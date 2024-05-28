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永心鳳茶全新海鮮餐酒品牌

就在駁二對面的大港倉七庫內

可以依伴著河岸用餐，欣賞駁二和大港僑河景

室內裝潢時髦有質感，定調為海鮮餐酒館

少不了高雄新鮮海鮮和調酒入菜，份量口味都很棒

很適合黃昏時刻來一杯調酒欣賞河景

【永心浮島】

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只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv

點選一對一通知，同意並連動，即可設定完成，是免費的喔



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永心浮島影片

永心浮島介紹

永心鳳茶全新海鮮餐酒品牌，打造港都最時髦自在的海鮮餐酒空間！

與永心鳳茶不同的是，除了有臺菜的精神以外

更融入大港高雄的特色就是海鮮，以及崇尚南部休閒步調

故打造餐酒館形式，供應調酒

可以一邊觀賞大港海景以外，更可以很慵懶的享受海濱生活

永心浮島訂位資訊

餐廳的位置超難預定，所以可以的話儘早提早網路訂位

訂位網址：https://reurl.cc/oRyAWv

訂位規則：

每日開放「30天內」訂位。

因桌型安排限制線上訂位不提供分桌、指定桌位與併桌服務

7人以上訂位及特殊服務需求，煩請去電 07-5216021 洽詢

永心浮島交通資訊

【大眾運輸】

搭乘高雄輕軌至駁二大義站，跨越大港橋後左轉至大港倉七庫，步行約3分鐘，即可登島

【汽車】

開車進入蓬萊停車場，往大港橋方向至大港倉十庫前停車

步行約1分鐘到達大港倉七庫，即可登島。(臨停30分鐘內，免停車費)

永心浮島用餐環境

從大港倉七庫進到餐廳後，整個環境以藍色和深褐色

且有種絨皮的高質感，有一點時髦有一點高級感

因爲是海鮮餐酒館，所以有設計吧檯的部分

整體環境氛圍很熱鬧

戶外的座位區，就是伴隨著大港橋的河畔旁用餐

如果黃昏時刻，太陽下山後，就很適合坐在外面

永心浮島菜單

菜色以臺菜為主，有融入一些海鮮入菜

價格上算是中上一點，但份量和口味都很不錯

我們四個大人點了2700多元左右，吃得滿飽的

永心浮島餐點介紹

【塔香炒蛤蜊：350元】

來餐酒館怎麼可能不點個下酒菜，塔香炒蛤蜊算是最基本的下酒菜

除了用九層塔去帶出香味以外，可以看到起鍋還有淋上青醬

讓香氣更濃郁，鹹香的醬汁，讓你更下飯

【牡蠣滑蛋：320元】

吃海鮮怎麼能錯過牡蠣咧

這牡蠣的個頭超大，表面薄薄地裹了粉去煎後

一口大小整個海鮮的鮮味釋放出來，超好吃，也沒有腥味

下方是整片的滑蛋加上一點甜甜的醬汁，也是很下飯

【炭烤小卷：420元】

來高雄怎麼不嚐點海鮮，新鮮小卷經過炭烤後

沒有多加調味，可以沾點檸檬，帶著炭烤香氣

小卷口感又脆又甜，真的很棒

【馬告椒鹽烤松阪豬：580元】

一片片松阪豬，份量滿多的

表面煎的金黃色帶著焦香，松阪豬獨有的脆度以及越嚼越香的特性

搭配帶點胡椒的香氣，超棒

【蝦仁肉絲蛋炒飯：380元】

以我爸總鋪師的味覺，這炒飯通過！哈

因為炒飯炒的粒粒分明，另還保有濕潤感，不會太乾

重點是蝦仁真的沒有給你客氣的多，而且滿大隻的

【大港海鮮炒麵：420元】

這個炒麵有勾起我小時候吃什錦炒麵的回憶

就是濃濃的鍋氣加上鹹甜鹹甜的醬汁，大家超喜歡這味

除了海鮮以外，另外還有豬肝

麵條有別於一般油麵，更容易吸附湯汁

【盡頭的曙光：300元】

因為餐廳本身就是走海鮮餐酒館的定調

所以有個駐點Bartender，相信調酒應該不會太差

這杯以龍舌蘭為基底，但不會太強烈，整個很順口

永心浮島評價

永心浮島是永心鳳茶的新品牌

因為本身就滿愛台中的永心鳳茶，所以其實這趟滿期待的

雖然餐點價格算是中上，但論口味和份量，其實滿OK的

這趟是帶我爸媽一起來吃，就連他們都覺得口味很棒

加上又有河畔的景色，點個小酒小酌一下，滿不錯

是會讓我想要帶朋友再來光顧的店

推薦給大家

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永心浮島餐廳資訊

營業時間：

週三：12:00~22:00

週一～週二，週四～週日：12:00~00:00

地址：高雄市鼓山區蓬萊路6之6號(大港倉七庫)

電話：07-5216021

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交通資訊

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