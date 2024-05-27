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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南市中西區吃。台南市｜中西區。「美雪冰菓室 2.0」新店報報!!!!!廢墟風老宅氛圍網美冰品店，季節性芒果剉冰&水蜜桃剉

台南市中西區吃。台南市｜中西區。「美雪冰菓室 2.0」新店報報!!!!!廢墟風老宅氛圍網美冰品店，季節性芒果剉冰&水蜜桃剉

2024-05-27 13:40:07 樂天小高&樂天人生 人氣：333
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2454篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：美雪冰菓室 2.0
phone0921-280-589
place台南市中西區中山路79巷22-71號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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從79巷走到盡頭遇到階梯往上走就對了。

經過這廢墟般長廊就會發現店家了。

來到這小社區真的充滿廢墟的感受。 

店門口有擺放這小立牌跟Q版人像供辨認。 

從中山路79巷走進來會遇到小高分享過的「二丁 Ding Ding Pan」，沿著階梯往上走會看到廢墟風的鬼咖啡，而小高分享過美雪冰菓室」卻選在這裡開二店，「美雪冰菓室2.0」在4月開幕至今才1個月時間，目前營業時間每週五、六、日才有開店做生意，試營運時期以預約制來服務顧客，今天利用星期六時間專程前來現場排隊用餐，小高大概等候約1.5小時才入席享用餐點，品嚐完覺得美味定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

店錶上有貼上用餐注意事項供客人參考。 

目前採取IG預約制用餐服務，預約額滿可至現場登記等候通知用餐。 

這裡用餐須知有低消一份餐點、客滿時用餐時間限制75分鐘、暫不接待4人以上、沒有提供洗手間服務…等等。 

店面相當狹窄格局設置很奇特，除了有吧台高腳椅座位區，還有席地而坐和式座位區。

吧台裡面是老闆本人獨自服務客人，吧台裡有陳設老闆收藏品供欣賞。 

和式座位大概有5個位子供入座用餐，整個裝潢很簡單不失溫馨舒服。 

經過和式座位後方有設置3人座位區。 

從後方往前拍照就是室內空間全景。 

 這是店家的點菜單供客人觀看點餐，菜單主要分類有季節限定、冰淇淋類及加點類等。

 

小高就點水蜜桃牛奶冰150元與愛文芒果布丁牛奶冰150元。  

這碗是愛文芒果布丁牛奶冰150元。 

小高不知道今年芒果售價到底貴不貴，依據往年經驗現時芒果定價不便宜。 

這布丁奶香濃郁微甜滑嫩真好吃。 

表面鋪滿酸甜十足愛文芒果真好吃

這裡剉冰顆粒比較粗一些，裡面有添加芒果青酸V真好吃。 

這碗是水蜜桃牛奶冰150元。

這水蜜桃甜度不是很足夠微微的甜。 

整體水蜜桃冰有水準透心涼好吃。 

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：美雪冰菓室 2.0」用餐空間很復古舒服，服務很親切，整體口感有水準定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：美雪冰菓室 2.0

地址：700台南市中西區中山路79巷22-71號 

營業時間：12:00–19:00（週一、二、三、四公休）

電話：0921-280-589

 樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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