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現在內湖又多了一間我好喜歡的不限時又附插座又能讓人放鬆還附免費停車場的咖啡廳

位於內湖舊宗路附近的這間【TZUBI COFFEE】近期真的是我的愛店之一

光是有免費停車場這件事情就直接屌打太多家咖啡廳了~

TZUBI COFFEE在哪呢?

這間我愛爆的咖啡廳位在內湖免稅店附近，附近離捷運站有點距離，要搭捷運過來的話要座到港墘捷運站，再透過共享機車騎車約5分鐘過來

離內湖好市多開車約4分鐘的距離，假日內湖人潮比較少，附近都有免費的停車格，如果找不到停車格

【TZUBI COFFEE】外面也有車廠的停車格可以使用

【TZUBI COFFEE】是一間擁有純白色系且擁有許多面落地窗的咖啡廳

最屌的是餐廳裡面還有一顆大樹，還沒進入就讓人印象分數給的很高

TZUBI COFFEE環境介紹

看許多部落客都推薦這個大落地窗的座位

真的在陽光和煦的天氣來真的是很舒服也能很放鬆

餐廳就被這幾片落地窗包圍，真的是很舒服

但我個人覺得座位數有點少，一樓座位勉強能塞15個人，除了有雙人小座位外，還有4人座位跟吧台座位，吧台座位都會附上插座

餐廳中間有一顆樹木，在大量的落地窗包圍下，彷彿就像是裝飾品，白中透綠，挺典雅的

除了一樓空間外，【TZUBI COFFEE】有有二樓的座位，但我個人是比較喜歡一樓的座位

因為二樓的座位我覺得異常的悶熱，雖然窗邊有讓人喜歡的位置，但真的比較悶

二樓連通隔壁的汽車行，廁所會是使用到汽車行的廁所，不要怕走錯

這個座位我覺得是二樓最棒的位置，今天假日下午前來，客人沒很多，二樓幾乎是被這對情侶包場

一樓的座位也是美的不遑多讓，不論是位在窗邊的位置還是內部的座位，都相當文青典雅會讓人產生慵懶地感覺

這座位就是來這邊拍網美照最棒的座位，很適合一群朋友或閨密來這邊喝茶聊天

如果外面是一片大海或著是森林景觀應該會更讚

TZUBI COFFEE餐點介紹

我蠻喜歡它們的品牌識別，帶點美式風格的塗鴉設計，送餐速度一般

店內除了有咖啡可選擇外，一定要點它們的蛋糕，蛋糕會以當日有的品項為主

有看其他部落客推薦它們的哈密瓜蛋糕，所以我們這次也有點一份

但寫文章時發現遺漏菜單沒拍，菜單以現場為主，低消是一杯飲品

記得有濃縮咖啡拿鐵、水果氣泡飲、燉飯、義大利麵、優格碗、沙拉、炸雞..等餐點

只要點完餐等取餐機通知即可

這次我們點了一個哈密瓜蛋糕($220)、丸久小山園抹茶拿鐵($160)

柚香炸雞($160)、黑金鳳梨拿鐵($160)，以各餐點的價位來說還算可接受

哈密瓜蛋糕 220元

這個哈密瓜蛋糕真的是必點ㄟ，難怪許多部落客都說一定要吃

這個哈密瓜蛋糕，奶油輕柔綿密又不過油膩，搭配哈密瓜的清香

讓我們一吃就眼睛直瞪，直呼超好吃~好幸福啊!!

不過這個價格有點驚人，一塊蛋糕比炸雞還貴..雖然好吃但有吃過就好啦

其他口味的蛋糕看起來也相當誘人，但要吃飽的話可以建議選擇其他的品項

但愛吃甜點的朋友，這個真的可以點!

除了蛋糕裡面有切塊的哈密瓜外，在蛋糕的上方也有一片哈密瓜

你要吃哈密瓜嗎?這邊有喔

柚香炸雞 160元

我個人覺得這個炸雞應該算是今天餐點內最經濟實惠的餐點了

炸雞皮炸的酥脆，吃起來鮮嫩多汁，在炸雞皮上淋上柚子醬，更增添了炸雞的層次感

抹茶拿鐵的部分就跟平常喝到的差不多，印象點不高

黑金鳳梨拿鐵，搭配鳳梨果干，搭配咖啡拿鐵，會有酸甜感

這間內湖【TZUBI COFFEE】咖啡廳真的是台北市內少見的佛心不限時咖啡廳

除了不限時、提供免費插座跟WIFI這基本的服務外

還提供免費的停車位，這真的幫開車的朋友省下蠻多的停車費

以前要有這種服務都得帶北海岸或桃園才有，現在真的是我的愛店之一

店家/景點資訊

店家名稱：Tzubi Park Project趣末商行

所在地址：114臺灣台北市內湖區114新湖二路259巷7號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-18:00

店家電話：0287921090 Google即時導航





交通資訊

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