特寫

脂醬香十足，

卻又不過於鹹膩，

有點像阿發小時候，

在鄉下飯桌回憶的美味滷肉臊，

搭配香Q的白飯，

有著讓一口接一口的懷念感。







▲燙青菜







▲餛飩湯麵（細麵）

放了滷肉臊、油蔥、酸菜、青蔥，

以及數顆餛飩，

整碗看起來很豐富，

也溢出陣陣誘人，

讓人吞口水的古早味湯香。







▲餛飩湯麵（細麵），特寫

看起來是不是很傳統古早味，

且讓人不停吞口的模樣。

細麵口感Q軟，

且吸附了，

湯頭豐富脂香的芳郁風味。







▲餛飩麵，湯頭

脂香十足，

且喝起來芳郁層次豐富～







▲餛飩麵，餛飩

現包手工餛飩，

皮薄肉鮮，

好吃。







▲留影

對我來說，

傳統好吃的古早麵風味，

大概可分為兩大類，

一是加入豬油及油蔥，

二是淋上脂醬香十足的滷肉臊。

這是第二種，

且滷肉臊的古早味脂醬香十足。

餛飩湯麵也很好吃，

有些在地人還稱，

這是龍岡必吃的餛飩麵。

來到龍岡忠貞市場，

除了吃米干，

若想吃在地人吃的人氣古早麵老店，

可別錯過這家超過45年，

網路上幾查無資料，

很神祕、無店招牌、小小一間的「阿時麵店」~



【營業時間】08：30～13：30

【地 址】桃園市平鎮區貿東路7號

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