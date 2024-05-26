天空興波 Simple Kaffa Sola 是興波咖啡第二間旗艦店，連續兩年獲選為全球50間最佳咖啡店，天空興波位在台北101 88層樓，是全台最高的高空咖啡館，居高臨下可以一睹台北城市風景，其中101的限定飲品為愛爾蘭咖啡、融合威士忌、晨霧、斜陽，不敢喝酒也可選擇現場非常多人點的漂浮拿鐵，找個好天氣欣賞101高樓層的景色吧！

開車前往可停台北101停車場，消費滿1000元可折抵停車費1小時，搭乘捷運至台北101世貿站下車，4號出口即可抵達。

▲從101辦公樓信義門進入由左前方手扶梯上到2樓，順著天空興波的指標走找到服務櫃台。

▲天空興波的櫃台在左邊，當天沒有預約只剩低消2000元的景觀座位區，我們決定至外帶區外帶，拿到服務員寫的人數和低消就可以上樓了。從2樓搭電梯到60樓再轉乘至88樓，到88樓喝杯咖啡還真不容易阿！

▲出了88層樓電梯映入眼簾的是公共空間的沙發區，窗外就能見到超美的景色。

▲興波咖啡的LOGO為三個三角形，疊在一起就成為一座山。

▲興波咖啡菜單與注意事項，我們因為是外帶因此直接在外帶區等候即可。

▲櫃檯有販售咖啡掛耳包，回家直接沖熱水就能喝很方便。

▲店內有三種座位區，分別為窗邊四人座(低消2000元)、八人座沙發(低消3000元)和兩人座位(每人低消一杯飲品)。



▲外帶區同樣也有窗邊景觀，只是沒有座位區需站著用餐，偷偷跟大家說靠窗的區域是可以坐在窗台的，不想被低消限制或客滿很推薦這裡的外帶區。

▲之前曾經花了門票1000元到101景觀台，來這發現在興波咖啡用餐更划算，1人500元就能欣賞景色還有餐點吃！

▲皺皺 200元：使用特殊半熟技術烘焙的蜂蜜蛋糕，有濃郁的蜂蜜香氣，是個很適合搭配咖啡的甜點。

▲四種酒提拉米蘇250元： 使用奶酒、威士忌、萊姆酒害卡魯哇咖啡酒四種酒製作，吃起來有淡淡的酒香口感較濕潤，表層帶有苦味的可可粉與酒香奶香完美融合，真的很好吃！

▲阿寶綜合240元：阿寶綜合是深焙咖啡，有核果、焦糖和巧克力的口感，喝起來很順口完全沒有苦澀味，好咖啡果然就是要喝黑咖啡阿！

▲漂浮拿鐵 300元：漂浮拿鐵是現場最多人點的，結合拿鐵咖啡與冰淇淋，讓我想到客美多咖啡的漂浮飲品，冰淇淋口感香濃甜度剛好，視覺效果十足。

雞蛋糕短評：位在台北101 88層樓的高空咖啡館，店內靠窗座位須低消2000元，內用低消每人一杯飲品，也可選擇外帶到外帶區用餐同樣能看到高空景色，漂浮拿鐵很香濃，皺皺蛋糕和提拉米蘇也是店內必點。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★



【天空興波美食資訊】

地址：110台北市信義區信義路五段45號

電話：0281010099

官網：facebook

營業時間：10:00–20:00

外送：無

線上預定：inline

停車場：無(消費滿1000元停101停車場折抵1小時)

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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