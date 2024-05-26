韓國超火熱的連鎖咖啡店品牌「Caffebene」，近年也開始在台灣展店囉～～～，

主打鬆餅可頌及其各式精美早午餐與多款視覺系的飲品、咖啡，

進攻台灣早午餐&咖啡的市場啦！目前北台灣已有多家門市~

而胖達今天要拜訪的是位於中壢的福州門市，

嚐嚐福州門市限定的「冰淇淋鬆餅可頌」，跟著胖達一起GOGO吧!！

關於 Caffebene

Caffebene,目前在全世界已經有千家以上的分店，

初期透過韓國明星的市場行銷活動，成功打開知名度，走入了韓國市民的生活！

而Caffebene為確保食材的新鮮與品質，以及深耕在地的心，

Caffebene與台灣在地產業合作， 提供新鮮食材予Caffebene全台門市。

不但有效掌控食材品質，確保美味與安心， 更以實際行動支持台灣產業，

與其互利共生。如此讚讚的經營理念，胖達看完真心分享~

這樣也可以照顧到更多的台灣產業呢~!

Caffebene 環境介紹

位於轉角的Caffebenen散發著悠哉的氣息，

Tiffany色系的貓貓品著咖啡擁抱獨處的寧靜時光，

也為與你再次相遇。推開門進入是簡約的韓系裝潢，

白色的基底色、暖黃光灑落整個空間，整體的氛圍令人極其放鬆。

*櫃台處有Caffebenen中壢福州門市限定的各式餐點組合與新品上市介紹喔!

*提供多元支付方式

走到整個店家的末端的左邊也有Caffebene的自有品牌商品，整個質感都很不錯~!!

*展示櫃旁邊有提供餐盤回收區喔!

Caffebene 菜單

Caffebene有以吐司、貝果、可頌、三明治、巧巴達、凱薩迪亞為主的早午餐，

也有非常適合當下午茶的「可頌鬆餅棒」；

這裡的「冰淇淋可朗芙」系列更是該店限定喔!

猶豫不決的胖達最後決定聽聽店員的推薦!!幾經糾結之後，

胖達最後決定嘗試看看~「韓國火辣雞起士三明治」、

「黑糖麻糬可頌鬆餅棒」、「自然捲起司冰淇淋可頌鬆餅」、

「小白拿鐵」、「葡萄柚冷萃咖啡冰沙」。

Caffebene 小白拿鐵

小白拿鐵在比例上是以較少的奶、較多的咖啡混和而成，

讓整杯的咖啡香氣非常充盈，而奶香微微的依附在咖啡之中，

細緻的奶泡在唇間上留下綿密口感，

入口的瞬間在嘴中留下濃濃的烘焙咖啡香。

Caffebene 葡萄柚冷萃咖啡冰沙

葡萄柚的果香 一端上來就直接撲鼻，裡面的冰沙沉浸在咖啡中，

不僅吸睛，且香氣誘人。冷萃咖啡融在葡萄柚的甜酸滋味中，

啜飲其中陸陸續續引出不同的甜苦風味。

Caffebene 自然捲起司冰淇淋可頌鬆餅

茂密如雪的起司，覆蓋在香草冰淇淋上，讓人覺得超可愛。

起司風味超香，甚為濃郁，搭配香草冰淇淋入口，滋味很不錯。

可頌鬆餅結合了可頌加鬆餅的兩種口感，讓本身外皮酥脆，內裡多層，

咬下擁有非常好的層次感，外加奶香豐厚，可以吃到濃濃的奶香甜味。

Caffebene 黑糖麻糬可頌鬆餅

好吃又好玩的鬆餅棒，擁有超濃的奶香，儘管胖達放了一段時間才食用，

外皮依舊帶有酥酥的口感，入口非常有層次，加上中間加了黑糖麻糬，

給了整體多了一股甜味之外，還帶上了一股QQ的軟嫩感～!

Caffebene 韓國火辣雞起士三明治

除了本身的三明治之外，還有一些美生菜+玉米粒，生菜上會淋上醬料，

感覺是一種柚子或檸檬醋之類調成的醬汁，酸酸甜甜的滋味，特解膩～

吐司除了包覆著火辣雞之外，還有美生菜、水煮蛋、特制美乃滋；

水煮蛋因生菜的水分加持下，讓整體吃起來不會太乾，反而很軟嫩，

而調製後的雞肉本身非常夠辣，肉質不會太老；起司與美乃滋的鹹甜味，

讓整體的風味有被提升出來變得更為豐富，彼此搭配起來的口感更為順滑；

且吐司本身有再經過熱壓，不會因為裡面的美乃滋與生菜的水分而太濕潤~

反而還會帶有個香氣與的酥酥的口感。

Caffebene 結語

嚐嚐不同種類的早午餐，還有可頌鬆餅棒這類小而巧的點心，

非常適合當下午茶的首選，加上這邊環境靜謐，

坐起來清閒自得。好適合時不時就來一趟~~!!

胖達這邊也分享Caffebene的資訊給各位朋友啦~

店名: Caffebene 咖啡伴 中壢福州門市

地址: 桃園市中壢區福州二街385號

電話: 03-451-7850

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