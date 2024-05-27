哇，第三次造訪金門，感覺一定是個難忘的經驗！金門的懷舊復古風情總是令人著迷。

市港行旅民宿真是讓人驚艷，從乾淨整潔的環境到貼心的服務，無一不讓人心生讚嘆。

房間雖然不大，但是設備應有盡有。 民宿的細心之處表現無遺，連日常用品都一應俱全，令人感到溫暖。

而床鋪的乾淨程度更是令人放心。

更令人驚喜的是，房間竟然還設有投影機和大型投影幕，讓住客能夠享受影音娛樂，實在是太貼心了。

浴室的乾濕分離設計更是體貼周到，所有盥洗用品整齊擺放，還有準備了防滑拖鞋，方便又安心。

洗髮精和沐浴乳更是高級品牌法國VALVOLA，讓人感受到極致的舒適享受。

戶外的陽台設有吊椅，讓人能夠盡情放鬆，享受寧靜的時光。

而戶外的浴缸更是一大亮點，提供了奢華的度假體驗，讓人流連忘返，真的是一場超豪華的度假旅遊

上二樓就是餐廳了，而早餐更是讓人期待，早餐部分特別外聘廚師親自下廚，提供了豐富的選擇，從廣東粥到西式早餐應有盡有。

每一道菜色都是用心製作，健康又美味，讓人享受到家的溫馨感。

我們第一天吃的是廣東粥，金門人最常吃的早餐，加上油條一起吃真的超對味，還有附一些水果居然是哈密瓜!

旁邊還有自助吧供我們使用柳橙汁蔥花麵包土司

第二天的早餐是西式的早餐，還有附一些沙拉小菜等等..看到早餐的一剎那我還以為我在早餐店呢