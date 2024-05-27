半刻貓·有貓的咖啡館｜高雄新開幕療癒系貓咪餐廳，被貓貓耽誤的隱藏版焦糖巴斯克! 

各位貓奴要收藏這家餐廳~近期新開幕的【半刻貓·有貓的咖啡館】，是高雄人最新的撸貓天堂，有超多可愛Q萌的貓咪可以互動，摸摸時還會露出幸福表情，讓人忍不住瞬間融化，最重要的是它們家的隱藏版焦糖巴斯克，完全不輸給專業甜點店的水準，不管是貓奴或甜點控都能滿足!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【半刻貓·有貓的咖啡館】位於高雄市三民區明哲路，橘白色的外觀加上貓咪裝飾，門口看起來就超級可愛，從大順民族捷運站步行10分鐘即可抵達，開車可停放於附近的停車格。

▼【半刻貓·有貓的咖啡館】店內共有兩層樓用餐空間，一樓以兩人~四人座位為主，可愛的貓咪們則都在二樓。

▼【半刻貓·有貓的咖啡館】進入二樓貓咪用餐區前，會提供免洗式鞋套可以戴，裏頭有著各式各樣的Q萌貓咪，搭配木質調的設計充滿溫馨感。

▼在【半刻貓·有貓的咖啡館】可以跟貓咪們互動玩耍，店內的貓咪們都很親人撒嬌，貓奴們來到這絕對會融化！

菜單

餐點介紹

綠咖喱雞肉💰289元

▼還沒吃就聞到香氣的綠咖喱雞肉，是充滿異國的泰式風味，裏頭的雞肉給料大方，口感則是軟嫩多汁，帶點開胃的微辣感很涮嘴！

馬鈴薯燉豚肉💰289元

▼份量實在的馬鈴薯燉豚肉，每一塊燉豚肉都相當入味，吃起來很好咀嚼入口，醬汁鹹中帶甜，可以說是十足的白飯殺手！

啤酒燉牛肉飯💰329元

▼同樣香噴噴的啤酒燉牛肉飯，講究地以啤酒慢火燉煮牛肉，肉質吃起來格外柔軟，帶有牛肉獨特的甜味，整份吃完會很有飽足感！

一顆一顆の蛋包飯💰229元

▼小朋友會愛的一顆一顆の蛋包飯，將雞蛋皮包著玉米炒飯，小巧可愛的外型，一口一顆剛剛好！

焦糖巴斯克💰95元 烤布蕾💰119元

▼好吃到眼睛發亮的焦糖巴斯克和烤布蕾，頂頭的焦糖脆皮帶點苦甜香氣，脆脆的口感相當討喜，烤布蕾口感細緻充滿蛋香，焦糖巴斯克則是綿密滑順，在嘴裡散發濃郁的乳酪香，完全不輸給專業甜點店的水準！

檸檬乳酪蛋糕💰95元

▼喜歡清爽的可以點檸檬乳酪蛋糕，入口散發酸甜的檸檬香氣，伴隨著迷人的乳酪香，也是一道充滿水準的甜點～

酥皮甜甜圈💰129元 蘋果玫瑰肉桂捲💰139元

▼店家手工製作的酥皮甜甜圈和蘋果玫瑰肉桂捲，每一口都酥脆感十足，吃得出層層堆疊的層次，酥皮甜甜圈有點類似蝴蝶酥的口感， 而我更喜歡這個蘋果玫瑰肉桂捲，結合肉桂香讓人停不下來！

甜甜的鬆餅💰135元

▼現點現做的甜甜的鬆餅，是酥脆路線的比利時鬆餅，單吃可以感受到純粹麵粉香氣，還可以沾上鮮奶油和冰淇淋，冰冰涼涼幸福感滿分！

冰拿鐵💰135元 乳酸風味氣泡飲💰149元 原味奶茶(壺)💰269元

▼連飲品的部分也毫不馬虎，擁有完美漸層的乳酸風味氣泡飲，加入了蝶豆花夢幻到不行，還有這杯必點的原味奶茶，嚴選屏東知名的丹醇鮮乳，喝起來滑順且奶香十足！

用餐心得

總以為貓咪餐廳的餐點都不怎樣，沒想到這家【半刻貓·有貓的咖啡館】，徹底顛覆我的刻板印象，從鹹食到甜點的表現都很有水準，尤其是甜點真的一吃讓人驚豔，超邪惡的脆皮焦糖巴斯克，吃下一口就讓人幸福破表，再加上貓咪陪吃瞬間美味加分!

店家資訊

半刻貓·有貓的咖啡館

粉絲團 : 半刻貓·有貓的咖啡館FB

電話 : 07-345-7138

地址：高雄市三民區明哲路13號1樓

營業時間：11:00~20:30(周日~周四)/11:00~21:30(周五六)/周二休

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food