又來介紹懶人料理了！今天要來開箱的是「船山舒雞」的舒肥料理調理包，不僅讓料理小白免下廚，更是低GI、方便控制熱量的調理包！跟我一樣減脂的朋友更需要試試！

因了解現代都市人生活繁忙，無法餐餐都自己下廚，天天吃外食、健康堪憂，「船山舒雞」團隊致力研發各種低負擔、但又不失美味的調理包，不僅方便快速，更能達到健康美味等多項優點！

主打可以快速料理，料理小白也能輕鬆上手，這次開箱的每一樣都是熟食，甚至連同包裝泡熱水就可以吃到熱騰騰的美味！

包裝後面都有各種食用方式可以參考

船山舒雞超嫩舒肥雞胸肉

舒肥是能夠保留雞肉最多養分及自然風味的低溫真空料理方式~使用在雞胸上能夠讓雞胸不乾柴，維持水嫩度！

▼白湯花雕舒肥雞(150g)

一打開花雕酒香氣撲鼻而來~雞胸肉的份量很厚實，但吃起來卻非常軟嫩！

裡頭的湯汁非常多，甚至可以淋在飯在一起享用！

▼大漠孜然舒肥雞(150g)

孜然香氣滿滿，再加入胡椒點綴，每一口都充滿層次！

▼玫瑰鹽原味(150g)

簡單而樸實的原味，用玫瑰鹽勾勒出雞胸的香甜~

▼川味椒麻(100g)

微辣涮嘴！單吃就好美味~

絞肉打拋雞200g

必須說原本打拋雞是最不期待的，因為雞胸肉做成絞肉都會有種很柴的刻板印象，但沒想到吃起來如此讓人驚艷！不僅不柴，還帶有滿滿得紮實感~調味也讓口感不單調！更是白飯殺手！

▼薑汁醬燒打拋雞

份量之多！！！加入毛豆增加口感層次，薑與醬油香氣完美融合，搭配飯真的好美味！

▼椒麻花椒打拋雞

三個字，香、辣、爽！花椒麻辣的調味吃起來超爽口！但又不會辣得讓人嚥不下，辣度掌握得很剛好！

▼火雞肉絲料理包

火雞肉絲嘉義友人讚不絕口！裡頭有火雞腿肉與雞胸肉混合，份量很多！而且附的醬包與手工鵝油蔥包，加進去完美復刻嘉義火雞肉飯！

▼雙醬滷牛腱

身為牛控的我，這個絕對給過！牛腱肉口感紮實、軟Q韌性適中，隔夜浸泡醃製，獨特雙醬調味，吃起來肉香醇厚迷人！

整體來說，每一樣都無雷！每一道料理都是尤其打拋雞與火雞肉絲料理包，打拋機不僅可以拌飯、拌麵、甚至炒菜也適合！原本就是熟食的調理包，讓料理新手也能完美端出一桌好菜！推薦給大家！

【 船山舒雞 】

▸ 官方網站 ｜ https://www.ferrymountain.com/

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