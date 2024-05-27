港澳火紅的鴨屎香檸檬茶在新竹也喝得到囉！

「川茶 CHUAN TEA」是新竹在地自創品牌，兩位老闆娘之前在原址開飲料店，後來決定自行創業

跟老闆娘認識多年，小米覺得她們很用心，選用台灣高品質茶葉、鮮奶界LV高大鮮奶，製作高品質的茶飲給大家

除了超人氣的手打檸檬茶以外，還有讓人一夜七次的玫瑰青檸茶。

有粉絲說她每個禮拜喝1-2杯，持續喝了半年後很有感喔！不順的人就自行參考要不要試看看囉 XD

仙草凍鮮奶、黑糖粉粿厚奶下午茶飲用很有飽足感

到底鴨屎香檸檬茶真的有鴨屎味嗎？快跟著小米一起去看看吧。

開幕優惠活動：

連續三天，指定飲品買一送一優惠，限量100組。

5/28(二) 鴨屎香凍檸茶買一送一

5/29(三)百香多多買一送一

5/30(四) 香橙綠茶買一送一

5/31(五) 消費滿199元並Google五星評論，送吸管珍奶茶杯一個(限量100組)

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👉川茶位置及停車方式

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川茶位於北門街上，原古意奶茶及好吸的位置，開車的朋友可以把車停在附近停車場

👉川茶環境介紹

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裝潢選用質感藍色作為主色，讓人有清新舒適的感覺~

店狗小白很親人，每次來都會趴在門板上等待小米前來，還會熱情招呼客人 XD

小白原本是流浪狗，後來被老闆娘收養，而且老闆娘很有愛心，會定期捐款幫助流浪狗喔

檸檬紅茶使用整顆檸檬搭配紅茶，手打將檸檬籽和檸檬皮都充分融合在一起~

珍珠特別加入蜜糖，喜歡甜蜜蜜滋味的朋友不能錯過喔

👉川茶菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！ 現在火紅港澳的鴨屎香檸檬茶在這裡也喝得到唷！一杯60元比港澳便宜多了！

老闆娘選用台灣高品質茶葉、鮮奶界LV高大鮮奶，製作高品質的茶飲給大家

飲品選擇性很多，除了純茶、奶茶之外，還有檸檬紅茶、百香多多、草莓優優冰沙等水果系列。

想要一夜七次的朋友，玫瑰青檸茶就自行斟酌飲用啦 XD

炎熱的夏天，來城隍廟吃完小吃後，別忘了來杯飲品解渴解膩

👉川茶用餐心得分享

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鴨屎香檸檬茶到底在紅什麼呢？

鴨屎香是鳳凰單叢的一種，是廣東烏龍茶的代表，產自中國廣東鳳凰山一代，俗稱金蘭烏龍茶。

早期種在被稱作「鴨屎土」的黃土壤茶園中，葉片長得如鴨屎腳木一般，才衍生出「鴨屎香」這個名稱

所以不會有鴨屎味啦XD

鴨屎香檸檬茶(60元)一樣有入捶打後的整顆檸檬，搭配金蘭烏龍茶。

因為茶跟糖要有黃金比例，所以店家只提供半糖或以上的甜度，因為喝檸檬茶就是要甜才好喝

鴨屎香檸檬茶茶香不苦澀，茶味較濃，所以半糖以上才好喝，除了有整顆檸檬的酸香，在尾韻還帶有比較特別的金蘭烏龍茶香，味濃順口很解膩

還沒喝過的朋友快來嚐看看！

檸檬紅茶和百香雙Q綠，是夏天必喝的飲料

檸檬紅茶(60元)也是使用整顆檸檬搭配熟成紅茶，手打將檸檬籽和檸檬皮都充分融合在一起

甜度建議點黃金比例最剛好，喝起來不會過酸

回甘的茶香、酸V檸檬結合，茶味不算太重，清爽又消暑解膩~

喜歡多料的朋友可以點百香雙Q綠(60元)，小米喜歡半糖的甜度，不想喝太甜的朋友建議微甜

百香果酸V、綠茶結合，搭配珍珠和椰果的咀嚼感，喝上一杯挺飽的。

玫瑰青檸茶(55元)新鮮青檸檬汁與大馬士革玫瑰原葉泡製的玫瑰飲結合

喝起來有檸檬酸V和香甜的玫瑰風味，順口不會過甜。

有粉絲說她每個禮拜喝1-2杯，持續喝了半年後很有感！之前小彤過了一杯真的一夜７次…. 在廁所……

腸胃不好的人要自行斟酌飲用喔

正值夏天來臨，不只有現打果汁還有冰沙系列

草莓優優冰沙(85元)屬於偏甜的飲品，有清涼的冰沙口感，酸酸甜甜的滋味，冰沙融化後喝起來很像草莓奶昔。

多多系列使用多種水果與養樂多結合~

芒果多多(65元)使用當季盛產的芒果與2瓶養樂多結合，有芒果的甜香，是甜螞蟻最愛的飲料

喜歡清爽口味的朋友可以點檸檬多多，有酸酸甜甜的滋味喔。

仙草凍鮮奶(65元)滑溜仙草凍加上鮮奶界LV高大鮮奶，搭配黑糖甜香，甜而不膩，是夏天必喝的飲料喔！

黑糖粉粿厚奶(70元)使用奶粉沖泡而成的厚奶為基底，奶香特別濃郁~

加上黑糖和有嚼勁的粉粿，是咀嚼控必點的

以上是我們的心得分享，「川茶 CHUAN TEA」是新竹在地自創品牌，老闆娘用心製作高品質茶飲

還沒喝過鴨屎香檸檬茶的朋友趕快去衝一波吧！

夏天來臨了，很適合逛街時拿著一杯檸檬紅茶或水果系列飲品，消暑又解膩，小米推薦給大家！

👉川茶營業時間地址

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🌟店家資訊：川茶 CHUAN TEA

🏠地址：新竹市北門街3號

☎電話：03 656 2101

⏰營業時間： 11:00~20:00

粉絲團：川茶 CHUAN TEA

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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