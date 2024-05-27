此食記為花見團子造訪「青木食堂 潮州美食」 (造訪日期 : 2024/05)



「青木食堂 潮州美食」 正宗潮州腸粉、潮香冷麵、粵式私房湯

三重腸粉推薦、三重小吃推薦、台北橋美食推薦







青木食堂 潮州美食



地址 : 新北市三重區和平街29號

電話 : 0906 221 976

時間 :11:00～14：00 17：00～21：00（一、日休）



愛吃小吃的團子本次和好友相約三重的「青木食堂」吃午餐，店家位於捷運台北橋站附近，從2號出口步行3分鐘即可抵達，從台北過來也很近，交通很便利。「青木食堂」是販售廣東潮州飲食，老闆娘是道地潮州人，和先生共同經營，把家鄉美味讓台灣客人分享。這裡提供正港潮洲口味，有道地潮州腸粉、滷味、沙鍋粥，強調不用味精，以最好食材給客人，美味餐點中也有也有滿滿的人情味，喜歡吃潮州美食來到這邊一定會大快朵頤。

店家裝潢溫馨簡約，空間寬敞明亮，有數張4人桌，也可併桌，多人聚餐也沒問題。這裡也有電視，可邊吃餐點一邊看新聞，當然也可以和老闆夫婦話家常，熱情的夫婦倆瞭解很多美食知識，讓用餐氣氛更活絡。

「青木食堂」強調真材實料，幾乎所有品項皆手作。料理區在戶外，整潔明亮，讓人倍感安心。招牌腸粉採現點現做，剛蒸好的腸粉如同絲綢般，香氣四溢。

雖使用高成本材料，但店內小吃份量大且豐盛，一盤腸粉女生就可以吃很飽，牛肉還使用溫體牛，價錢多為銅板價，CP值真的很高！店內也有使用多種電子支付，環保又便利。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

潮拌黑木耳 \ 潮拌海帶絲 \ 潮拌素雞

小菜種類很多，都是老闆娘精心製作，最特別的是會淋店家特製的潮州滷汁！「潮拌黑木耳」滑嫩爽脆，微酸口感好開胃；「潮拌海帶絲」Q彈滑順，入味不死鹹；「潮拌素雞」香滑綿密，柔軟度剛剛好，一吃就上癮，都是很開胃又下飯的小菜。

咖哩魚蛋

「咖哩魚蛋」足足有6顆，調製成咖哩口味，口感彈牙充滿嚼勁，咖哩香氣四溢，海鮮味十足，大人小孩都喜歡。

鮮牛肉腸粉

「鮮牛肉腸粉」是店家招牌！腸粉滑嫩Q彈，還有加上紅麴，增加香氣也更加營養。牛肉使用價格不斐的溫體牛，腸粉裡還包裹大量蔬菜，有豆芽菜，大陸妹，份量十足。蒸好的腸粉會淋上潮州風味的特有醬汁，是店家獨門滷汁+知名品牌花生醬+蒜酥調製而成，色香味十足。

輕嘗一口腸粉，腸粉滑順濕潤好入口，牛肉Q彈滑嫩，蔬菜清脆爽口，畫龍點睛的特製醬汁和花生粒讓腸粉更香濃帶勁，份量十足，一盤就讓我們吃得超飽。其實這也是團子第一次品嘗潮州腸粉，覺得腸粉較Q彈，花生醬汁也和港式腸粉不一樣，不會那麼死鹹，越吃越過癮。

潮香冷麵

「潮香冷麵」冷麵使用全熟麵體，淋上黃金比例的獨門滷汁加上花生醬的醬汁，條條分明的麵條上面再放上海苔絲、芝麻，可說是完美結合。入口後Q彈的麵條緊緊依附著濃郁香醇的醬汁，海苔鮮味十足，冰冰有勁，盛夏吃最消暑！

潮香餛飩

「潮香餛飩」是老闆娘的拿手絕活！自製餡料有豬肉餡和蔬菜，絕對飽滿，手工製作讓人倍感安心。餛飩外皮薄嫩，肉餡鮮甜，同樣搭配店家的獨門潮州醬汁，吃好也吃巧，還附上豆芽菜、青蔥，蒜酥，兼顧營養均衡，吃過就會立刻愛上。

潮香咖哩牛腩飯

「潮香咖哩牛腩飯」濃郁香醇！咖哩使用多種蔬果及辛香料費時熬製而成，口感香甜，牛肉使用輕嫩柔軟的牛腩部位，與咖哩醬熬煮多時的馬鈴薯、紅蘿蔔綿密軟嫩。白飯配上美味咖哩醬汁，讓我一口接一口，完全停不下來。

燙青菜

「燙青菜」會配合時令季節，本次團子品嚐的是大陸妹。大陸妹清燙後甜脆鮮嫩，淋上潮州醬汁、加上蒜酥，讓鮮蔬口感更有層次。

粵式私房湯

「粵式私房湯」是每日更換，本次團子品嚐的是以雞肉、雞骨熬煮多時，加入土茯苓、芡實、赤小豆、和薏仁更顯鮮甜。私房湯味道清甜，雞肉滑嫩。來碗熱呼呼的煲湯，絕對是寒日裡最溫暖的幸福！

潮滷鴨翅

3支1組的「潮滷鴨翅」採真空包裝是道地潮州口味！滷汁強調原汁原味，加上香料精心調製。鴨翅滷到焦糖色，看起來鮮豔欲滴，散發濃郁香氣。鴨翅肉厚富有彈性，微辣的口感鹹香有味，也是許多老饕指名的美味伴手禮，我也忍不住帶了一包回家給家人分享。

除特色小吃外，店裡也有需預定的「沙鍋粥」，食材很新鮮，加入多種海鮮精心熬製，吃得到潮州道地美味。店家也有推出夏日套餐，冷麵搭配小菜或咖哩魚蛋均有優惠價，一個人也能吃飽飽。

整體而言，團子覺得「青木食堂」是高CP值的美味，店家離捷運站很近。商品多為為銅板價，份量多又美味。老闆夫婦都很熱情，喜歡和客人話家常。食品可內用也可外帶，喜歡正宗潮州美食的朋友可來這打牙祭，或相約朋友來這嚐嚐不一樣的好味道。

菜單





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