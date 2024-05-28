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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北市三重區三重美食 吳記北平餡餅專賣店｜料好實在的爆漿餡餅!沒打電話預訂絕對排爆的銅板美食!

新北市三重區三重美食 吳記北平餡餅專賣店｜料好實在的爆漿餡餅!沒打電話預訂絕對排爆的銅板美食!

2024-05-28 17:45:04 算命的說我很愛吃 人氣：104
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：895篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：

吳記北平餡餅專賣店
phone-0936140252
place新北市三重區光復路一段138號路邊
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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【吳記北平餡餅專賣店】顧名思義就是賣餡餅跟韭菜盒子~
雖然聽起來很平凡..而且還是路邊的餐車
但是吳記餡餅可是開了20多年的排隊美食!!!
而且常常預訂單接滿的人氣小吃喔!!!

【吳記北平餡餅專賣店】現在攤車是停在三重興德路上，在中興北街和光復路中間路段
賣的品項有牛肉餡餅、豬肉餡餅、韭菜盒子、高麗菜餅、蘿蔔絲餅、紅豆煎餅
價格約40-50塊~也可以選擇多15塊加蛋~相當平價
這邊可以電話預訂~所以有時候看起來好像沒有很多人
可是現場卻要等個半小時一小時!!!
因為有很多懂吃的郎客已經預訂了!!!
所以想吃又不想排隊等的話請加入打電話預訂的行列~~~
如果是現場點的話老闆都會先告知要等多久~真的很貼心
美味的秘訣就在現包現炸~
現場可以看到從餡餅跟韭菜盒從包餡成型，然後半油炸著由白變金黃的轉變~
越看越等口水越止不住~

看看這個飽滿到要爆出來的餡料~
紅豆顆粒濃密又多汁~就像把紅豆湯包在餡餅裡
吃起來鬆軟綿密又不會太甜~
外皮則是薄脆帶有麵香~搭配著一起吃真是太享受了!!!
豬肉跟牛肉的餡餅也是沒有在跟你客氣的包滿了肉跟蔥花
貨真價實的皮薄餡多
而且肉汁多到咬下去就會噴出來的程度
多汁又充滿肉香的內餡讓整個餡餅吃起來酥脆又不乾
不管豬肉還是牛肉都有夠好吃!!!
難怪可以一開20年!!!

不過吳記餡餅只有平日有開~
如果平日有到北部出差旅遊的話~不要錯過這間超厲害的美味餡餅喔!!!

【吳記北平餡餅專賣店】

地址:新北市三重區興德路129號對面號

營業時間：15:00–19:00(六日休息)

電話：0936140252

 

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