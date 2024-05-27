在地老字號的中式台菜 濃園滿漢餐廳，台南厲害的台菜美食

聚餐、聚會、宴客、謝師宴、宴席料理都很受歡迎

最近尼力查到 濃園滿漢餐廳有改裝，好適合親子聚餐聚會

每次出門要帶孩子出門吃飯，很多都是異國料理、義大利麵餐廳才有提供兒童遊戲室

濃園滿漢餐廳目前傳承二代，加上本身孩子也很多

也感受到爸媽出門用餐的困擾

特別打造了親子可以一起用餐的，台南首間中式料理有兒童遊戲室

用餐都可以免費停車，聚餐更是方便

讓很多爸媽開始包場慶生、抓週、親子聚會活動

台南親子餐廳推薦這間可以吃到好吃手路菜、私房料理的中菜 濃園滿漢餐廳

濃園滿漢餐廳 台南親子餐廳推薦 中式台菜料理 在地老字號

位置：台南市東區長榮路 2段 248號

服務專線： 06 235 1133

營業時間：11：00~13:00、17：00～20：30（週一公休）

粉絲團：Facebook

濃園滿漢餐廳裡面有親子餐廳？！

居然是台南第一間台菜宴席餐廳有親子遊樂室的中式餐廳

台南知名的中式餐廳，保有招牌中菜美食

用餐環境也升格提供親子互動的好去處

在地很多朋友都在這邊辦過喜宴，現在孩子大了也會帶來用餐

濃園滿漢餐廳是台南知名的中菜餐廳

在地超過35年以上，主廚、服務人員都很資深

高品質的餐點佳餚、服務品質也蠻優秀的，擁有超多回流客

濃園滿漢餐廳目前是二代傳承，也聽到很多爸媽的心聲

可以陪伴孩子一起成長，所以打造了兒童遊戲室

讓爸媽不僅只有異國料理餐廳可選

這裡可之吃到 正宗台菜、中式料理，高達160道菜色可選

吃飯還可能很放鬆，兒童遊戲室就在旁邊

讓孩子可以放電、爸媽能真正的放鬆

兒童遊戲室於二樓，百坪佔地、環繞餐桌擺放

用餐前建議可以先打電話確認

因為很多爸媽假日都會來包場、慶生、抓週唷！！

二樓用餐只要一桌低消2000元即可，多人用餐真是個好選擇！

兒童遊戲室不是隨意打造、不是自行組裝

是請來專門打造兒童遊戲室的專業團隊所設計

讓小朋友更可以安全的玩樂

來這裡用餐我們更輕鬆，不用一邊吃飯還要一邊跑去遊戲看孩子

用餐座位都是環繞兒童遊戲室，可以看到孩子的一舉一動

孩子們也可以互相交流玩樂，佔地寬敞、遊戲設施也多

孩子愛的扮家家酒

還有敲敲打打的音樂機

冰淇淋玩具

還有益智的積木牆，都可以放電很久

親子聚餐、親子旅遊吃飯最麻煩的就是餐廳

濃園滿漢餐廳規劃了遊戲室，現在去台南吃飯就會先預約

加上是老字號餐廳，美食不踩雷阿！重點孩子也愛吃

還有貼心的母嬰室

重點這裡環境超好，比很多熱炒店、親子餐廳還要舒適

還能吃到老字號中菜料理

餐點高達160道左右，第一次來都可以請服務人員做介紹

濃園滿漢餐廳還有很多特製涼拌開胃菜，都是老饕推薦

有需要都可以加點唷！

超好吃的古早味老菜脯，口感很清脆甘甜

黃金泡菜很好吃，天然食材製作

細緻帶清脆口感，蒜香提味帶出自然果酸

菜色樣式超多，帶家人聚餐最愛吃中式料理

環境也比很多熱炒店舒適唷～重點真的很便宜！

推薦一些可以親子用餐一起吃的餐點

主廚祕制紅燒肉

白飯殺手，南部口味的主廚祕制紅燒肉

帶有鍋香氣味，很入味超開胃下飯

尼力發現來這裡孩子都不挑食了，很多中式菜色都是家常料理，可以搭配一起享用

帶有軟Q的外皮口感，甘甜滋味讓口水直流

好咀嚼不柴唷～～

蟹黃豆腐煲

柔和香甜的豆腐煲，帶有甘甜滋味還有滑嫩豆腐

豆腐也是孩子愛吃的，推薦必點

還帶出海鮮的鮮度，蝦子也好大尾！

蘋果檸檬雞

好愛這款清香酸甜滋味的蘋果檸檬雞，帶出檸檬新鮮滋味提味

改良於糖醋料理，搭配新鮮蘋果、檸檬提出爽口滋味

每一口都讓味蕾打開，肉很嫩好咀嚼

還能咀嚼到蘋果的清脆口感

餐廳內都會提供現打果汁，當天喝到哈密瓜汁

新鮮的果汁，好哈味！

金莎竹筍

夏季日竹筍的盛產季節，推薦這款功夫菜色

使用新鮮竹筍，拍扁再稍微炸過，煸過金莎提味

讓口感更加豐富，帶有清脆與脆度

金莎提味好吃鹹香，爽口竹筍引出古早味

台南必吃的中式餐廳

蛤蠣絲瓜

秒殺吃完的蛤蠣絲瓜，很貼心的是連蛤蠣殼都去掉

可以直接裝盤讓孩子大口享用

蛤蠣鮮味、絲瓜的水嫩新鮮滋味

蘿蔔糕

必點必點必點，很重要！！因為很好吃～

每一口都很香濃的蘿蔔甜味、香氣，這才是正港的傳統蘿蔔糕

難怪很多台南人過年過節都會來買，不僅自家吃還當伴手禮送親朋好友

光是原味就好吃香甜鹹香，搭配蒜蓉提味更濃厚滋味

豆酥鱈魚（冰島比目魚）

有帶孩子來用餐推薦 豆酥鱈魚，不擔心有魚刺

我個人很愛吃豆酥，整個鮮香帶豆酥顆粒香氣

鱈魚保有鮮味唷！軟綿好吃～

蛋捲蝦球

帶有創意融合的蛋捲蝦球，使用蛋捲、蛋液

帶出蛋液滋味與蛋捲的酥脆口感

淋上美乃滋增加乳香甜味

天啊！！！好鮮好豐富口感～～外酥內滑嫩鮮蝦滋味

中式料理果然最符合全家人的口味，也不用擔心長輩吃不習慣

鮮菇蒜頭雞湯（使用雞骨熬煮湯底）

好喝滿滿料的雞湯，極力推薦必點

使用雞骨熬煮的湯底，內用都可以加湯

料很多，不是那種5～6塊ㄟ

雞湯的香醇滲入菇菇新鮮度

蒜頭都是自家發酵過，提出雞湯的滋味，柔和順口好喝

很古早味作法，煨出煲湯的滋味

銀絲卷（炸）

每桌都點的飯後甜點 銀絲卷，油炸金黃酥脆

銀絲卷也都是挑選過的，很大一卷還很香很軟綿

這種都不需要呼喊孩子來吃，看到眼睛都會亮了

軟綿香甜，外酥可口

淋上煉乳滋潤提味，太邪惡了！！

吃飽還是要吃的台式飯後甜點

來用餐還順便買伴手禮，有多種組合可以挑選

這款是最熱賣，有古早味麻油雞米糕、古早味蘿蔔糕乾、黃金泡菜、廣式手工蘿蔔糕

都是招牌人氣佳餚～

很多人一買就是數十盒，回購率破表

XO北海道干貝醬

被凱西姊極力推薦的XO北海道干貝醬，帶有超鮮味的XO干貝醬

香麻夠味帶出干貝甜味鮮度，拌麵、沾醬、炒菜都很適合

餐點不走精緻度，一樣是南台灣霸氣的份量還有實惠的價格

濃園滿漢餐廳 台南親子餐廳推薦 中式台菜料理 在地老字號

位置：台南市東區長榮路 2段 248號

服務專線： 06 235 1133

營業時間：11：00~13:00、17：00～20：30（週一公休）

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