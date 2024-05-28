嘉義美食推薦這家黃記涼麵涼圓，來嘉義不只是吃雞肉飯，還要來試試嘉義才有的白醋涼麵，嘉義人稱之為白醋其實是我們所稱的的美乃滋，黃記涼麵涼圓可是賣白醋涼麵跟白醋涼圓有超過40年的嘉義老店，光網路上的評價就超過3500則，不管平假日生意都非常火紅，常常大排長龍呢

黃記涼麵涼圓｜交通方式、停車資訊

黃記涼麵涼圓位於嘉義市東區文化公園旁邊，附近就是文化公園停車場，騎機車可以停在外面停車格，之前有重新裝潢過了，外觀相當時尚還帶有小文青感，生意相當好，我們是一開門就來吃，店裡就已經有排隊人潮，不管內用外帶都很多人

黃記涼麵涼圓｜用餐環境、點餐方式

黃記涼麵涼圓內用位置並不太，而且座位小小有一點擠，然後內用需要先排隊結帳後再帶位，不論是內用還是外帶都要排隊，內用有附冰茶可以免費喝，低消一人要點一份餐點，點完餐等叫號自己去端餐點

黃記涼麵涼圓｜菜單

黃記涼麵涼圓菜單選項種類不多，基本上就是涼麵、 涼肉圓、皮蛋豆腐、溏心蛋，涼麵有分大小碗，小碗45元大碗55元。夏天菜單限定有粉條、粉粿、紅豆等等冰品，冬天則會是有紅燒土魠魚羹，通通點200元內搞定

點完餐後，廚房裡店員就會開始製作，涼圓跟涼麵整齊放在玻璃櫃裡，環境也維持得很整潔，看到這裡我就放心了

黃記涼麵涼圓｜推薦料理

我們只有兩個人，反正每個人都有點一份餐，就涼麵、涼圓，涼麵是大份的，堆的尖尖高高的涼麵份量感覺就很足，光看外觀涼麵、涼圓的醬料好像都一樣！？

涼麵醬料加的量很多，濃稠度也很棒，非常容易拌開，因為使用寬扁的麵麵身較柔軟，很容易吸附湯汁，醬汁超夠味，麻醬味夠重！上面還有蒜泥提香，美奶滋甜甜溫潤的口感把麵條跟麻醬香融合在一起，入口是一種濃稠的感覺，超順口，吸哩呼嚕，一下子一盤涼麵就秒掉了，加點辣更好吃喔

涼圓，肉圓做成涼的，然後上面還有白醋的美奶滋，但就跟第一次吃白醋涼麵一樣，雖然有點怕，但其實不會難吃，皮相對是軟Q的，內餡肉很紮實，還有筍塊也很甜，不過身為彰化肉圓的愛好者，肉圓還是熱的好吃

皮蛋豆腐，醬料也是跟涼麵的一樣，然後豆腐跟皮蛋就是完整的上桌，要自己剁開混合，跟傳統的皮蛋豆腐很不一樣，很特別但我們吃不習慣就是了

之前吃過崇文錦魯麵與南門涼麵，就喜歡吃嘉義涼麵了，調味除了白醋美乃滋、麻醬外，蒜泥也很重要， 黃記涼麵涼圓的蒜泥下的夠重，吃起來真的非常開胃，再來一定要加上渣油，整個味道會更豐富，涼肉圓也很特別，沒吃過的朋友可以試試看唷！

黃記涼麵涼圓

地址：嘉義市東區興中街6號

電話：(05)224-0620

營業時間：09:00-18:00（ 內用提供至17:30 ）週一二公休

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