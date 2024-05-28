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日本【東京】池袋｜ひもかわ桐生，夏日必吃清爽檸檬烏龍冷麵，獨特滑溜寬烏冬麵

2024-05-28 18:30:05 ✡水晶安蹄✡ 人氣：108
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窩客好文

✡水晶安蹄✡

發表篇數：1315篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

這次在池袋吃到一家無敵好吃的烏龍麵「ひもかわ桐生」，一開始在ig上看到實在太吸引人，鋪著檸檬片的拉麵已經看了很多間，不過麵體是寬的烏龍麵還真沒看過，原以為就是像吃寬麵條一樣，沒想到口感依舊跟烏龍麵一樣Q彈，湯頭清爽非常涮嘴，唏哩呼嚕就嗑掉一碗冷面，口感味道十分出色，心心念念的想著下次一定還要來吃！

ひもかわ桐生 營業資訊

  • ひもかわ桐生 池袋店 Himokawa-kiryu Ikebukuro
  • 評分： / 4.3
  • 地址：東京都豊島区南池袋3-18-35 橋本荘101( 地圖 )
  • 電話：03-4400-3372
  • 營業時間 
    星期一: 休息,
    星期二: 11:00 – 15:30, 18:00 – 21:00,
    星期三: 11:00 – 15:30, 18:00 – 21:00,
    星期四: 11:00 – 15:30, 18:00 – 21:00,
    星期五: 11:00 – 15:30, 18:00 – 21:00,
    星期六: 11:00 – 15:30, 18:00 – 21:00,
    星期日: 11:00 – 15:30, 18:00 – 21:00
  • 官網
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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ひもかわ桐生 位置｜環境

ひもかわ桐生位於池袋站，從無敵家拉麵對面那條巷子進來走路約五分鐘就到，店面小小不是很起眼，不過中午來用餐時，客人一直上門，生意真的很不錯。

座位不多，環境很乾淨，工作人員會安排座位，菜單在座位上，用畫單點餐，桌上有冰茶可以解解渴。

ひもかわ桐生 菜單

ひもかわ桐生烏龍麵的種類很多，有熱湯麵、冷麵、溫麵也有沾麵，也有很特別的寬麵，這次就是為了寬麵冷麵而來。菜單有日文、英文，為了確認沒有點錯，拿照片給店員看才畫單，另外還有炸物也很好吃，這次點了檸檬冷麵是編號11喔！

ひもかわ桐生 餐點

檸檬寬烏龍麵

口感味道都非常令人驚艷，加了蔥花、薑泥，原以為就是酸甜的鰹魚湯頭冷寬麵而已，沒想到寬烏龍麵的口感真的吃一口心中就默默哇嗚一聲，口感未免太Q了吧，寬烏龍麵吃起來還保有傳統烏龍麵原有的Q彈口感，每一口都覺得驚豔不已！

湯頭爽口可以喝光光沒問題，檸檬的口味也不會太酸，想要酸一點就用筷子戳戳檸檬片，會更酸一點。

炸雞

現炸炸雞，外皮不算酥脆，不過雞肉的口感很嫩很嫩又多汁，搭配冷麵也非常對味。

吃過很多日本的烏龍麵，就這家「ひもかわ桐生」的口感讓我真心超愛，寬烏龍麵真的有夠好吃，大家到池袋一定要試試！

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