連當地人都說有87分道地的滋味~豈能有錯過的這個道理？

你吃過螺獅粉嗎？在我還沒約老媽來吃之前，老媽總是把螺螄粉跟酸辣粉搞在一起，吃過之後是好吃到讓她沒齒難忘呀

高雄近期有幾家螺螄粉的出現，但是我首推這一家！吃過真的回不去了～

店名：饗螺螺螄粉－三民建興店

地址：高雄市三民區建興路97號

電話：0989778129

營業時間：16:00 -20:00 周日公休

粉絲專頁：饗螺

加入Line好友預先訂餐：https://lin.ee/a36Ygyk

一天只賣四小時的饗螺螺螄粉廣受大家的喜歡，每到用餐時間人潮就蜂擁而至，聰明的人就會先線上點餐，拿了就走不必等！

而且在饗螺點外帶自取還能免費贈送梅花豬肉片喔！

此外，五星真心評論還送一瓶飲料，好康滿滿

饗螺的內用空間不大，就只有４桌，而且老闆不限用餐時間、內用免費加湯、桌上還有附手機架使用，真的是超舒適的

沒關係，內用等不到空桌，我們直接外帶自取還能有多梅花豬肉片吃開心

尤其饗螺螺螄粉在包裝上格外用心，湯與麵分開包之外，還超大一碗的不怕人家吃

有愛心的饗螺也備有愛心餐，給需要的人點餐，誠意超滿

很多人對於螺螄粉的第一印象就是它的味道很臭耶！其實我們探討後發現那不是臭，而是一般想不到什麼形容詞來說的時候，對於發酵的味道似乎就是以臭來形容

饗螺螺螄粉的湯底主要以石螺、豬大骨、雞架骨來熬煮，堅持五個小時的燉煮，把精華留存在其中，高湯的香醇味道著實吸引人

不添加高湯粉、或是其他添加物，食材幾乎都是自己熬煮、自己酥炸、自己燉煮，食安風暴跟饗螺可以說是0交集

包括最近很夯的蘇丹紅，饗螺連辣粉、辣油都自己來，實在講究

來這裡真的什麼都必點！

可以點店家訂好的搭配模式，也可以自己添加自己想要加的配料，打造屬於自己的風格螺螄粉

包括豬腳、叉燒、鴨腳、麻辣餛飩，最不能錯過的就是炸蛋

好，既然老闆什麼都推薦，那就都來～我自己來做搭配

本以為老闆或是老闆娘應該是陸籍人士才有這等好功夫，沒想到老闆跟老闆娘都是在地的逮丸郎

覺得螺螄粉好吃，所以因緣際會之下跟著一位老師學習，老師本身就是柳州人，手把手的教學將柳州風味帶點變化成為台灣風味的螺螄粉

加上饗螺老闆與老闆娘的用心，真的連大陸人士來吃都覺得非常好吃呢

麻辣餛飩螺螄粉。160元

原本我以為這是原味餛飩加上麻辣湯頭所呈現的麻辣餛飩，結果我錯了！居然是直接包好包滿的麻辣餛飩，對！餛飩也是店家自己包的喔

扎實小巧又細緻，難怪一天只能賣四小時，因為光是前置作業就已經非常大工程

一顆顆餛飩咬下去那肉汁帶有著香甜混著微辣，帶有著辣香但我覺得不會過於嗆辣，論辣度大概是微微辣

也許是為了讓更多人想嘗試麻辣餛飩的風味，也可能被螺螄粉的辣香給影響了，不過肉質的細緻香甜真的是無庸置疑的好吃

螺螄粉是大陸在地的美味小吃，各地都有各地的風味，就像台灣牛肉麵、還有我最近看到的蚵仔煎，一個台灣卻有各地不同的風味

饗螺主要是以柳州風味為呈現，除了有米做的米粉之外，還加入了酸筍、木耳、酸豆、花生、豆皮等等主要配料為呈現

米粉主要以米去做成，饗螺選用的是由在台居住的在地大陸人所製作，不論是比例、口感都宛如在當地吃的一樣

超彈牙、好滑溜，吃起來非常沒有負擔卻能吸附的湯汁，打造具有層次度卻清爽的風味

饗螺給的米粉分量很多，約莫為200g，超飽

酸筍帶有著脆度與微酸的滋味，饗螺自己發酵自己製成，脆口度與風味都好吃

我想大家說的發酵味道就是從它而來，不過我很享受於其中風味

木耳與酸豆帶來層次度的口感，炸過的豆皮不油膩但帶有韌度，最厲害的是花生泡湯之後居然不軟爛，還帶有脆度，真是香

喜歡高湯風味的絕對不能錯過饗螺他們自己熬煮的湯頭，帶有一種甘甜、鮮甜與醇香

不僅不油膩，帶點麻辣風味超涮嘴

難怪很多人（包括我媽）都沉浸在那湯的風味之中

所以聽到老闆說免費加湯？每天只有限量熬煮的，居然不怕人家喝，真的是太佛心了

鴨腳螺螄粉。160元

螺螄粉相信我不用再分享介紹，大家都知道它的風味了，現在我就來分享鴨腳！

其實我平常鮮少吃鴨腳，但是看到菜單上多了一個鴨腳的選項，躍躍欲試的心情就來了～

先油炸再滷製的鴨腳不僅大支，金黃色的外表更是吸引人！老闆說還先幫鴨腳剪過指甲了呢！

鴨腳吃起來皮帶有Ｑ彈、脆度，有著淡淡的鹹香，好涮嘴

鴨腳比起雞腳的好處就是它的肉感比雞腳多，Ｑ度也比雞腳來的Ｑ，吮指般的享受，就是這樣～

炸蛋（限量）。30元

這真的必點～除非你對蛋過敏或是老闆賣完了，不然真的沒點到你會哭～比孟姜女哭倒長城還悲傷

厚厚的炸蛋揮別我一開始想像的炸蛋～我以為就是像炸蛋蔥油餅那樣酥炸一顆荷包蛋

饗螺的炸蛋有大概兩公分厚，脆澎之中帶有著扎實

單吃我覺得尚可，不過泡進去湯裡真的是絕妙好滋味

口感上帶有著一點綿密、細緻的感覺，有著蛋香同時油香酥香一應具全

浸到湯裡不油膩，反倒是增添了一股香氣！超級好吃～大推

叉燒。30元

老闆自己滷製的港式叉燒，肉質帶有韌性，不乾澀！那風味吃的到～老闆說屬於重口味的呈現，但我個人覺得螺螄粉的口味還是技壓全場～

QQ豬腳（2塊）。60元

滷的顏色帶有亮澤感，豬腳的皮Ｑ彈綿密帶膠質，愛吃豬腳的真的不要錯過！

老油條。

喀滋喀滋的聲響與酥脆的口感，不卡油的最好吃

真的是不要小看這一碗螺螄粉，饗螺的分量真的多又豐富，不怕客人吃，就怕客人不想吃

自家熬煮最佳美味，把道地的風味呈現出來，真的是吃過就愛上！

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