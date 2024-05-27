從79巷走到盡頭遇到階梯往上走就對了。

經過這廢墟般長廊就會發現店家了。

來到這小社區真的充滿廢墟的感受。

店門口有擺放這小立牌跟Q版人像供辨認。

從中山路79巷走進來會遇到小高分享過的「二丁 Ding Ding Pan」，沿著階梯往上走會看到廢墟風的鬼咖啡，而小高分享過「美雪冰菓室」卻選在這裡開二店，「美雪冰菓室2.0」在4月開幕至今才1個月時間，目前營業時間每週五、六、日才有開店做生意，試營運時期以預約制來服務顧客，今天利用星期六時間專程前來現場排隊用餐，小高大概等候約1.5小時才入席享用餐點，品嚐完覺得美味定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

店錶上有貼上用餐注意事項供客人參考。

目前採取IG預約制用餐服務，預約額滿可至現場登記等候通知用餐。

這裡用餐須知有低消一份餐點、客滿時用餐時間限制75分鐘、暫不接待4人以上、沒有提供洗手間服務…等等。

店面相當狹窄格局設置很奇特，除了有吧台高腳椅座位區，還有席地而坐和式座位區。

吧台裡面是老闆本人獨自服務客人，吧台裡有陳設老闆收藏品供欣賞。

和式座位大概有5個位子供入座用餐，整個裝潢很簡單不失溫馨舒服。

經過和式座位後方有設置3人座位區。

從後方往前拍照就是室內空間全景。

這是店家的點菜單供客人觀看點餐，菜單主要分類有季節限定、冰淇淋類及加點類等。

小高就點水蜜桃牛奶冰150元與愛文芒果布丁牛奶冰150元。

這碗是愛文芒果布丁牛奶冰150元。

小高不知道今年芒果售價到底貴不貴，依據往年經驗現時芒果定價不便宜。

這布丁奶香濃郁微甜滑嫩真好吃 。

表面鋪滿酸甜十足愛文芒果真好吃 。

這裡剉冰顆粒比較粗一些，裡面有添加芒果青酸V真好吃 。

這碗是水蜜桃牛奶冰150元。

這水蜜桃甜度不是很足夠微微的甜。

整體水蜜桃冰有水準透心涼好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「美雪冰菓室 2.0」用餐空間很復古舒服，服務很親切，整體口感有水準定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：美雪冰菓室 2.0

地址：700台南市中西區中山路79巷22-71號

營業時間：12:00–19:00（週一、二、三、四公休）

電話：0921-280-589

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com