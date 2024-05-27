為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭必備調理包推薦｜船山舒雞

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭必備調理包推薦｜船山舒雞

2024-05-27 15:18:00 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：105
share
邀約
窩客好文

貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：224篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

船山舒雞
phone02-86653040
place新北市新店區寶高路82號3樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

 

又來介紹懶人料理了！今天要來開箱的是「船山舒雞」的舒肥料理調理包，不僅讓料理小白免下廚，更是低GI、方便控制熱量的調理包！跟我一樣減脂的朋友更需要試試！

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

因了解現代都市人生活繁忙，無法餐餐都自己下廚，天天吃外食、健康堪憂，「船山舒雞」團隊致力研發各種低負擔、但又不失美味的調理包，不僅方便快速，更能達到健康美味等多項優點！

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

主打可以快速料理，料理小白也能輕鬆上手，這次開箱的每一樣都是熟食，甚至連同包裝泡熱水就可以吃到熱騰騰的美味！

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

包裝後面都有各種食用方式可以參考

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

船山舒雞超嫩舒肥雞胸肉

舒肥是能夠保留雞肉最多養分及自然風味的低溫真空料理方式~使用在雞胸上能夠讓雞胸不乾柴，維持水嫩度！

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

白湯花雕舒肥雞(150g)

一打開花雕酒香氣撲鼻而來~雞胸肉的份量很厚實，但吃起來卻非常軟嫩！

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

裡頭的湯汁非常多，甚至可以淋在飯在一起享用！

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

大漠孜然舒肥雞(150g)

孜然香氣滿滿，再加入胡椒點綴，每一口都充滿層次！

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

玫瑰鹽原味(150g)

簡單而樸實的原味，用玫瑰鹽勾勒出雞胸的香甜~

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

川味椒麻(100g)

微辣涮嘴！單吃就好美味~

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

絞肉打拋雞200g

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

必須說原本打拋雞是最不期待的，因為雞胸肉做成絞肉都會有種很柴的刻板印象，但沒想到吃起來如此讓人驚艷！不僅不柴，還帶有滿滿得紮實感~調味也讓口感不單調！更是白飯殺手！

 

薑汁醬燒打拋雞

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

份量之多！！！加入毛豆增加口感層次，薑與醬油香氣完美融合，搭配飯真的好美味！

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

椒麻花椒打拋雞

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

三個字，香、辣、爽！花椒麻辣的調味吃起來超爽口！但又不會辣得讓人嚥不下，辣度掌握得很剛好！

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

火雞肉絲料理包

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

火雞肉絲嘉義友人讚不絕口！裡頭有火雞腿肉與雞胸肉混合，份量很多！而且附的醬包與手工鵝油蔥包，加進去完美復刻嘉義火雞肉飯！

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

雙醬滷牛腱

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

身為牛控的我，這個絕對給過！牛腱肉口感紮實、軟Q韌性適中，隔夜浸泡醃製，獨特雙醬調味，吃起來肉香醇厚迷人！

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

整體來說，每一樣都無雷！每一道料理都是尤其打拋雞與火雞肉絲料理包，打拋機不僅可以拌飯、拌麵、甚至炒菜也適合！原本就是熟食的調理包，讓料理新手也能完美端出一桌好菜！推薦給大家！

【 船山舒雞 】
官方網站 ｜ https://www.ferrymountain.com/
店家FB https://www.facebook.com/FerryMountainChicken
店家IG https://www.instagram.com/ferrymountainchicken/

想看更多好吃好玩記得追蹤我
貪食瑞秋IG @rachel_eat_play
貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist
美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理包口味眾多！家庭

文章標籤
宅配美食 船山舒雞 船山舒雞評價 舒肥打拋雞好吃嗎 懶人減醣即食包 控制熱量即食包 健身美食分享 加熱即食健康餐推薦 舒肥雞胸肉開箱 舒肥雞胸肉料理分享 雞肉絲料理包分享 夏日低卡即食包分享 家庭必備即食包 冷凍宅配減醣美食 方便快速調理包開箱 免下廚5分鐘調理包 低GI料理宅配
創作者介紹
創作者 貪食瑞秋 的頭像
貪食瑞秋

貪食瑞秋a口袋名單




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#宅配美食
morechevron_right
文章關鍵字
宅配美食 船山舒雞 船山舒雞評價 舒肥打拋雞好吃嗎 more
檢舉
share
chevron_left

宅配美食｜肉嫩又大塊！料豐味美好實在！隨時都

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POK

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up