牛埔泥岩水土保持教學園區位於臺南市龍崎區的牛埔泥岩水土保持教學園區，

擁有極為特殊的惡地景觀以及豐富的水土保持教育內容，夢幻湖的唯美景觀，

更是讓這座隱藏在山林中的秘境景點聲名大噪

詳細影片介紹請參考 You Tube

「牛埔泥岩水土保持教學園區」以前這裡是古農村故事館，

現在則變成牛埔泥岩水土保持教學園區各種工法實施的導覽地圖。

「牛埔泥岩水土保持教學園區」在集水區內設置了步道、涼亭等休閒設施，

成功地將原本荒涼如月球表面的景象，轉化成了生機盎然的生態園區，

也吸引了眾多野生動植物在此棲息生活。

「牛埔泥岩水土保持教學園區」走到底的地方，以前本來是往上的好漢坡的階梯，

可以直上小山頂，還能一覽牛埔農塘全景。不過，今天來的時候發現已經

完全封閉了不讓人進入。

「牛埔泥岩水土保持教學園區」取而代之的是放了一個泥岩象限解說台，

標示著台灣有泥岩地形的地方。

「牛埔泥岩水土保持教學園區」為達成減低下游洪災、維護景觀特色、

宣導生態教育等多重目標，開始在埤仔溝溪集水區內進行水土保持工作，

主要以生態工法進行土壩及土堤的設置、裸露坡面植生等工作。



「牛埔泥岩水土保持教學園區」獨特的月世界風貌，這些光禿禿的泥司

惡地交錯排列於高低起伏的丘陵與溪谷之間。



「牛埔泥岩水土保持教學園區」再往右手邊前進，就可以到達泥岩地形觀察區

。在這裡，可以非常近距離地看月世界地形

「牛埔泥岩水土保持教學園區」泥岩這個名字聽起來會覺得有些鬆軟，

但實地看起來卻相當堅固

「牛埔泥岩水土保持教學園區」園區內另外一個深受遊客喜愛的景觀，

便是有著「夢幻湖」美稱的牛埔農塘。

「牛埔泥岩水土保持教學園區」這座隱身在山林之中的湖泊，除了擁有如夢似幻般的湖泊美景，水中涼亭更是令人印象深刻！

站在亭中，就彷彿淹沒在水中一樣，亭中特殊的溢洪設計，不但不會淋濕亭內的遊客，

還能在大雨過後，一邊欣賞著湖面風光，一邊觀看湖水溢流入亭內漏水口的景致，

充分感受到人與自然之間的和諧之美。

「牛埔泥岩水土保持教學園區」資訊

地址：臺南市龍崎區牛埔里苦苓湖10號

連絡電話：(06)2684367#4119

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