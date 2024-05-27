

宜蘭員山 星の鍋 是由2021年榮獲「 台灣魚漿王名攤認證 」的富哥飛虎魚丸，所開的姐妹火鍋店，食材精心嚴選來自南方澳漁港，每日新鮮直送。



最近推出的 小卷魚丸米粉鍋 ，以 富哥飛虎魚丸 為主軸，融入宜蘭南方澳每日新鮮直送的小卷、蛤蜊與鮮蝦，更將宜蘭名菜裡的重要元素-蛋酥 加入湯底 ，使湯頭喝起來清甜、不油膩，每鍋NT$150，而且只有午餐限定。









宜蘭員山商業午餐推薦 | 星の鍋 地理位置 交通資訊

星の鍋 座落於宜蘭員山鄉北橫公路上， 宜蘭縣員山鄉公所 旁，門口附設4個專屬停車位，距離公車站牌「員山鄉公所(員山公園)」站，步行只要1分鐘。











▼ 營業時間











宜蘭北橫公路美食 | 星の鍋 環境介紹

寬敞舒適的火鍋餐廳，提供蔬食自助吧、醬料餐具自助式，座位設置採多人座為主，適合家族聚餐、員工團聚、節日慶祝、公司尾牙、春酒、謝師宴 等等。



午餐限定的星級風味海鮮鍋，提供內用、外帶服務，在如此舒適自在的環境享受每日新鮮直送的海味，CP值高高啊～！！！





















宜蘭員山午餐限定美食 | 星の鍋 人氣菜單

星の鍋 午餐限定的 小卷魚丸米粉鍋 提供四種選擇：

小卷（小卷+富哥魚丸）

蝦蝦（白蝦+富哥魚丸）

蛤蜊（蛤蜊+富哥魚丸）

綜合（小卷+白蝦+蛤蜊+富哥魚丸）

可以搭配 米粉、麵、冬粉、泡飯 。













綜合小卷魚丸泡飯鍋

每鍋 小卷魚丸米粉鍋 都有季節時蔬、湯底靈魂-蛋酥，海鮮量依照大小斟酌，每日新鮮直送的小卷、鮮蝦，大小尾不一，老闆娘會依狀況，使每鍋的份量都是一致的喔～（因此，有時候會看到是一尾、偶爾又是兩尾、三尾）。



新鮮直送的小卷、鮮蝦，鮮甜美味又Q彈，清爽的湯底，帶著淡淡鮮甜海味，搭配米粒分明的泡飯，飽足感十足。















▼ 富哥飛虎魚丸







蝦蝦小卷魚丸麵鍋

肥美彈牙的白蝦，口感紮實飽滿，湯底清爽、不油膩，帶點微微的蛋酥香氣，搭配油麵條，非常合適夏天沒胃口，又想吃熱食的朋友。



富哥飛虎魚丸 吃起來口感Q彈，魚肉香氣結合白胡椒粉，些微的麻辣感，吃起來的風味特別不一樣，由此可見，台灣魚漿王名攤殊榮，果真不是蓋的。











▼ 油麵條





▼ 蛋酥





▼ 富哥飛虎魚丸













［ 店家資訊 ］



星の鍋

地址：

宜蘭員山鄉員山路1段375號

電話：

03 923 2526

營業時間：

11:00-14:00 / 17:00-21:00

(週三公休）



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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。