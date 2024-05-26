

一年到頭很常來南港展覽館參加展覽，之前都不會往南港路一段的方向走，不知道這邊竟然有一間非常有日本居酒屋氛圍的餐廳-武侍酒，這次跟朋友來這吃飯，朋友說這家店在南港算是小有名氣，他曾經吃過，這次再來吃朋友一直說這次吃，菜色又比之前更好吃的感覺。



武侍酒從南港展覽館2號或5號出口出來，過馬路到南港路一段往前直走大約五分鐘就到了，地理位置上很方便，店門口暖色調的燈光加上木式的拉門，真的很有低調的日式居酒屋氛圍，但打開門後人聲鼎沸，用餐當日是平日的晚上，竟然客滿，用餐前最好先訂位或電話詢問一下，避免久候。



用餐環境上，餐廳是長條型的，座位數算蠻多的，有四人桌也有吧檯座位，當天我們到的時候已是客滿的狀態被安排在吧台區，吧台區雖然空間不大但兩人用餐也是很足夠的，上面很多日本清酒的空酒瓶裝飾，氛圍上令人感覺溫馨、放鬆。



店內氣氛溫馨，用餐當天真的人很多，很熱鬧的感覺，不過互相講話還是聽得清楚的，播放的也是日系音樂吃起飯來很CHILL!



菜單很簡單只有一張直接劃單即可，但菜色很豐富讓我們有點選擇障礙，主要分為串燒、煮物、燒物、炸物跟飽足感十足的食事。



飲品的選擇有清酒、燒酎、果實酒、啤酒都有，梅酒就有四種選擇，一杯都不超過200元，價格上比東區的居酒屋來的便宜一點，價位上算是很不錯的選擇。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



這個陶瓷的小食器皿很可愛，看到可愛餐具加分!



每次到居酒屋最常點的是HIGHBALL這次換個口味，我們點了一杯百香沙瓦跟柚子沙瓦，哈~朋友一直說梅子沙瓦，很可惜沒有梅子沙瓦!^^"喝之前需要攪拌一下百香沙瓦喝起來有百香果的酸甜味道。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



照燒牛肉炒烏龍 149元- 這個炒烏龍麵份量很多，照燒醬汁充分的裹在麵條及牛肉上面，油亮油亮的，烏龍麵條不會過軟很Q彈，吃起來口味很濃郁，搭配上青蔥味道鹹香中帶點清爽又不膩口。



糯米椒牛肉捲 69元-這道看他名字很特別點的，糯米椒就是青龍辣椒但是這個不辣，牛肉包裹著糯米椒外層裹了炸粉再去炸，剛送來的時候小小橢圓形外型很可愛，外皮酥香咬下去有牛肉肉汁，層層堆疊的口感很好吃。還可以沾醬吃口味又不一樣了。



炸物可以搭配著沾醬一起吃，三種不同口味，大阪醬、莓果醬、照燒醬，莓果醬超特別的一沾上，吃起來真的就是酸酸甜甜的梅子味道，豐富了食材口感。



唐揚炸雞 159元-炸雞外皮看起來很有焦糖風的感覺，吃起來是甘甜口味不會太乾，肉質軟嫩多汁，咀嚼起來香氣十足，如果來上一杯啤酒超級對味。



胡麻高麗菜 89元- 吃到一半我才發現他是生的，幾乎是四分之一顆的高麗菜，洗的很乾淨，吃起來很新鮮，有蔬菜原生的甘甜口感，加上胡麻醬更開胃。如果吃了不少重口味的餐點之後，非常推薦來上幾口胡麻高麗菜，非常解膩，推推!



接著是來到居酒屋必點的菜色，串燒，我們點的種類算是很多，每串都烤的很剛好，口味上的調配也很不錯。



鹽烤章魚串 75元– 章魚腳吃起來熟度剛好不會過硬，外皮吃起來焦香十足，肉質軟Q富有咀嚼感，搭配上大阪醬口味，美乃滋的層次風味更加豐富。



柚子胡椒雞肉串 59元–吃這串的時候有被驚艷到，雞肉外皮焦焦的，但雞肉鮮嫩多汁，最好吃的是搭配上他的柚子胡椒醬，超驚艷!柚子清香很清爽解膩，後味辣度十足，味覺變化上超多!



大阪燒雞肉丸 65元- 這串一直被以為是章魚燒，結果是我點的大阪燒雞肉丸，點的時候我以為是沾月見蛋那種雞肉串，不過這個吃起來真的是大阪燒口味，上面的柴魚片給的毫不手軟，雞肉丸本身有調味過，口感紮實。



Q彈炒牛舌 –一般比較常見的牛舌料理都是烤的，這邊牛舌炒的真的很Q彈，還保有水份吃起來很Q，調味上算是重口味的快炒，因為當天已經吃太飽了，沒吃完打包回家隔天配飯吃，還是很下飯好吃。



孜然羊肩排 289元–這道一送來有一秒送你到新疆、蒙古的感覺，羊肩排已經切成一塊一塊的肉質軟嫩上面撒了孜然粉，味道濃郁但不辣，兩者相輔相成，光是味道就能讓你飛奔大草原的感覺。



酒蒸蛤蠣149元–這是小鍋的酒蒸蛤蠣，份量很多，兩個人當湯喝都有點喝不完。蛤蠣很大顆也很新鮮很飽滿，湯頭可能久煮後已經沒有酒味但鮮味和薑絲味很足夠，喝起來鹹淡適中，酒喝多的話來上一兩碗暖暖胃是很不錯的選擇。



牛蒡天婦羅 159元–牛蒡天婦羅外皮烤得金黃酥脆，咬起來有牛蒡絲的清甜香味，覺得單吃太單調還有附辣粉跟胡椒粉，很適合拿來當下酒的零嘴吃。



黑糖炸麻糬 59元–這個飯後甜點，推薦必點，甜香的味道真的很誘人，人家說甜點是第二個胃，雖然當天已經吃很飽了，但這個甜點必吃，麻糬外層好像有裹一層薄薄的炸粉，淋上黑糖漿，黑糖香味十足，咬下一口酥香軟Q，美味十足。



總結:武侍酒居酒屋位於南港展覽館捷運站附近，交通上很方便，居酒屋的日式氛圍感十足，餐點平價份量也很多，菜色豐富，多人聚餐也不怕吃不飽，黑糖炸麻糬很好吃必點菜色之一，平日也很容易客滿，用餐前最好先打打電話詢問，避免久候。

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店家資訊:

武侍酒 日式居酒屋

電話:02-2653-6773

地址:115台北市南港區南港路一段111號

