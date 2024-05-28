目錄 上海自由行懶人包

上海地鐵交通卡介紹

大陸上網介紹

第一天行程介紹

第三天行程介紹

第四天行程介紹

第五天行程介紹

第六天行程介紹

第七天行程介紹

總結

旅遊資訊

上海景點推薦

交通資訊

上海自由行懶人包

在疫情前我去中國都是跟團，最近看了陸劇『繁花』後更想去上海旅遊，心動不如馬上行動，看到飛往上海的的便宜機票，就馬上安排了一趟上海自由行，這次把七日的 上海自由行懶人包 先寫出來跟大家分享，把我這次去旅遊必備的APP、行動支付、大陸銀行開戶、景點、美食、交通和住宿都整理出來，讓大家做個參考喔！



上海自由行必用軟體

要出發去上海建議要先做好行前準備，其中幾個必備的軟體建議要先下載好，目前大陸都是用行動支付居多，當然現金也是可以，但是有些店家還是習慣用行動支付，其中以微信支付跟支付寶最多人使用，但我個人偏愛使用微信，目前支付寶和微信都是可以綁台灣信用卡去做電子支付，只是除了國外交易手續費外，單筆消費超過人民幣200元還會多收3%手續費喔！建議大家出門前先把微信下載好。

下載好後打開個人主頁，點選『服務』進入服務的頁面，就會看到錢包點選進去會有個信用卡跟金融卡，在這裡綁定信用卡就可以使用了，現在看到我的是綁定在上海富邦華一開戶的金融卡。

ˊ支付寶也是另外一種電子支付方式，但因為我自己用微信用的還蠻順的，支付寶就沒有使用啦！不過兩個都可以綁台灣的信用卡喔！

在大陸GOOGLE地圖是比較沒作用，大部分都是使用高德地圖或是百度地圖，我最常用還是百度地圖，這兩個地圖的使用方式跟GOOGLE地圖一樣，只要輸入出發地點和目的地，就會把大眾交通工具搭乘的方式秀出來，如果是打車也會估算金額超方便。

想要了解大陸有哪些好吃的餐廳跟評價，我會建議下載一下美團跟大眾點評，有時候有些餐廳會在美團賣團購劵，利用團購劵會更優惠，即買即用，不過唯一的缺點是美團大眾點評都是需要用大陸手機門號登錄才能購買，有個方法可以解套就是從微信點美團就可以購買了喔！

上海地鐵交通卡介紹

上海的地鐵做的很完善，許多景點搭地鐵可以抵達，包含機場也是，而且地鐵有推出一日（24小時）交通卡和三日（72小時）交通卡，從你開始搭乘時的時間開始起算無限次搭乘，只要在地鐵站的服務櫃檯跟人員說一下就可以購買，黑色那張是三日卡價格45元人民幣、白色那張是一日卡價格18元人民幣，我這趟來就是用這兩張交通卡和打車遊上海。

富邦華一銀行開戶介紹

雖然微信綁台灣信用卡是還蠻便利的，但是每筆都要被扣海外交易手續費還有點不划算，後來上網搜尋一下說富邦華一銀行對台胞旅遊開戶還蠻方便的，只要手機能夠接到手機認證就可以辦理，也不用居住證和工作證，當天辦當天就可以使用，我就決定來富邦華一開戶了，以下是富邦華一開戶的注意事項：

1.出發前先在微信搜尋一下富邦華一的公眾號，選好離你旅遊最近的分行，先上網預約填寫資料，可以用翻譯軟體把姓名地址翻譯成簡體字。

2.手機要能收到簡訊，可以去台灣電信公司買漫遊，我自己是用威訊wayesim卡上網，不用換卡也可以收到台灣的簡訊。

3.到大陸富邦華一銀行時告知有事先預約開戶，到的時候只要簽幾個名，和對台胞證，審核完成後下載富邦華一的網銀app就完成了。

4.開完戶後再綁定微信支付跟支付寶都沒問題，而且富邦華一銀行開戶是不需要存錢額度就能開戶喔！當下就能拿到金融卡了。

5.富邦華一銀行對於台灣民眾開戶都很親切，跟他們說開戶是旅遊用途就可以了，而且台胞證到期只要網銀更改期限即可，不用再飛到大陸解鎖喔！

6.可以從台灣匯款到富邦華一帳戶，每筆費用收60元人民幣，匯款到大陸的中間行銀行會有另外的費用，直接在富邦華一網銀解匯存入，不需要臨櫃辦理。

溫馨提醒，我個人開戶完全沒有被人代辦，工作證、大陸手機門號、居住證在富邦華一銀行都不用，相當簡單喔！

不過富邦華一銀行不是每一個支行都有存款服務，我在上海外灘銀行開戶但這裡沒有存款服務，有存款服務的就是照片裡這幾家銀行，徐匯支行是離地鐵站最近的一家銀行。

大陸上網介紹

綜合以上所說的軟體開戶等等不能缺少的就是網路，因為我沒有買大陸門號，工作關係手機不能換卡，我就選擇用esim，不用換卡手機直接開通相當方便，且收台灣的簡訊等等都沒問題，我是使用威訊waysim網卡 ，每天3GB流量很順暢也不會卡，更多網卡介紹點選網址參考一下 https://grace5228blog.com/blog/post/waysim

第一天行程介紹

行前準備就緒後就是期待出發上海的行程了，第一天的行程就是桃園國際機場-上海浦東機場-上海外灘中南海濱飯店（海灣大廈）-蟹珍香百年蟹黄面·黄浦江畔(外滩店)-上海外灘-南京步行街。

這次來上海是搭乘大陸春秋航空的班機，台北飛上海大約2個小時就可以抵達，所以就選擇低成本的航空公司，4月份買的機票含稅跟行李不含餐是5547元台幣，價格還蠻優惠的，搭乘春秋航空是在桃園機場的第一航廈。

春秋航空還蠻大一台，座位區也很寬廣，就是椅子不能放躺，但只有一個多小時的航程都可以接受的。

在上海有虹橋機場跟浦東機場，春秋航空是飛浦東機場，入關的速度很快，入境後可以看到指標有介紹各種機場對外交通資訊。

機場的指標相當清楚，機場內就有磁浮列車和地鐵都可以到上海市區，我選擇做一次磁浮列車，但目前磁浮列車只有到龍陽路站，要到市區需轉乘地鐵到市區，從機場出來就可以看磁浮列車的票務中心，憑機票票根票價還有打折喔！單程票是50元人民幣，我忘記打折後是多少，來回票為人民幣80元。

大約搭乘7分鐘左右就來到龍陽路站，走出來就可以看到地鐵站的指標了，提醒大家上海的地鐵入站包包都需要安檢。

上海的地鐵相當乾淨，跟我們的捷運差不多。

抵達上海市後我先到飯店去辦理入住和放行李，前兩晚是選擇入住上海外灘中南海濱飯店（海灣大廈），當初會選擇這家飯店是因為可以看到側江景，但這家飯店離地鐵站真的超遠，唯一好處就是外白渡橋很近，也是我這趟來唯一需要押金的飯店。

【上海外灘中南海濱飯店（海灣大廈）】

地址：上海市虹口区黄浦路53号

電話：(021)56660808

辦理好入住後就步行到上海外灘覓食，選擇了目前小紅書很紅的蟹珍香百年蟹黄面·黄浦江畔(外滩店)用餐，這個是在美團買的雙人套餐。

【蟹珍香百年蟹黄面·黄浦江畔(外滩店)】

地址：中山東一路391號（外滩27号正对面）

吃飽飯後我們就在外灘欣賞夜景，從外灘看陸家嘴三件套大樓的夜景，真的是超美的，尤其是東方明珠電視塔在陸劇『繁花』出現過很多次喔！

【外灘觀景大道】

地址：上海市黄浦区中山東一路(外滩)411號

正對外灘就是著名的南京步行街，這裡晚上相當熱鬧，南京步行街非常長，我們晚上就先逛一小段，等第二天再繼續逛。

從外灘要走回飯店時看到外白渡橋的燈光亮起真的很美，蠻多人在這裡拍婚紗照耶！

【外白渡橋】

地址：上海市虹口区北苏州路111号



第二天行程 外白渡橋-大壺春生煎包-外灘萬國建築群-外灘觀景台-南京步行街-綠波廊-豫園-陸家嘴-迪士尼旗艦店-濱江碼頭-外灘觀光隧道。

一早從飯店出來後就來到外白渡橋，白天跟晚上的景色個有氛圍，外白渡橋是中國的第一座全鋼結構鉚接橋梁和僅存的不等高桁架結構橋，在繁花劇中也有出現，就是寶總和小寧波跳水的地方。

【外白渡橋】

地址：上海市虹口区北苏州路111号

這兩天入住的飯店是沒有附早餐，早上先到富邦華一銀行外灘支行開戶後就前往大壺春（四川中路店）吃早餐，這家是米其林必比登推薦的餐廳，在上海也有多家分店，口味還不錯。

【大壺春（四川中路店）】

地址:上海市四川中路136号

電話：(021)63130155

營業時間：07:00-19:30

接著到外灘旁的萬國建築群欣賞各時期的建築美學，北起外白渡橋、南至金陵東路是上海最具標誌的建築群，這裡居多都是銀行進駐，也有著上海華爾街的稱號。

其中外灘27號羅斯福公館，就是繁花劇中汪小姐上班的外貿公司，寶總和爺叔住的和平飯店也在這附近，都可以順道走走。

【羅斯福公館】

地址：上海市黄浦區中山東一路27號

白天的上海外灘也很值得逛逛，東方明珠塔和陸家嘴三件套超好拍，所謂陸家嘴三件套就是右邊最高那棟上海中心大廈因為有著旋轉外型稱為打蛋器、中間有個開口的大樓稱為開瓶器是上海環球金融中心、環球金融中心前的那棟屋頂有個尖尖的稱為注射器是上海金茂大廈，這三棟大樓就稱為陸家嘴三件套。

如果有時間可以在這外灘觀景步道慢慢散步還挺舒服的，接著我們又到南京步行街逛街，南京步行街東起中山東一路的外灘，西至西藏中路，約有1200米，第二天就逛一半，改天再繼續逛另外一半。

午餐選擇到豫園城隍廟逛逛跟吃午餐，選擇在米其林必比登的綠波廊餐廳豫園店用餐，這家也是老字號的本幫菜餐廳。

【綠波廊餐廳豫園店】

地址：上海市豫园街道豫园路115号(近九曲桥)

電話：(021)63280602

營業時間：11:00-14:00 17:00-20:30

吃飽飯後就來豫園走走，這裡是明朝時期的古典園林，也是上海知名的觀光景點。

【豫園】

地址：上海市黄浦区福佑路168号

電話：(021)63260830

營業時間：周二至周日 09:00-16:30 停止入場：16:00

迪士尼陸家嘴旗艦店，這間家迪士尼專賣店真的超大，如果沒時間去迪士尼遊玩，可以來這裡購買迪士尼周邊商品，有著迪士尼的鐘樓和米奇造型的花圃相當可愛。

【迪士尼陸家嘴旗艦店】

地址：上海市丰和路180号

電話：(021)63333660

營業時間：10:00-22:00

傍晚就到濱江步道看夕陽，從這裡可以拍到外灘萬國建築群的夜景，也可以搭乘外灘觀光隧道回到外灘喔！

【濱江步道】

地址：上海市滨江大道1588号

【外灘觀光隧道】

地址：上海市浦东新区滨江大道2789号

電話：(021)58886000



第三天行程介紹

第三天的行程七寶古鎮-賞心苑茶館-徐家匯公園-徐家匯天主堂-田子坊-思南公館-鮮得來餐廳-小金陵-靜安萬楓飯店。

我很喜歡大陸的水鄉，七寶古鎮算是上海很好抵達的水鄉，只要搭乘地鐵就可以到了，七寶古鎮算是比較小一點的水鄉，人潮比起朱家角來說比較少，逛起來也悠閒點。

【七寶古鎮】

地址：上海市闵行区青年路与横沥路交叉口

在七寶古鎮裡有家賞心苑茶館是很多大陸藝人很喜歡的茶館，這裡的茶點跟環境都非常好，很喜歡這家茶館。

【賞心苑茶館】

地址：上海市闵行区南西街28-32号七宝老街内

電話：13856332317,18616289525

營業時間：周一至周五 09:30-19:30 周六至周日 09:30-22:00



離開七寶古鎮後順著同線地鐵站來到徐家匯公園，這裡佔地約有面積約為8.47萬平方米，種植很多花卉，來的時候剛好碰到櫻花盛開，是上海賞櫻的好地方，同時也是台灣偶像劇命中注定我愛你的拍攝景點。

【徐家匯公園】

地址：上海市徐汇区肇嘉浜路889号

徐家匯天主堂這裡也是命中註定我愛你的場景，這裡也是中國第一座按照西方建制打造的教堂。

【徐家匯天主堂】

地址：上海市徐汇区蒲西路158号

電話：(021)64382595

營業時間：周二至周六 09:00-16:00

田子坊是上海著名的巷弄散步街，大約10幾年前我就去過，這趟去其實沒有多大改變，裡面都是些進駐創意藝術家，有些小店還挺好逛的。

【田子坊】

地址：上海市黄浦区泰康路210弄

思南公館是上海法租界的老洋房，也是歷史建築群，在繁花劇裡有出現是寶總小時候住過的地方，思南公館這裡有著不少高級餐廳，看起來都很不錯。

【思南公館】

地址：上海市黄浦区思南路51、53、55、57、59、61号

晚餐就到雲南南路上鮮得來品嚐繁花劇中出現過的排骨年糕，據說劇中的排骨年糕是以鮮得來為構思，在黃河路上其實還蠻多家賣排骨年糕，這家鮮得來口味還算不錯。

【鮮得來】

地址：中國上海市黄浦区云南南路36号

電話：(021)63261284

營業時間：07:00-22:00

在鮮得來附近有家小金陵鹽水鴨好像挺有名氣，我們又進去點個鹽水鴨品嚐看看。

【小金陵鹽水鴨】

地址：中國上海市黄浦区云南南路61号

電話：(021)63266436

營業時間：08:00-20:00

晚上入住靜安萬楓飯店，這家飯店相當新穎，早餐也很不錯，離地鐵站走路約10分鐘。

【靜安萬楓飯店】

地址：上海市静安区共和新路1500号

電話：(021)56885999

想查詢房價請至 agoda：靜安萬楓飯店

第四天行程介紹

第四天的行程就排上海外圍，上海影視樂園-朱家角裕興記-朱家角-一芽一葉。

這天的行程排得比較遠，在Kkday或是Klook都有販售上海一日行程是走上海影視樂園和朱家角一日遊，或是可選一日包車遊，但因為我們只有兩個人，包車似乎比較貴點，又不愛跟一日行程，所以我就選擇自己搭乘大眾運輸工具＋打車到上海影視樂園，費用上來的比較省，陸劇「繁花」很多場景都是在上海影視樂園拍攝的，包含很多的電視劇、電影都在這裡拍攝，雖然是人工搭造的場景卻是很好拍照喔！

【上海影視樂園】

地址：上海市松江区车墩镇车亭公路211号

電話：(021)57600061,(021)57601627

營業時間：08:30-16:30 停止售票：15:30 停止入场：15:30

中午就選擇到朱家角的裕興記吃午餐，這裡的醬豬肝麵口味很不錯。

【裕興記(朱家角尚都里店)】

地址：裕興記(朱家角尚都里店)

電話：13024577777

營業時間：周一至周五 08:30-20:00 周六至周日 08:00-21:30

朱家角古鎮是上海近郊的一個水鄉，搭電鐵就可以抵達朱家角地鐵站，從上海市搭到朱家角地鐵站搭約快2小時，但到了朱家角地鐵站到風景區走路還需要20分鐘，會建議可以搭船或是坐人力車到古鎮，價格也算便宜。

【朱家角古鎮】

地址：上海市青浦区朱家角镇课植园路555号

在朱家角鎮這裡有著一家網紅茶飲一芽ㄧ葉，這裡的茶品都很有創意，也很好拍，古鎮逛累了可以來這裡休息一下。

第五天行程介紹

第五天的行程為武康大樓-武康歷史文化名街-上海人民廣場-佳家湯包-黃河路-南京路步行街-上海新天地石库门街区-思南御府。

武康大樓原名是諾曼第公寓，這一棟樓是目前很夯的大樓，相當多人來這裡拍照，順著武康路而走都是名人曾經住過的房子，是歷史文化名街。

【武康大樓】

地址：上海市徐汇区淮海中路1850号

上海人民公園，這個公園佔地相當廣闊，會來這裡是因為每到週六、週日這裡有個相親角，其實就是有點像是台灣的婚姻介紹所，只是這裡是用擺攤的方式，每個小位子都有著想要尋覓另一半的資訊，因為有個資問題不可以直接拍照，逛了一圈還蠻有趣的。

【人民公園】

地址：上海市徐汇区淮海中路1850号

人民廣場附近就是繁花劇中最常出現的黃河路了，黃河路上的國際飯店是繁華劇中寶總在陽台眺望的地方，這裡的蝴蝶酥是排隊美食，一片蝴蝶酥大約手掌大，奶油香氣很足。

【國際飯店】

地址：上海市黄浦区南京西路170号黄河路口

電話：(021)63275225

國際飯店再往前一點就是苔聖園，也是劇中至真園的原型，這裡也是著名的本幫菜餐廳，在附近還有著寶總買給爺叔的杏花樓定勝糕，都可以一併走訪。

【苔聖園】

地址：中國上海市黄浦区人民广场黄河路50号

午餐就選擇黃河路上的排隊名店佳家湯包，這裡的湯包種類有好幾款，這家是我這趟去上海吃到最好吃的湯包喔！

【佳家湯包】

地址：上海市黃浦區黄河路127号

營業時間：07:00-20:00

吃飽飯後把前幾天沒逛完的南京步行街繼續逛完，來到上海第一家安裝日光燈的百貨公司永安百貨，在繁花劇中出現的滬聯商廈的原型。

【永安百貨】

地址：上海市黄浦区南京东路635号

電話：(021)63224466

營業時間：10:00-22:00

在南京路步行街上有家m豆巧克力世界(上海世茂广场店)，這裡是小朋友很喜歡的地方，有各種M&M的周邊商品，尤其是有超多種巧克力，喜歡吃這品牌的巧克力一定要來逛逛。

m豆巧克力世界(上海世茂广场店)

地址：南京东路829号上海世茂广场G层G09商铺

營業時間：10:00-22:00

離開南京步行街前往新天地石库门街区，這裡算是比較新的散步街，有著香氛一條街，喜歡香氛精品的很建議來此逛逛，這裡有著很多酒吧，越晚越有氛圍。

【新天地石庫門街區】

地址：上海市黄浦区太仓路181弄2号(黄陂南路太仓路交叉口)

晚上選擇到思南公館的思南御府用餐，這家私房菜的性價比很高，雙人套餐很超值。

【思南御府】

地址：上海市复兴中路525号2-3楼

電話：17720990410

營業時間：11:00-15:30,17:00-23:30

第六天行程介紹

第六天行程 靜安寺-沐白茶室-蔡元培故居-常德公寓-千彩書坊-靜安愚園路-大眾空港賓館

早上在飯店睡飽飽再出門，來到江南地區歷史最悠久、最具影響力的古剎之一靜安寺，整個金碧輝煌點燈時超漂亮。

【靜安寺】

地址：上海市静安区南京西路1686号



來到上海很推薦一定要喝個圍爐煮茶，我們選擇這家沐白茶事，店裡面的氛圍很不錯，茶點也很豐盛。

【沐白茶事】

地址：上海市华山路301号1楼A2室（星巴克入口处左边）

電話：17502177793

營業時間：10:00-23:00

在沐白茶事附近就是蔡元培故居，蔡元培是中國近代革命家、教育家，也曾任職於北京大學的校長，是個免費景點可以順道一遊，裡面有著蔡元培的歷史事蹟介紹喔！

【蔡元培故居】

地址：上海市静安区华山路303弄16号(昆仑酒店斜对面)

常德公寓是我最喜歡的文學作家張愛玲的故居，這裡有家千彩書坊咖啡廳，前身是張愛玲很愛來此喝下午茶的咖啡廳，這家是很有質感的咖啡廳，我相當推薦。

【千彩書坊】

地址：静安寺街道常德路195-3号常德公寓底楼

電話：(021)62499006

營業時間：10:00-22:00

靜安區愚園路這裡有一整排的小店很好逛，漫步在油桐樹的街道也很舒適。

隔天回台灣是一大早8點的班機，搭乘春秋航空要在班機起飛前3個小時報到，等於是早上5點就要到機場，我就選擇入住航廈裡的大眾空港賓館，這裡有兩棟大樓，地鐵站跟磁浮列車一出站就會看到，步行到報到櫃檯只要7分鐘，相當便利。

【大眾空港賓館】

地址：上海市浦东新区迎宾大道6001号

想訂房請至 agoda：大眾空港賓館

第七天行程介紹

第七天行程就是大眾空港賓館-上海浦東機場-桃園國際機場，最後一天一早搭乘早上8點的班機回台灣，浦東機場真的相當大，只可惜搭機時間太早，很多商店都沒開。

總結

上海自由行懶人包 終於整個整理完成，這趟旅行的交通工具都是搭地鐵居多，以地鐵線去做旅遊規劃，但是上海市真的太大了，地鐵換站也要走很遠，有時候累了我還是會打車，打車的費用也不會很貴，但是遇到巔峰期就是會塞車，上海真的是很適合自由行的地方，整個衛生環境也很好，如果有打算去上海可以把這篇收藏起來喔！

旅遊資訊

富邦華一銀行

官方粉絲頁 https://www.facebook.com/fuboncn

威訊waysim網卡

訂購網址：https://bit.ly/3YxPX8c

折扣碼：Grace77

春秋航空

官方網站： https://hk.ch.com/

GRACE幸福漫步的美食與旅遊觀感都是純屬個人意見及心情發表，

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