說話算話，說了要開箱宜蘭礁溪【葛瑪蘭之星飯店】的自助晚餐，這就來了！人家下午5點才開場，可用餐到9點，我們時間沒到就進大廳等待，虎視眈眈的，哈哈，活像在給飯店人員壓力。

↓飯店Buffet就位於一樓的【星苑餐廳】，進場後，寬大的飲料櫃和甜點櫃，整個取餐區和半開放式的廚房，一目了然。

↓雞蛋仔、爐烤牛肉、自助小火鍋區。後方是【星之坊麵包】。

↓可以入座了。哇！能容納100人的座位區，以「遼闊星河與悠遊海洋」為規劃主軸，米色系的空間，天花板琉璃魚群游動，超浪漫，果然是五星級飯店的氣派空間，光氣氛，就值了。

↓類似的魚群概念，只在桃園的華泰名品城至X-PARK水族館空橋見過。

↓窗邊緊鄰後方停車場，以竹林做為區隔，兼具綠意與禪意。

↓可以開始自由取餐，最靠近座位這邊的，是現煮麵區，麵條有關廟麵、米粉跟油麵，配料有綜合丸子、皇宮菜跟高麗菜，自行煮完可以依喜好加蒜酥、辣椒醬……等調味醬料。

↓接著是蒸籠區，打開，有期待的現蒸螃蟹——由於飯店鄰近南方澳漁港及基隆崁仔頂，因此與在地魚販合作，主打宜蘭漁港每日直送的現流海鮮。

↓今日的螃蟹有兩種，大約是花蟹和沙公，我不確定。其實已經剝開處理過了。

↓蟹肉不算肥，新鮮度過關，想吃幾隻拿幾隻，爽啊！現場備有搭配的薑醋汁，我覺得意外的甜，不如吃蟹肉略鹹的原味。

↓另外一邊有辣炒螃蟹，不怎麼辣，但是另一番風味。

↓約有巴東牛…….等六道異國料理，補菜速度也相當快。

↓白醬義大利麵不錯，奶味足，培根香。

↓看賣相，對豬肋排最有興趣。入口最衝擊的卻是甜味，好在肉量足，烤得超香。

↓生菜沙拉區。手卷櫃台也在這邊，一次可點兩捲。

↓開胃小菜共有四種，分別是紹興醉雞、麻辣牛肚、黃金泡菜跟梅子番茄。

↓現做蚵仔煎，看廚師表演。

↓和夜市的很不一樣。

↓飲料機自助區和湯品區，四種湯，有我喜歡的酥皮湯！酥皮是圓圓螺旋狀的耶？比一般鬆鬆的千層稍稍紮實一點。

↓是火腿玉米濃湯，稍嫌不夠濃郁。一般我會直接吃酥皮，不攪進湯裡，可是這酥皮不鹹不甜的，還是壓進去較佳。

↓生魚片區，今日由左至右分別是鮭魚、旗魚、黃金鯡魚(尼信)、鮪魚。哈哈！果然，旗魚和鮪魚最有銷，嚴格說起來不算「生魚片」的加工尼信最滯銷。

↓哇沙米還雕出花紋。

海鮮區也有四種：蝦、九孔、小章魚和鳳螺，我竟忘了拍了。

↓專攻吃爆九孔！搭配檸檬角、五味醬和泰式醬(金桔醬淘汰，我怕)。

↓肉質相當Q彈實在，大海的滋味，每一口都是享受。

↓殼內的天然雷射紙光澤也太美了。

↓茶碗蒸，白果、蝦仁料豐富。

↓壽司區。醋飯有點太黏了，也不夠酸，我還是喜歡飯稍微粒粒分明點的。

↓實在不怎麼愛生魚片的魚鮮，這個調味過的散壽司卻深得我心，還加了魚卵，嗶剝嗶剝口感超讚。

↓這是什麼？像愛玉還加了枸杞的醋飲，滋味相當奇妙。

↓喜歡來兩杯的不能錯過，紅、白酒任喝到爽。

↓紅酒旁現打果汁有兩種，綜合果汁和現打西瓜汁。

↓望飲料櫃興嘆，竟只喝了可樂。喜歡台啤且喝得下的，千萬別客氣嘿。

↓Buffet常備的爐烤牛肉。醬汁有紅酒醬跟黑胡椒醬兩種。

↓切得很大方，軟嫩多汁好咀嚼，滿滿的牛肉風味，搭配紅酒醬較佳。

↓轉角甜點水果區，巧克力瀑布今天是草莓的。

↓法式馬卡龍色彩也太鮮豔了，光顧著拍，竟然忘了吃一個試試。

↓現做雞蛋仔。

↓甜點櫃的品項有12種，縱然是另一個胃也嚐不完。飯店自製的果然精緻，我只要了抹茶、藍莓和草莓慕斯、泡芙、烤布蕾和檸檬塔6樣。

個個既美麗浪漫又可口，都不會太甜。

↓奶香濃郁烤布蕾的焦糖片太銷魂了！

↓吃來吃去，冰淇淋還是要哈根達斯的，完美 ending。

【用餐心得】：1.甜點的部分最令人驚豔。2.雖然標榜海鮮直送，但品項沒有預期的多，沒能實現海鮮富翁的期待。3.同樣的，中西菜色選項也沒有到太豐富，唯廚師手藝不錯，大部分菜色水準之上，並無雷區。4.酒水喝到飽CP值很高。5.環境實在既浪漫又舒適。6.總之對得起888+10%的價位，只是想真正吃回本，恐怕要大胃王級別的才辦得到了。

如果到礁溪遊玩或住宿，很值得訂位飽餐一頓，特為跑一趟就不必了。現在已增設早午餐時段$588+10%吃到飽，反正常來，有機會再看看中午的菜色如何吧！

【葛瑪蘭之星飯店星苑餐廳】

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽村礁溪路五段118號1-6樓

電話：(03)988-0850

官網連結 : https://star.gamalanhotel.com/

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