來到奮起湖除了便當外，最受歡迎的竟然是奮起湖現烤甜甜圈，每到假日排隊人潮真的很誇張，不早來的話真的要排一小時以上才買得到，百年檜木甜甜圈還被鄉民供認為沒吃到會後悔的排隊美食，所以我們一下車就立馬衝甜甜圈排隊，人潮真的不少，還好我們早來，再晚一點來真的要排更久，店員現做現烤的手完全沒有停過，買10送一，平均下來一顆23元，每個遊客幾乎都是1~2盒的買，也成了熱門的伴手禮之一

奮起湖現烤甜甜圈 在哪？

奮起湖甜甜圈也越來越多家，不過不少人還是指名百年檜木甜甜圈，百年檜木甜甜圈位在老街的外圍處，沿著奮起湖火車站往下走，跟著google導航就可以找到，百年檜木下有著排隊人潮就是了

我們是禮拜六中午左右到達，週末假日旅遊人潮真的爆炸多，光是停車我們就找很久的停車位，所以建議大家早一點來比較不用等太久，還好正值用餐期間，我們大概等了半小時左右，排隊等候期間後續排隊人潮依舊是沒停過反而越多，大家真的不要太晚來排啊！！

看到每個員工的手真的是沒有停過，幾乎每個客人都是1~2盒的買，想說我都排了那麼久，是不是要買個一兩盒才划算，哈哈哈！！

對面樹下還放著一盤盤正在醒麵的甜甜圈，生意真的超好

除了前方的機器一直烤甜甜圈外，側面員工的手也是忙著烤，真的是好幾台機器同時運作～

一出爐就可以聞到香氣濃郁的甜甜圈味，就正因為排著隊一直聞到香氣，直接讓我覺得買一盒更划算，哈哈！！

甜甜圈都是現做現烤，所以真的需要一點耐心等候～

價目表

甜甜圈一顆是25元，買10送1是250元，平均一顆23元左右，不少人都是一盒一盒的買，營業時間是早上八點到賣完為止，所以真的不要太晚來唷！！

直接跟朋友一人買了一盒，畢竟排了這麼久，買1~2顆說不過去啊！！因為甜甜圈都還熱著，所以不能密封起來，需要給它散熱～

現烤甜甜圈

現烤甜甜圈真的是要現場吃會比較美味，建議回家冷掉可以再用氣炸鍋或烤箱稍微烤一下就會很好吃唷！！

甜甜圈現烤的外皮微酥，麵團則是柔韌有彈性口感，甜度很剛好，單吃就很好吃，簡單配上茶和咖啡就很不錯

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