熟菜豚屋

位於忠孝復興站附近的熟菜豚屋，延續原品牌「菜豚屋生菜包肉專賣店」的精華，以熟(極上)為主軸，推出多種奢華創意韓式烤肉套餐，除了有韓式的生菜包肉、經典小菜等，還融合了日式精緻桌邊服務，熟菜豚屋每一桌燒肉都有專人代烤，人客只要動口就能吃到高級燒肉，一頓飯吃起來花掉不少時間，但熟菜豚屋整體氣氛低調沉穩，有著日韓燒肉的精緻美味，又有法式悠閒享用餐點的慢步調，適合放慢腳步想吃一頓高級料理，卻又不想太傷荷包的情侶、家庭們，來熟菜豚屋享受就對了，台北韓式烤肉推薦給軟絲們。熟菜豚屋一樣收錄在軟西的忠孝復興站美食、台北燒肉、台北韓式料理、台北韓式燒肉推薦中。

▻原文:台北韓式烤肉推薦》熟菜豚屋◅

台北韓式烤肉 熟菜豚屋用餐環境

隱身在忠孝復興站附近的熟菜豚屋，推開玻璃門後隔絕外頭紛擾，踏入一處高級有氣氛的沉穩燒肉店，燈光雖昏暗但在有現代設計感燈飾、質感木椅沙發點綴下顯得出高級格調。另外熟菜豚屋抽油煙機隱藏在烤盤下方，天花板上就不會有一根根抽油煙機破壞畫面，吃完飯也不會有臭轟轟，整個設計都相當用心。

熟菜豚屋除了吧台雙人座，還有4-6人座位，其中還有一個可以容納6人的隱密包廂，如果需要一點隱私感很適合預約用餐，韓式烤肉東區推薦給軟絲們。其他包廂餐廳也可參考軟西的台北包廂餐酒館、台北包廂餐廳推薦。

延續原菜豚屋品牌的生菜包肉韓式料理精神，熟菜豚屋推出適合雙人或三人享用的韓式烤肉套餐，包含各種高級奢華食材，對於不吃牛肉的人客更設計小巧思豬肉套餐，文末有熟菜豚屋菜單可參考。

台北韓式烤肉 熟菜豚屋美食介紹

奢華套餐(NT2980/2人、NT4470/3人)

餐前酒

熟菜豚屋有奢華、精選和基本套餐，分為2或3人份，餐前酒梅酒甜順清爽，等待燒肉的同時可以先暖暖胃。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

萵苣、韓國芝麻葉

韓式料理最經典的就是生菜包肉，熟菜豚屋的生菜有萵苣、芝麻葉兩種，最佛心的是可以免費續，可以拿來包肉解膩又清香，不會像一般韓式燒烤店一下下就包完都很捨不得用，來熟菜豚屋就是大口吃菜吃肉就對了。

熟菜豚屋的芝麻葉超翠綠大片，吃起來不會有一般苦味，反倒是圓嫩爽脆，包肉清香撲鼻更顯肉的鮮美，萵苣則是飽滿水潤，兩種拿來包肉都更加成解膩。

韓式味噌醬、椪醋醬、天然鹽

燒肉除了包肉還可以搭配熟菜豚屋自製醬料，其中椪醋醬酸甜細膩，玫瑰鹽則是顯現肉香，兩種軟西都很喜歡。

泡菜、豆芽、蓮藕、小黃瓜

這些韓式經典小菜可以免費續一次，但其實熟菜豚屋配的套餐吃完已經很有飽足感，軟西就沒續到啦。最喜歡小黃瓜爽脆中還帶有酸度，上面有酸菜增添香氣，泡菜則是微微辛辣，搭配肉品、生菜包肉都相當提味。

昆布鹽、芥末根、蒜片&辣椒片

芥末根吃起來會有點微辣刺激感，昆布鹽濃鮮，這些小配料都讓生菜包肉更化龍點睛。

胡麻醬拌高麗菜絲

這個也可以無限續，堅果香氣巴著細脆高麗菜，單吃或是包在生菜包肉都很搭。

日本廣島產生蠔(生/熟)

生蠔可以選生或熟的很貼心，熟菜豚屋顧到不敢吃生食的朋朋，咕溜順口加上自製韓式辣醬，提味的同時也去腥，加上蔥花、芝麻更有甘味。

韓式魚卵蒸蛋

這個魚卵控軟西真的大尖叫，服務人員全程桌邊服務，先把蛋打發攪散，再倒入鍋中，看著熱氣奔騰的煙霧，口水都流出來啦，最後放上晶瑩剔透蝦軟魚卵，隨著熱度繼續起伏跳動，這道真的來熟菜豚屋經典菜色之一。

蒸蛋吃起來蓬鬆有空氣輕盈感，水嫩細滑，根本就像棉花糖一樣入口瞬間化開，上面魚卵逼波彈跳可口，趁熱吃超級幸福。

日本產干貝

吃完冷菜溫菜，再來就進入烤物階段，先烤鮮美海鮮，乳白色干貝上面抹上了一層醬燒感，吃起來鮮中帶肥美甘甜。

一夜干魷魚

這魷魚咬起來超級彈脆爽口，一夜干去除腥味更讓海鮮鮮味牢牢鎖在食材裡頭，真的是史上吃過最Q最彈的魷魚。

還可以沾韓式辣醬或是擠上檸檬，鮮辣兼具，更能感受排山倒海而來的鮮香。

豬舌/柚子胡椒、黃芥末籽、黑胡椒

豬舌真的是近幾年來接受度越來越高，熟菜豚屋豬舌厚實，外層焦脆又富有嚼勁，彈口層次越嚼越香，不說的話還以為是牛舌呢。

熟菜豚屋服務人員邊烤會邊告知怎麼搭配醬料最對味，像豬舌搭上這個柚子胡椒微微鹹辣辛香，解膩又變換風味。

熟成嚴選厚切三層肉flambé

這道根本就是熟菜豚屋藝術品，淋上威士忌後直接在客人面前點火，享用燒肉的同時欣賞了一齣火焰秀，藍紅色焰苗帶出酒香氣，將豬肉表層鍍上一層焦糖色，靜置一下都能感受到那股熱度和油脂滋滋作響，好過癮阿。

熟菜豚屋服務人員還會將之切成好入口的大小，不管是要包生菜或是單吃都不顯狼狽，焦脆的表層很有口感，內裡油脂豐厚柔嫩，有豬肉鹹香又有油脂的肥潤，炙烤後反而緊實不膩，微微酒香成熟大人燒肉!

香濃起司&烤餅皮、威士忌

軟西之前吃過韓式燒肉，這次第一次吃到可以配烤餅皮，還有滿滿濃郁起司，起司控真的眼睛一亮。

方才的豬五花裹上滿滿起司，獨特奶香絲滑馥郁，乳香噴發，烤餅本身薄脆，搭配一點高麗菜絲，根本就是高級豬排的綜合體，這道是熟菜豚屋必吃!

頂級秘製牛小排佐時蔬

這一甕很像皇上高級食材，打開會發出金光的感覺(咦?，除了牛小排以外還搭配時蔬，轉換一下菜肉的平衡，兼顧健康。

醃漬過的牛小排帶點甜鹹甜鹹，細緻柔嫩醇香，漂亮粉嫩色澤看得軟西心花怒放。

澳洲和牛橫膈膜

醃漬過的橫膈膜口味偏重，也很有韓式醬燒烤肉的風味，雖然做為收尾稍稍膩口，但熟菜豚屋循序漸進的烤肉搭配，不僅吃好又吃飽。

橫隔膜纖維細緻柔軟，吃起來微Q有細碎肉香，搭配去油解膩的玉米鬚茶，完美收尾。

鰻魚釜飯

這鍋釜飯在邊吃肉的同時就在桌邊加熱30分鐘，煙霧瀰漫的同時從鍋中洩出的甜香飄散在空氣中，悶煮的釜飯從生米煮成熟飯，一開蓋鰻魚鮮香衝入鼻腔，再加入蛋絲和蔥花，飯Q勁飽滿，口口甜鮮夠味。

主廚特製湯品(大骨豬舌湯)

看似濃稠的湯實則喝來有蔬菜清甜，裡面的肉居然也是豬舌，塊狀超彈牙不腥，這碗湯柯柯直接喝到見底都不想分我，可見那濃鮮程度是如何擄獲饕客的心呀。

玉米鬚茶

吃飽喝足再來杯溫熱茶品，是韓式料理中常見的玉米鬚茶，助消化又解膩。

台北韓式烤肉 熟菜豚屋菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

熟菜豚屋

熟菜豚屋延續原品牌生菜包肉精華，推出適合2或3人的奢華創意韓式烤肉套餐，把韓式經典醃漬肉品、生菜包肉、豐富小菜等，融合精緻日式桌邊服務，奢華套餐人均NT1600就能吃到如此多山珍海味，有和牛有海鮮有豬舌，柯軟吃完都覺得根本就是法式用餐的優雅享受，又不會太傷荷包，很適合情侶約會、商業會談的高級燒肉餐廳，韓式烤肉台北推薦給軟絲們。熟菜豚屋一樣收錄在軟西的忠孝復興站美食、台北燒肉、台北韓式料理、台北韓式燒肉推薦中。

▻原文:台北韓式烤肉推薦》熟菜豚屋◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※