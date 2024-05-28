【吳記北平餡餅專賣店】顧名思義就是賣餡餅跟韭菜盒子~

雖然聽起來很平凡..而且還是路邊的餐車

但是吳記餡餅可是開了20多年的排隊美食!!!

而且常常預訂單接滿的人氣小吃喔!!!

【吳記北平餡餅專賣店】現在攤車是停在三重興德路上，在中興北街和光復路中間路段

賣的品項有牛肉餡餅、豬肉餡餅、韭菜盒子、高麗菜餅、蘿蔔絲餅、紅豆煎餅

價格約40-50塊~也可以選擇多15塊加蛋~相當平價

這邊可以電話預訂~所以有時候看起來好像沒有很多人

可是現場卻要等個半小時一小時!!!

因為有很多懂吃的郎客已經預訂了!!!

所以想吃又不想排隊等的話請加入打電話預訂的行列~~~

如果是現場點的話老闆都會先告知要等多久~真的很貼心

美味的秘訣就在現包現炸~

現場可以看到從餡餅跟韭菜盒從包餡成型，然後半油炸著由白變金黃的轉變~

越看越等口水越止不住~



看看這個飽滿到要爆出來的餡料~

紅豆顆粒濃密又多汁~就像把紅豆湯包在餡餅裡

吃起來鬆軟綿密又不會太甜~

外皮則是薄脆帶有麵香~搭配著一起吃真是太享受了!!!

豬肉跟牛肉的餡餅也是沒有在跟你客氣的包滿了肉跟蔥花

貨真價實的皮薄餡多

而且肉汁多到咬下去就會噴出來的程度

多汁又充滿肉香的內餡讓整個餡餅吃起來酥脆又不乾

不管豬肉還是牛肉都有夠好吃!!!

難怪可以一開20年!!!

不過吳記餡餅只有平日有開~

如果平日有到北部出差旅遊的話~不要錯過這間超厲害的美味餡餅喔!!!

【吳記北平餡餅專賣店】

地址:新北市三重區興德路129號對面號

營業時間：15:00–19:00(六日休息)

電話：0936140252

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