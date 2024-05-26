韓國超火熱的連鎖咖啡店品牌「Caffebene」，近年也開始在台灣展店囉～～～，
主打鬆餅可頌及其各式精美早午餐與多款視覺系的飲品、咖啡，
進攻台灣早午餐&咖啡的市場啦！目前北台灣已有多家門市~
而胖達今天要拜訪的是位於中壢的福州門市，
嚐嚐福州門市限定的「冰淇淋鬆餅可頌」，跟著胖達一起GOGO吧!！
關於 Caffebene
Caffebene,目前在全世界已經有千家以上的分店，
初期透過韓國明星的市場行銷活動，成功打開知名度，走入了韓國市民的生活！
而Caffebene為確保食材的新鮮與品質，以及深耕在地的心，
Caffebene與台灣在地產業合作， 提供新鮮食材予Caffebene全台門市。
不但有效掌控食材品質，確保美味與安心， 更以實際行動支持台灣產業，
與其互利共生。如此讚讚的經營理念，胖達看完真心分享~
這樣也可以照顧到更多的台灣產業呢~!
Caffebene 環境介紹
位於轉角的Caffebenen散發著悠哉的氣息，
Tiffany色系的貓貓品著咖啡擁抱獨處的寧靜時光，
也為與你再次相遇。推開門進入是簡約的韓系裝潢，
白色的基底色、暖黃光灑落整個空間，整體的氛圍令人極其放鬆。
*櫃台處有Caffebenen中壢福州門市限定的各式餐點組合與新品上市介紹喔!
*提供多元支付方式
走到整個店家的末端的左邊也有Caffebene的自有品牌商品，整個質感都很不錯~!!
*展示櫃旁邊有提供餐盤回收區喔!
Caffebene 菜單
Caffebene有以吐司、貝果、可頌、三明治、巧巴達、凱薩迪亞為主的早午餐，
也有非常適合當下午茶的「可頌鬆餅棒」；
這裡的「冰淇淋可朗芙」系列更是該店限定喔!
猶豫不決的胖達最後決定聽聽店員的推薦!!幾經糾結之後，
胖達最後決定嘗試看看~「韓國火辣雞起士三明治」、
「黑糖麻糬可頌鬆餅棒」、「自然捲起司冰淇淋可頌鬆餅」、
「小白拿鐵」、「葡萄柚冷萃咖啡冰沙」。
Caffebene 小白拿鐵
小白拿鐵在比例上是以較少的奶、較多的咖啡混和而成，
讓整杯的咖啡香氣非常充盈，而奶香微微的依附在咖啡之中，
細緻的奶泡在唇間上留下綿密口感，
入口的瞬間在嘴中留下濃濃的烘焙咖啡香。
Caffebene 葡萄柚冷萃咖啡冰沙
葡萄柚的果香 一端上來就直接撲鼻，裡面的冰沙沉浸在咖啡中，
不僅吸睛，且香氣誘人。冷萃咖啡融在葡萄柚的甜酸滋味中，
啜飲其中陸陸續續引出不同的甜苦風味。
Caffebene 自然捲起司冰淇淋可頌鬆餅
茂密如雪的起司，覆蓋在香草冰淇淋上，讓人覺得超可愛。
起司風味超香，甚為濃郁，搭配香草冰淇淋入口，滋味很不錯。
可頌鬆餅結合了可頌加鬆餅的兩種口感，讓本身外皮酥脆，內裡多層，
咬下擁有非常好的層次感，外加奶香豐厚，可以吃到濃濃的奶香甜味。
Caffebene 黑糖麻糬可頌鬆餅
好吃又好玩的鬆餅棒，擁有超濃的奶香，儘管胖達放了一段時間才食用，
外皮依舊帶有酥酥的口感，入口非常有層次，加上中間加了黑糖麻糬，
給了整體多了一股甜味之外，還帶上了一股QQ的軟嫩感～!
Caffebene 韓國火辣雞起士三明治
除了本身的三明治之外，還有一些美生菜+玉米粒，生菜上會淋上醬料，
感覺是一種柚子或檸檬醋之類調成的醬汁，酸酸甜甜的滋味，特解膩～
吐司除了包覆著火辣雞之外，還有美生菜、水煮蛋、特制美乃滋；
水煮蛋因生菜的水分加持下，讓整體吃起來不會太乾，反而很軟嫩，
而調製後的雞肉本身非常夠辣，肉質不會太老；起司與美乃滋的鹹甜味，
讓整體的風味有被提升出來變得更為豐富，彼此搭配起來的口感更為順滑；
且吐司本身有再經過熱壓，不會因為裡面的美乃滋與生菜的水分而太濕潤~
反而還會帶有個香氣與的酥酥的口感。
Caffebene 結語
嚐嚐不同種類的早午餐，還有可頌鬆餅棒這類小而巧的點心，
非常適合當下午茶的首選，加上這邊環境靜謐，
坐起來清閒自得。好適合時不時就來一趟~~!!
胖達這邊也分享Caffebene的資訊給各位朋友啦~
店名: Caffebene 咖啡伴 中壢福州門市
地址: 桃園市中壢區福州二街385號
電話: 03-451-7850
Caffebene FB : FB 粉絲團
Caffebene IG : IG 粉絲團