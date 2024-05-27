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台北市大安區台北韓式烤肉推薦「熟菜豚屋」高級生菜包肉韓式創意料理推薦

2024-05-27 19:27:00 軟西，遊記 人氣：115
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軟西，遊記

發表篇數：483篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：熟菜豚屋
phone02-27781117
place台北市大安區復興南路一段107巷5弄19號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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熟菜豚屋

位於忠孝復興站附近的熟菜豚屋，延續原品牌「菜豚屋生菜包肉專賣店」的精華，以熟(極上)為主軸，推出多種奢華創意韓式烤肉套餐，除了有韓式的生菜包肉、經典小菜等，還融合了日式精緻桌邊服務，熟菜豚屋每一桌燒肉都有專人代烤，人客只要動口就能吃到高級燒肉，一頓飯吃起來花掉不少時間，但熟菜豚屋整體氣氛低調沉穩，有著日韓燒肉的精緻美味，又有法式悠閒享用餐點的慢步調，適合放慢腳步想吃一頓高級料理，卻又不想太傷荷包的情侶、家庭們，來熟菜豚屋享受就對了，台北韓式烤肉推薦給軟絲們。熟菜豚屋一樣收錄在軟西的忠孝復興站美食台北燒肉台北韓式料理台北韓式燒肉推薦中。

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

▻原文:台北韓式烤肉推薦》熟菜豚屋

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

台北韓式烤肉 熟菜豚屋用餐環境

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

隱身在忠孝復興站附近的熟菜豚屋，推開玻璃門後隔絕外頭紛擾，踏入一處高級有氣氛的沉穩燒肉店，燈光雖昏暗但在有現代設計感燈飾、質感木椅沙發點綴下顯得出高級格調。另外熟菜豚屋抽油煙機隱藏在烤盤下方，天花板上就不會有一根根抽油煙機破壞畫面，吃完飯也不會有臭轟轟，整個設計都相當用心。

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

熟菜豚屋除了吧台雙人座，還有4-6人座位，其中還有一個可以容納6人的隱密包廂，如果需要一點隱私感很適合預約用餐，韓式烤肉東區推薦給軟絲們。其他包廂餐廳也可參考軟西的台北包廂餐酒館台北包廂餐廳推薦

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

延續原菜豚屋品牌的生菜包肉韓式料理精神，熟菜豚屋推出適合雙人或三人享用的韓式烤肉套餐，包含各種高級奢華食材，對於不吃牛肉的人客更設計小巧思豬肉套餐，文末有熟菜豚屋菜單可參考。

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

台北韓式烤肉 熟菜豚屋美食介紹

奢華套餐(NT2980/2人、NT4470/3人)

餐前酒

熟菜豚屋有奢華、精選和基本套餐，分為2或3人份，餐前酒梅酒甜順清爽，等待燒肉的同時可以先暖暖胃。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

萵苣、韓國芝麻葉

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

韓式料理最經典的就是生菜包肉，熟菜豚屋的生菜有萵苣、芝麻葉兩種，最佛心的是可以免費續，可以拿來包肉解膩又清香，不會像一般韓式燒烤店一下下就包完都很捨不得用，來熟菜豚屋就是大口吃菜吃肉就對了。

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

熟菜豚屋的芝麻葉超翠綠大片，吃起來不會有一般苦味，反倒是圓嫩爽脆，包肉清香撲鼻更顯肉的鮮美，萵苣則是飽滿水潤，兩種拿來包肉都更加成解膩。

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

韓式味噌醬、椪醋醬、天然鹽

燒肉除了包肉還可以搭配熟菜豚屋自製醬料，其中椪醋醬酸甜細膩，玫瑰鹽則是顯現肉香，兩種軟西都很喜歡。

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

泡菜、豆芽、蓮藕、小黃瓜

這些韓式經典小菜可以免費續一次，但其實熟菜豚屋配的套餐吃完已經很有飽足感，軟西就沒續到啦。最喜歡小黃瓜爽脆中還帶有酸度，上面有酸菜增添香氣，泡菜則是微微辛辣，搭配肉品、生菜包肉都相當提味。

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

昆布鹽、芥末根、蒜片&辣椒片

芥末根吃起來會有點微辣刺激感，昆布鹽濃鮮，這些小配料都讓生菜包肉更化龍點睛。

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

胡麻醬拌高麗菜絲

這個也可以無限續，堅果香氣巴著細脆高麗菜，單吃或是包在生菜包肉都很搭。

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日本廣島產生蠔(生/熟)

生蠔可以選生或熟的很貼心，熟菜豚屋顧到不敢吃生食的朋朋，咕溜順口加上自製韓式辣醬，提味的同時也去腥，加上蔥花、芝麻更有甘味。

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

韓式魚卵蒸蛋

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

這個魚卵控軟西真的大尖叫，服務人員全程桌邊服務，先把蛋打發攪散，再倒入鍋中，看著熱氣奔騰的煙霧，口水都流出來啦，最後放上晶瑩剔透蝦軟魚卵，隨著熱度繼續起伏跳動，這道真的來熟菜豚屋經典菜色之一。

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

蒸蛋吃起來蓬鬆有空氣輕盈感，水嫩細滑，根本就像棉花糖一樣入口瞬間化開，上面魚卵逼波彈跳可口，趁熱吃超級幸福。

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日本產干貝

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

吃完冷菜溫菜，再來就進入烤物階段，先烤鮮美海鮮，乳白色干貝上面抹上了一層醬燒感，吃起來鮮中帶肥美甘甜。

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一夜干魷魚

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

這魷魚咬起來超級彈脆爽口，一夜干去除腥味更讓海鮮鮮味牢牢鎖在食材裡頭，真的是史上吃過最Q最彈的魷魚。

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

還可以沾韓式辣醬或是擠上檸檬，鮮辣兼具，更能感受排山倒海而來的鮮香。

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豬舌/柚子胡椒、黃芥末籽、黑胡椒

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豬舌真的是近幾年來接受度越來越高，熟菜豚屋豬舌厚實，外層焦脆又富有嚼勁，彈口層次越嚼越香，不說的話還以為是牛舌呢。

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

熟菜豚屋服務人員邊烤會邊告知怎麼搭配醬料最對味，像豬舌搭上這個柚子胡椒微微鹹辣辛香，解膩又變換風味。

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熟成嚴選厚切三層肉flambé

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

這道根本就是熟菜豚屋藝術品，淋上威士忌後直接在客人面前點火，享用燒肉的同時欣賞了一齣火焰秀，藍紅色焰苗帶出酒香氣，將豬肉表層鍍上一層焦糖色，靜置一下都能感受到那股熱度和油脂滋滋作響，好過癮阿。

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

熟菜豚屋服務人員還會將之切成好入口的大小，不管是要包生菜或是單吃都不顯狼狽，焦脆的表層很有口感，內裡油脂豐厚柔嫩，有豬肉鹹香又有油脂的肥潤，炙烤後反而緊實不膩，微微酒香成熟大人燒肉!

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香濃起司&烤餅皮、威士忌

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

軟西之前吃過韓式燒肉，這次第一次吃到可以配烤餅皮，還有滿滿濃郁起司，起司控真的眼睛一亮。

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方才的豬五花裹上滿滿起司，獨特奶香絲滑馥郁，乳香噴發，烤餅本身薄脆，搭配一點高麗菜絲，根本就是高級豬排的綜合體，這道是熟菜豚屋必吃!

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頂級秘製牛小排佐時蔬

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

這一甕很像皇上高級食材，打開會發出金光的感覺(咦?，除了牛小排以外還搭配時蔬，轉換一下菜肉的平衡，兼顧健康。

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醃漬過的牛小排帶點甜鹹甜鹹，細緻柔嫩醇香，漂亮粉嫩色澤看得軟西心花怒放。

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澳洲和牛橫膈膜

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

醃漬過的橫膈膜口味偏重，也很有韓式醬燒烤肉的風味，雖然做為收尾稍稍膩口，但熟菜豚屋循序漸進的烤肉搭配，不僅吃好又吃飽。

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

橫隔膜纖維細緻柔軟，吃起來微Q有細碎肉香，搭配去油解膩的玉米鬚茶，完美收尾。

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鰻魚釜飯

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

這鍋釜飯在邊吃肉的同時就在桌邊加熱30分鐘，煙霧瀰漫的同時從鍋中洩出的甜香飄散在空氣中，悶煮的釜飯從生米煮成熟飯，一開蓋鰻魚鮮香衝入鼻腔，再加入蛋絲和蔥花，飯Q勁飽滿，口口甜鮮夠味。

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

主廚特製湯品(大骨豬舌湯)

台北韓式烤肉推薦 熟・菜豚屋

看似濃稠的湯實則喝來有蔬菜清甜，裡面的肉居然也是豬舌，塊狀超彈牙不腥，這碗湯柯柯直接喝到見底都不想分我，可見那濃鮮程度是如何擄獲饕客的心呀。

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玉米鬚茶

吃飽喝足再來杯溫熱茶品，是韓式料理中常見的玉米鬚茶，助消化又解膩。

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台北韓式烤肉 熟菜豚屋菜單

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「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

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熟菜豚屋

熟菜豚屋延續原品牌生菜包肉精華，推出適合2或3人的奢華創意韓式烤肉套餐，把韓式經典醃漬肉品、生菜包肉、豐富小菜等，融合精緻日式桌邊服務，奢華套餐人均NT1600就能吃到如此多山珍海味，有和牛有海鮮有豬舌，柯軟吃完都覺得根本就是法式用餐的優雅享受，又不會太傷荷包，很適合情侶約會、商業會談的高級燒肉餐廳，韓式烤肉台北推薦給軟絲們。熟菜豚屋一樣收錄在軟西的忠孝復興站美食台北燒肉台北韓式料理台北韓式燒肉推薦中。

軟西，遊記

▻原文:台北韓式烤肉推薦》熟菜豚屋

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

熟菜豚屋

✓熟菜豚屋地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄19號(地圖點我)

✓熟菜豚屋交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)或文湖線(BR號線、棕色線)忠孝復興站

✓熟菜豚屋電話：02-27781117

✓熟菜豚屋營業時間：二-五17:00-23:00，假日及國定假日12:00-14:30、17:00-23:00，周一公休

✓熟菜豚屋臉書粉絲團熟菜豚屋 FB

✓熟菜豚屋instagram熟菜豚屋 IG

✓備註：可線上訂位，有包廂(可容納六人、基本消費NT8000)，訂金NT100/人，雙人或三人套餐(奢華、精選、基本)，單點低消NT600/人(加收NT200/人生菜吃到飽費用)，以上均須+10%服務費

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