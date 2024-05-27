炎炎夏日，窩在冷氣室內舒適好無聊，室外悶熱流汗全身濕黏受不了，該衝玩水消暑解放一下！全台灣最大的馬拉灣水上主題樂園，擁有號稱東南亞最大最先進的人工造浪池「大海嘯」，浪高度達3公尺，多達10種適合男女老少的水上設施，如此好玩又刺激的水上樂園就在台中馬拉灣。這篇整理了馬拉灣優惠門票、必玩水上設施介紹、交通方式等攻略給大家，想在台灣體驗南洋海島風度假氣息的話，就衝一波台中玩水吧！

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馬拉灣水上樂園｜特色

2024麗寶馬拉灣開幕日：2024/5/18

馬拉灣水上樂園位於台中后里的麗寶樂園內，為早期的月眉育樂世界。麗寶樂園分為水樂園「馬拉灣」及陸上「探索世界」兩部分。目前馬拉灣是全台灣最大的季節性水上樂園，於每年夏天開園（2024年馬拉灣於5/18開幕）。園區內總共有10項水上設施，從大膽王喜愛的刺激遊樂設施，如大海嘯、極速勇士、巫師飛艇讓你尖叫連連，或是讓小朋友玩的安全超放電的彩色思瑪湖，及適合開啟懶人度假模式的漂漂河。園區設計打造仿南洋海島度假風，讓你大玩特玩到天黑還捨不得回家！

馬拉灣水上樂園 ｜門票優惠

馬拉灣門票

票種 適用對象（憑證件） 票價 全票 19歲(含)以上一般成人 899元 學生票 12歲以上學生 799元 學童票 6-未滿12歲(121-150cm)學童 699元 博幼票 3-未滿6歲(100-120cm)幼童

孕婦持媽媽手冊

榮譽志工

60歲以上長者

身障及陪同者一名 449元 午後優惠票 14:00後入園 649元

門票優惠

水陸聯票 票種 適用對象（憑證件） 票價 水陸全票 19歲(含)以上一般成人 1199元 水陸學生票 12歲以上學生 1099元 水陸學童票 6-未滿12歲(121-150cm)學童 899元 水陸博幼票 3-未滿6歲(100-120cm)幼童

孕婦持媽媽手冊

榮譽志工

60歲以上長者

身障及陪同者一名 699元 全年麗寶雙園護照 12歲以上（含）一般成人 3800元

馬拉灣 水上樂園｜馬拉灣地圖

馬拉灣 水上樂園｜必玩遊樂設施

台中馬拉灣樂園說大不大，10項遊樂設施每一種都好好玩，小編特別選出最受歡迎必玩高刺激度、及小朋友最愛親子共同玩樂的設施，讓大人小孩都可玩得開心！

極速勇士

刺激度：★ ★ ★ ★ ★

極速勇士是超高快速滑水道，依照你膽子大小選擇不同刺激的滑水道。共有黃、藍、紅。黃色最小兒科，紅色最刺激，可挑戰密閉黑洞瞬間往下墜，或分段階梯式飛彈噴出，常可看見旅客高分貝尖叫聲被滑水道噴射掉落泳池內，好像沖天炮！

大海嘯

刺激度：★ ★ ★ ★

號稱東南亞最大露天人工造浪池，不用到海邊就可以享受被超級巨浪！浪高可到3公尺，重心不穩真的會被海浪沖走喔！大海嘯開放時段約每15分鐘就有一次，安全起見，太深浪大處設有警戒線，是得要穿著救生衣才能進入喔！

阿酋灣

刺激度：★ ★ ★

阿酋灣，如同海盜築起的大城堡，內藏各種親水激關，玩捉迷藏必定很刺激！還有單雙人的滑水艇可乘坐滑下。還有最上方的酋長水桶，每半小時集滿水道下的淋漓洗禮，大人小孩玩到瘋，像是來到泰國的潑水節！

碰碰船

刺激度：★ ★

碰碰船，是親子互動同樂設施，安全起見得需穿著救身衣搭乘喔！小朋友在爸媽陪同下，享受自由操控碰碰船，與其他船盡情相互碰撞，且船上還有水槍設計，可盡情對敵人開”水”，來一場驚險刺激的水上大戰吧！

漂漂河

刺激度：★

漂漂河，英文為Lazy river，看了英文會心一笑，真的超適合懶人設計的設施。真的就是不用動，只要躺在游泳圈上，這項設施超受情侶歡迎，經常可看到情侶躺在漂漂河，進入長約270公尺的浪漫水道順流飄下，開啟閃瞎眾人模式放閃！

思瑪湖

思瑪湖，是專為孩童設計的專用戲水區，最棒的親子設施。超夢幻的七彩顏色水池，並依照小朋友身高限制設計，適合各年齡層的玩水區域，讓家長完全放心，讓小朋友盡情放電玩樂的快樂水天堂！

電音泡泡趴

泡泡趴，是馬拉灣每週末最受好評的電音饗宴表演活動！讓旅客全身浸泡在源源不絕的綿密泡泡裡，並邀請十多位DJ輪流撥放電音，眾多比基尼辣妹，搭配熱歌勁舞，千萬不要錯過最嗨的電音泡泡趴！

馬拉灣水上樂園｜營業資訊

地址：台中市后里區福容路8號

營業時間：09:30-17:00

馬拉灣水上樂園｜交通資訊

自行開車

國道1號 : 160后里、外埔出口下交流道 → 沿著指標前進，約 3分鐘到達。

國道3號 : 164大甲、外埔出口下交流道 → 往外埔、后里方向 → 沿著指標前進，約15分鐘到達。

台鐵

豐原火車站

轉乘公車：時間約30分鐘起，票價約33元

搭特約計程車：約450元 （計程車上有麗寶樂園 LOGO，可以直接開入園區）

后里火車站（步行至后里國小前）

高鐵

搭乘高鐵至臺中站下車，轉乘免費接駁車(須於官網提前預約)，或搭乘 155路公車(搭乘時間約90分鐘以上) 至麗寶樂園。

馬拉灣水上樂園｜常見問題

Q1. 麗寶樂園開到幾點？(營業時間、開門關門時間)

非暑假期間 : 5、6、9、10月 09:30-17:00 暑假期間 : 6/29~9/1 09:30-20:00 每日營業時間可參考 營業時間表，如有變動依現場公告為主。

Q2. 可穿海灘褲或非泳衣衣物進場嗎 ?

海灘褲上不可有鈕扣或拉鍊，避免玩遊樂設施時發生危險！進到馬拉灣水域須穿正式防水材質泳衣及佩戴泳帽。

Q3. 可自行攜帶救生衣及園區內是否有租借 ?

可自行攜帶或是現場可租借救生衣，租借費用為$200(可退還押金$100)。

Q4. 擔心東西沒地方放及休息處，是否有置物櫃及休憩亭 ?

Q5. 遊樂設施是否有年齡限制?

夏天就別再當馬鈴薯沙發客啦！趕緊拿起你的草帽、比基尼、海灘褲，秀出平時鍛鍊令人稱羨的馬甲線或是六塊肌，跟著小編來去台中最好玩的馬拉灣樂園，消暑嗨翻天囉！馬拉灣玩不夠還有《台中麗寶樂園渡假區｜探索樂園、馬拉灣、麗寶OUTLET》可以玩。玩累了想在台中住宿一晚《台中住宿推薦！回訪率、超高CP值、超好拍照的文旅、飯店》

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