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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [食記。台中北區]南田牧野家- 台中店。丸久小山園濃抹茶千層/青嵐歐牧奶霜捲/英式伯爵千層/脆皮抹茶泡芙

[食記。台中北區]南田牧野家- 台中店。丸久小山園濃抹茶千層/青嵐歐牧奶霜捲/英式伯爵千層/脆皮抹茶泡芙

2024-05-27 16:00:00 小狐尼 NiNi 人氣：486
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窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：318篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北區

造訪商家：南田牧野家-台中店
phone04-22071395
place台中市北區美德街365號
作者本次評價：
3.65
美味度
3.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.00
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202404 台中北區 南田牧野家-台中店

台中的抹茶甜點真的超 ‧ 級 ‧ 多

但通常都是人 ‧ 更 ‧ 多，討厭排隊候位的我始終沒有想去探索，都用Google map和Instagram視吃乾過癮(笑)

四月某週日跟家人到台中一日遊，近中午時下起暴雨

意外發現常常客滿的「南田牧野家」居然內用都沒人!!

因此三人就爽爽享受甜點，在雨停人潮陸續來到前，開心離去

 

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餐廳名稱：南田牧野家-台中店(台中市北區美德街365號)

餐廳連結：FB粉絲專頁  Instagram  

營業資訊：04-22071395 ※無訂位服務

週一至五14:00-18:50；週六日11:30-17:50；月休日參考店家公告

分店資訊：

▪ 南投本店(南投縣名間鄉籃口巷20號)

餐點介紹：冷藏甜點/常溫甜點/飲品 ※低消NT 150/人 

用餐日期：2024.04


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202404 台中北區 南田牧野家-台中店

▲南田牧野家 店面

(客串演出: J哥、Na哥)

202404 台中北區 南田牧野家-台中店

▲南田牧野家 用餐環境

後方的自助區有衛生紙和開水；餐具則是隨餐附上

202404 台中北區 南田牧野家-台中店

▲南田牧野家 冷藏甜點櫃

櫃上滿滿日式的狐狸與貓咪公仔

202404 台中北區 南田牧野家-台中店

▲南田牧野家 冷藏甜點櫃

202404 台中北區 南田牧野家-台中店

▲南田牧野家 冷藏甜點櫃

店家使用的抹茶粉都是日本京都府宇治市(產區)丸久小山園(品牌)，使用的抹茶粉商品則是青嵐、若竹，各別是食品用抹茶粉的第二、第三等級

抹茶千層也有兩種濃度，分別使用青嵐、若竹，青嵐抹茶千層的用粉量也較多，當然價格也會較高

 

※丸久小山園抹茶

日本宇治市(地名)的丸久小山園(品牌)是自元祿年間開始栽種茶和製茶的老字號品牌

丸久小山園的食品加工用抹茶粉根據色澤、甘味、苦澀味、前中後味

依據價格分出八個高低等級(參考日文官網)

五十鈴 ＞ 青嵐 ＞ 若竹 ＞ 綠樹 > 白蓮 > 龍膽 ＞ 菖蒲 > 東和

價格從HK 1,700/ kg 到 KH 470/ kg

(以1港幣=3.57台幣換算，約 NT 6,069/ kg 到 NT 1,678/ kg )

其中五十鈴、青嵐等級較高，亦可作為飲用茶

龍膽、菖蒲、東和則因為價格低且苦澀味較重，多是食品商家量產食品時才會使用

202404 台中北區 南田牧野家-台中店

青嵐濃抹茶千層 NT 260

茶香比蛋糕捲更加明顯且濃郁，約茶：奶=7：3，還有股微微苦韻隨著茶味後來居上。

餅皮偏薄且抹茶奶霜多，整體吃起來分層感有但容易被濕潤的奶霜給潤飾掉。此外，很容易就基底位移，吃到一半就開始塌陷

我個人比較偏好皮厚奶油少，硬挺、分層口感明顯的千層蛋糕，所以這款對我來說口味不錯，但口感則並非我所喜愛的

202404 台中北區 南田牧野家-台中店

青嵐抹茶歐牧奶霜捲 NT 200

是用丸久小山園(品牌名)的青嵐抹茶(商品名)並搭日本歐牧奶霜

抹茶和奶的香氣都很明顯，約茶：奶=4：6。蛋糕體質地略有彈性，密度一般，微帶濕氣，會在嘴巴內慢慢化開且越咀嚼越有股甜味慢慢釋出，但不至於過度甜膩；原味奶霜濕潤帶點空氣的蓬鬆感；抹茶卡士達則可能因為還未退冰完全? 總之剛吃的時候還是有點冰沙感，後來回溫後就很滑潤，且有很濃的抹茶和奶味，就像一杯微甜的抹茶拿鐵，香氣清新又甜得很剛好，香氣還會在嘴巴和鼻腔中縈繞，完全沒有一絲苦韻

202404 台中北區 南田牧野家-台中店

抹茶泡芙 NT 90

內餡抹茶卡士達是用丸久小山園(品牌名)的青嵐抹茶(商品名)

泡芙皮雖然也是有加抹茶粉，但烤過後其實還是焦黃色，僅內部的分層保留些深茶色，吃起來也並沒有茶味

特別的是抹茶皮的質地，比較硬脆、不會狂掉屑屑，有明顯蛋與麵香，還有焦香，表面還有刷一層糖的甜味

卡士達的茶味非常濃，且馬上伴隨來明顯苦韻，苦後再慢慢回甘；奶味則很淡，質地也比千層奶霜的更濃稠，約茶：奶=8：2

整體相當有特色，麵香和茶味都很突出，是三種抹茶甜點中我覺得最抹、最喜歡的。但泡芙皮上的甜味我不太喜歡，若沒有這個糖我就更愛了

202404 台中北區 南田牧野家-台中店

英式伯爵千層 NT 190

千層餅皮是原味的，比抹茶千層的厚，餅皮的奶蛋味也會比較明顯。

202404 台中北區 南田牧野家-台中店

▲整體明顯穩固許多，從第一切到最後一口都不太會位移和塌陷

口感層次也明顯，香氣四溢、甜度合宜，我很喜歡

 

202404 台中北區 南田牧野家-台中店

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以上。

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