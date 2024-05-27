最近在士林夜市吃到一間平價又好吃的燒烤店「 士林串燒-士林店 」，4大推薦原因：

1. 食材新鮮、好吃不膩

2. 平價、CP值高

3. 選擇多、速度快

4. 有冷氣、有廁所

就位在加油站對面那條很多小吃攤的巷子進去

這次我們一行4人都吃的超級滿足

食物選擇超級多、飲料也便宜又大杯

有來士林夜市的，推薦來這邊吃美食、上廁所

也有室內座位可以吹冷氣！

我看google MAP上寫5點開門

但不虧是人氣店家，我5點前抵達已經好幾桌了

外面有一區蠻大的座位區

可以邊享受士林夜市的喧鬧邊「坐著」享用美食

怕熱人如我，真的好喜歡有冷氣的地方

這裡也有一個冷氣房的座位區，非常棒

很推薦逛累的人來這邊想用一下美食、上個廁所

大大的冰箱貴陳列了豐富的食物

光看照片就可以知道食材很新鮮

非常的乾淨、整潔、價格也一目瞭然

想吃什麼自己拿！第一輪滿滿的一籃！

這邊的飲料也推推

一大杯只要40元、選擇也不少

還有生啤酒和罐裝啤酒、燒酒等等

我覺得出餐速度蠻快的！

我前面好幾個人先拿好去結帳

我等他們拿完才邊拍照邊拿

到我全部食物上完菜大概快30分鐘而已

滿滿的一桌超級滿足～

還可以依口味自行加上下圖的調味粉

有青花椒粉、辣椒粉、胡椒粉

這次吃了蠻多串燒、都在水準之上

一一介紹給大家！

首先是大推各種肉串！！！

豬五花蔥肉串、番茄豬五花串、豬五花金針菇串

五花肉裡面的料超豐富，飽飽的一個肉串

一口吞一個肉串超級滿足

培根麻糬、胡同系列牛肉、胡同系列松阪豬

也都沒有我害怕的豬臭味、也不會太油膩

都好好吃呀～～～～

第一輪本來拿了大雞腿

第二輪吃了「雞腿捲」更推

已經處理好，不用自己啃

更優雅又更方便的吃燒烤～哈哈

鮮嫩多汁、肉很Ｑ

還有推推這一大根竟然還帶骨的「德式香腸」

很大一根耶！Ｑ彈、香氣十足、非常好吃

怎麼能錯過我最愛的「烤魷魚」

超大一根、非常新鮮

每次去夜市我都會買一隻

在這裡可以悠閒的坐著吃

也可以剪開一片片的好入口喔

兩輪都有拿一隻

一大袋的新鮮烤生蠔150元！

好多顆、非常肥美

一樣兩輪都有點，推推

蔬菜系列也都很新鮮好吃！每個都不踩雷誒！

節瓜、糯米椒、香菇、玉米、青椒，有拿的蔬菜類都好鮮甜

吃燒烤一定要搭配些蔬菜換口味

這次隨便拿的每個都很好吃

當然少不了基本盤的甜不辣、豬血糕、糯米腸

又都很不錯誒，寫下來發現好像沒有覺得不好吃的！哈～

這次在「士林串燒-士林店」的經驗

我覺得他的「醬」蠻好吃的，不會太鹹、太膩

加上食材新鮮，所以非常推薦給大家喲！

店名：士林串燒-士林店

營業時間：每天 17:00–00:30

地址：111台北市士林區文林路101巷1號

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